तमिलनाडु के मंत्री के ठिकानों पर ED का छापा, बेटा-बेटी और रिश्तेदारों के घरों पर भी दबिश - ED RAIDS IN TAMIL NADU

आई. पेरियासामी पिछली डीएमके सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री थे. मकान आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगे थे.

ED raids in Tamil Nadu
तमिलनाडु मंत्री के घर ईडी का छापा. (IANS)
Published : August 16, 2025 at 1:57 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी के कई ठिकानों पर शनिवार 16 अगस्त की सुबह ED ने छापेमारी की. रिपोर्ट्स के अनुसार यह छापेमारी अवैध धन शोधन के सिलसिले में की जा रही है. मंत्री के कुछ रिश्तेदारों के घर भी छापेमारी की जा रही है. ईडी की इस छापेमारी से तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गयी.

ईडी सूत्रों के अनुसार, आई. पेरियासामी पिछली डीएमके सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री थे. मकान आवंटन में गड़बड़ी के आरोप लगे थे. उसी मामले में कार्रवाई हो रही है. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 2006 में डीएमके शासन के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 2015 में मामला दर्ज किया था. ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था.

चेन्नई और डिंडीगुल सहित विभिन्न जिलों में आई. पेरियासामी के घरों और ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं. इसी तरह, उनके परिवार के सदस्यों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं. ईडी के अधिकारी आई. पेरियासामी के बेटे और पलानी विधायक सेंथिलकुमार के सीलपडी स्थित घर और शिवाजी नगर स्थित उनकी बेटी इंद्राणी के घर पर तलाशी ले रहे हैं.

यह भी कहा जा रहा है कि चेन्नई के तिरुवल्लिकेनी स्थित एमएलए आवास में उनके कमरे की तलाशी चल रही है. जब ईडी के अधिकारी पहली बार डिंडीगुल में ग्रीन कॉरिडोर रोड पर आई. पेरियासामी के घर की तलाशी लेने गए तो वहां कुछ देर के लिए हंगामा हुआ क्योंकि वहां मौजूद पुलिस ने अधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद, तलाशी के लिए संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया.

इससे पहले, 2006 से 2010 तक जब आई. पेरियासामी राजस्व, कानून, जेल और आवास मंत्री थे, तब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उनकी पत्नी, बेटों और अन्य के खिलाफ आय से 2 करोड़ 1 लाख 35 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था. डिंडीगुल जिला न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया था, मद्रास उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया था. 6 महीने के भीतर फिर से सुनवाई का आदेश दिया था.

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में किस मामले के आधार पर तलाशी ली जा रही है? किस तरह के दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए? क्या कोई पैसा ज़ब्त किया गया? मामले में कोई आधार है या नहीं, इसकी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.

