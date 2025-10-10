ETV Bharat / bharat

ED ने बंगाल के मंत्री के घर समेत 10 ठिकानों पर मारी रेड, नौकरी घोटाला से जुड़ा है मामला

कोलकाताः ED ने शुक्रवार सुबह पूरे कोलकाता में 10 जगहों पर छापेमारी की. ईडी के अधिकारियों ने नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु के दक्षिणदरी कार्यालय (निजी कार्यालय) समेत कम से कम 10 जगहों पर कार्रवाई शुरू की है. छापेमारी की खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है.

अग्निशमन मंत्री के साथ-साथ दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्त के घर पर भी छापेमारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि छापेमारी नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और जानकारी हासिल करने के लिए की जा रही है. हालांकि, इस मामले में अभी तक अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु से संपर्क नहीं हो पाया है.

सुबह होते ही ईडी की टीम शहर के नागेरबाजार इलाके में श्यामनगर रोड स्थित शोभना अपार्टमेंट पहुंच गई. उनके साथ केंद्रीय बल भी था. लगभग आधे घंटे तक घर के बाहर इंतजार करने के बाद, दरवाजा खुला और छापेमारी शुरू हुई. सूत्रों के अनुसार, शहर के एक नामी निजी स्कूल के मालिक यहीं रहते हैं. ईडी सूत्रों के अनुसार, उनके वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के हाथ लग सकते हैं.

ईडी ने न्यू अलीपुर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रमुख वकील के घर पर भी धावा बोला. गिरीश पार्क थाना क्षेत्र के शरत बोस रोड, ठनठानिया और 8ए सरकार लेन में भी छापेमारी की जा रही है. ईडी सूत्रों के अनुसार, उस इलाके के एक प्रभावशाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर की भी तलाशी ली जा रही है. यह चार्टर्ड अकाउंटेंट खातों के रखरखाव के अलावा स्टॉक ब्रोकर का भी काम करता है. उस पर धोखाधड़ी के कई आरोप हैं.