ETV Bharat / bharat

ED ने बंगाल के मंत्री के घर समेत 10 ठिकानों पर मारी रेड, नौकरी घोटाला से जुड़ा है मामला

बताया जा रहा है कि नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज हासिल करने के लिए छापेमारी की जा रही है.

ED raids
ईडी. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 4:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाताः ED ने शुक्रवार सुबह पूरे कोलकाता में 10 जगहों पर छापेमारी की. ईडी के अधिकारियों ने नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु के दक्षिणदरी कार्यालय (निजी कार्यालय) समेत कम से कम 10 जगहों पर कार्रवाई शुरू की है. छापेमारी की खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है.

अग्निशमन मंत्री के साथ-साथ दक्षिण दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष निताई दत्त के घर पर भी छापेमारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि छापेमारी नगर निगम भर्ती भ्रष्टाचार और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज और जानकारी हासिल करने के लिए की जा रही है. हालांकि, इस मामले में अभी तक अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु से संपर्क नहीं हो पाया है.

सुबह होते ही ईडी की टीम शहर के नागेरबाजार इलाके में श्यामनगर रोड स्थित शोभना अपार्टमेंट पहुंच गई. उनके साथ केंद्रीय बल भी था. लगभग आधे घंटे तक घर के बाहर इंतजार करने के बाद, दरवाजा खुला और छापेमारी शुरू हुई. सूत्रों के अनुसार, शहर के एक नामी निजी स्कूल के मालिक यहीं रहते हैं. ईडी सूत्रों के अनुसार, उनके वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई दस्तावेज ईडी के हाथ लग सकते हैं.

ईडी ने न्यू अलीपुर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक प्रमुख वकील के घर पर भी धावा बोला. गिरीश पार्क थाना क्षेत्र के शरत बोस रोड, ठनठानिया और 8ए सरकार लेन में भी छापेमारी की जा रही है. ईडी सूत्रों के अनुसार, उस इलाके के एक प्रभावशाली चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर की भी तलाशी ली जा रही है. यह चार्टर्ड अकाउंटेंट खातों के रखरखाव के अलावा स्टॉक ब्रोकर का भी काम करता है. उस पर धोखाधड़ी के कई आरोप हैं.

इससे पहले बुधवार को ईडी ने पश्चिम बंगाल और गुजरात में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की थी. छापेमारी देर रात तक चली. बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान जांचकर्ताओं को कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं. दुबई और जर्मनी समेत कई देशों में रत्न आयात-निर्यात की आड़ में भारी मात्रा में धन शोधन के आरोप लगे हैं.

ईडी सूत्रों के अनुसार, लगभग 1,000 करोड़ रुपये विदेशों में धन शोधन के लिए भेजे गए हैं. केंद्रीय जांचकर्ताओं का दावा है कि यह भारी रकम काले धन को सफेद करने के उद्देश्य से विदेश भेजी गई थी.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

KOLKATA MUNICIPAL RECRUITMENTKOLKATA ED RAIDSकोलकाता में ईडी की रेडED RAIDS IN KOLKATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.