पोर्श, BMW समेत 10 लग्जरी कारें जब्त, ED ने भुवनेश्वर में की छापेमारी, जानें क्या है मामला - ED RAIDS IN BHUBANESWAR

करोड़ों रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भुवनेश्वर में ईडी की छापेमारी में पोर्श, BMW समेत 10 लग्जरी कारें जब्त की गईं.

ED Raids in Bhubaneswar luxury cars superbikes and cash seized in bank loan fraud Case
बैंक लोन धोखाधड़ी: पोर्श, BMW समेत 10 लग्जरी कारें जब्त, ED ने भुवनेश्वर में की छापेमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 12:40 AM IST

भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (आईटीसीओएल) से जुड़े करोड़ों रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में भुवनेश्वर में छापेमारी के बाद 7 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है. खनन व्यवसायी शक्ति रंजन दास के घर पर छापेमारी के दौरान 10 महंगी कारें जब्त की गई हैं, जिसमें पोर्श केयेन, मर्सिडीज बेंज जीएलसी, बीएमडब्ल्यू-एक्स7, ऑडी ए3, मिनी कूपर, होंडा गोल्ड विंग जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इतना ही नहीं, दो दिनों तक चली छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर, कार्यालय और कारखाने से भारी मात्रा में नकदी और गहने भी जब्त किए हैं.

ईडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बैंकों से लिए गए कर्ज के पैसे के गबन के आरोप में की गई. छापेमारी के दौरान ईडी ने भुवनेश्वर निवासी शक्ति रंजन दास की 10 महंगी कारें जब्त की हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ से ज्यादा है. ईडी ने तीन सुपरबाइक भी जब्त की हैं. इसके साथ ही 1.3 लाख रुपये नकद और 1.12 करोड़ रुपये के आभूषण भी मिले हैं. साथ ही 2 लॉकर भी जब्त किए गए हैं. ईडी ने कुछ अचल संपत्ति, बैंक खाते और लेन-देन के रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं.

जब्त की गई कार
जब्त की गई कार (ETV Bharat)

हिमाचल प्रदेश पुलिस की सीआईडी ​​में दर्ज शिकायत के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की. आरोप है कि इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड ने फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाकर कई कंपनियों के नाम पर 2009 से 2013 के बीच बैंक ऑफ इंडिया से 1396 करोड़ रुपये का ऋण लिया था. लेकिन ऋण से लिए गए धन का उपयोग किए बिना, धन को विभिन्न डमी कंपनियों और फर्जी कंपनियों के नाम पर बायपास और गबन किया गया था.

ईडी का बयान
ईडी का बयान (ED)

ईडी को पता चला था कि इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड से ओडिशा के एक खनिक के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था. इस संबंध में, शक्ति रंजन दास की विभिन्न कंपनियों के खातों में 59.80 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन किए गए थे. इसका पता लगाने के लिए, शिमला के ईडी अधिकारियों ने दो दिनों तक ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यालयों और घरों और कारखानों में छापेमारी की.

