ETV Bharat / bharat

ED ने एक्टर ममूटी, दुलकर और पृथ्वीराज के घरों पर छापे मारे, जानें क्या है मामला?

ED ने लग्जरी कार तस्करी मामले की जांच के तहत प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेताओं के आवासों पर सिलसिलेवार छापेमारी की है.

ED
ED की छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को भूटान में लग्जरी कार तस्करी मामले की जांच के तहत ममूटी, दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन और अमित चक्कलक्कल सहित प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेताओं के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे.

ईडी अधिकारियों के अनुसार सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूर्व में निरीक्षण किए गए विदेशी उद्योगपतियों और ऑटोमोबाइल डीलरों के घरों सहित 17 अन्य स्थानों पर भी एक साथ तलाशी चल रही है. ये छापे कोट्टायम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझीकोड और चेन्नई में मारे जा रहे हैं.

FEMA के संदिग्ध उल्लंघनों का मामला
ईडी ने पुष्टि की है कि ये छापे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के संदिग्ध उल्लंघनों से जुड़े हैं. जानकारी के मुताबिक ममूटी के पनमपिल्ली नगर स्थित पूर्व आवास और कदवंथरा स्थित उनके वर्तमान आवास पर छापे मारे जा रहे हैं. यह छापेमारी कथित तौर पर दुलकर सलमान के लग्जरी कार कलेक्शन से जुड़ी है.

मशहूर हस्तियों और वाहन डीलरों के घरों पर छापे
बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को दुलकर सलमान के एक वाहन को छोड़ने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसे पहले सीमा शुल्क निवारक शाखा ने जब्त कर लिया था. ईडी की यह ताजा कार्रवाई भूटान से अवैध वाहन आयात को लक्षित करते हुए ऑपरेशन नुमखुर के तहत सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई एक पूर्व जांच के बाद की गई है.इस मामले में सीमा शुल्क विभाग ने कई मशहूर हस्तियों और वाहन डीलरों के घरों पर छापे मारे थे.

सीमा शुल्क निवारक प्रभाग के आयुक्त डॉ टी तिजू ने कहा था कि इस संबंध में काले धन के लेन-देन का संदेह है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सीमा शुल्क छापों के निष्कर्षों को अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ईडी ने प्रारंभिक जांच शुरू की.

महंगी गाड़ियों का अवैध आयात
सीमा शुल्क विभाग की चेतावनियों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने महंगी गाड़ियों के अवैध आयात से जुड़े संदिग्ध काले धन के लेन-देन के सिलसिले में छापेमारी शुरू की. अधिकारियों का आरोप है कि इस घोटाले में भूटान में अवैध रूप से लग्जरी कारें खरीदना, उन्हें भारत में तस्करी करना और कर चोरी के लिए जाली दस्तावेजों के साथ उनका रजिस्ट्रेशन कराना शामिल था. केंद्रीय एजेंसियां ​​इस पूरे मामले की व्यापकता और इसमें हाई-प्रोफाइल लोगों की संभावित संलिप्तता की जांच जारी रखे हुए हैं.

यह भी पढ़ें- रूस की ओर से लड़ रहा था गुजराती युवक साहिल, यूक्रेनी सेना ने किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUTAN CAR SMUGGLINGBHUTAN CAR SMUGGLING PROBEMAMMOOTTYED RAIDSDULQUER SALMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.