ED ने एक्टर ममूटी, दुलकर और पृथ्वीराज के घरों पर छापे मारे, जानें क्या है मामला?

तिरुवनंतपुरम: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को भूटान में लग्जरी कार तस्करी मामले की जांच के तहत ममूटी, दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन और अमित चक्कलक्कल सहित प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेताओं के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे.

ईडी अधिकारियों के अनुसार सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूर्व में निरीक्षण किए गए विदेशी उद्योगपतियों और ऑटोमोबाइल डीलरों के घरों सहित 17 अन्य स्थानों पर भी एक साथ तलाशी चल रही है. ये छापे कोट्टायम, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझीकोड और चेन्नई में मारे जा रहे हैं.

FEMA के संदिग्ध उल्लंघनों का मामला

ईडी ने पुष्टि की है कि ये छापे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के संदिग्ध उल्लंघनों से जुड़े हैं. जानकारी के मुताबिक ममूटी के पनमपिल्ली नगर स्थित पूर्व आवास और कदवंथरा स्थित उनके वर्तमान आवास पर छापे मारे जा रहे हैं. यह छापेमारी कथित तौर पर दुलकर सलमान के लग्जरी कार कलेक्शन से जुड़ी है.

मशहूर हस्तियों और वाहन डीलरों के घरों पर छापे

बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों को दुलकर सलमान के एक वाहन को छोड़ने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसे पहले सीमा शुल्क निवारक शाखा ने जब्त कर लिया था. ईडी की यह ताजा कार्रवाई भूटान से अवैध वाहन आयात को लक्षित करते हुए ऑपरेशन नुमखुर के तहत सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई एक पूर्व जांच के बाद की गई है.इस मामले में सीमा शुल्क विभाग ने कई मशहूर हस्तियों और वाहन डीलरों के घरों पर छापे मारे थे.