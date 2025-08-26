नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने मंगलवार सुबह आप नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अस्पताल निर्माण घोटाले के कथित आरोप में दर्ज मुकदमे के चलते उनके घर पर छापेमारी की है. इसके अलावा निर्माण से संबंधित 13 अन्य जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है.
जुलाई में ईडी ने आप के तीन नए कथित घोटाले किए थे दर्ज: बता दें कि जुलाई माह में ईडी ने तीन नए कथित घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए थे. ईडी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त हुए तीन अलग-अलग घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए थे. इन घोटालों में अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी और शेल्टर होम घोटाले के मामले शामिल हैं. इन घोटालों को लेकर ईडी ने केस दर्ज किए थे. अस्पताल घोटाले के चक्कर में ही ईडी ने सौरभ भारद्वाज के यहां रेड की है.
Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal tweets, " the ed raid at saurabh bharadwaj's house is another case of the modi government misusing agencies... the way "aap" is being targeted has never been done to any party in history. "aap" is being targeted because it is the most… pic.twitter.com/0a5JXioAps— ANI (@ANI) August 26, 2025
इस छापेमारी को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है" और ये कि "AAP को टारगेट किया जा रहा है."
VIDEO | Delhi: ED raids AAP leader Saurabh Bharadwaj, others in money laundering case.— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025
Delhi BJP president Virendra Sachdeva (@Virend_Sachdeva) says, " aap leaders have been constantly destroying and looting delhi. aap has looted delhi more than the mughals. the sooner their… pic.twitter.com/AG7e4q3t5N
बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी : दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रियाएं दी है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आज आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड चल रही है हम पहले दिन से ही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार किया है.
BJP MP Praveen Khandelwal says, “AAP leaders who have done scams will not be spared. As PM Modi has said, those who have looted will have to pay back, no matter how high the position they… pic.twitter.com/lyNxSQ8Zii
अस्पतालों में घोटाला हुआ ईडी उसकी करेगी जांच : बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर हर एक विभाग में भ्रष्टाचार किया है और आज उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है और किस तरीके से इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में घोटाला किया है. अस्पताल में घोटाला हुआ है उसकी जांच करेगी. भाजपा विधायक हरीश खुराना ने भी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं किस तरीके से उन्होंने अस्पताल में घोटाला किया है.
#WATCH | On ED raids against AAP leader Saurabh Bharadwaj, former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia says, " the only reason behind the ed raid at saurabh bharadwaj's house is that yesterday a big revelation was made about the prime minister's degree. it came to the… pic.twitter.com/6WJEXazX7c— ANI (@ANI) August 26, 2025
मोदी जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ के यहां रेड -सिसोदिया
सौरभ भारद्वाज के रेड पर AAP का बयान आया है. आप ने कहा है मोदी जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ के यहां रेड हुई है. मनीष सिसोदिया ने कहा है जिस समय का ये केस है तब सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे ये पूरा केस ही झूठा है. सतेंद्र जैन के केस से साफ है AAP नेताओं पर झूठे केस हुए.
#WATCH | On ED raids against AAP leader Saurabh Bharadwaj, Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, " ed has conducted raids at the residence of aap leader saurabh bharadwaj in connection with the hospital construction scam. corruption of thousands of crores was done in the name… pic.twitter.com/dnxa4PpXUP— ANI (@ANI) August 26, 2025
