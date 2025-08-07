नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) 'अपराधियों' की तरह काम नहीं कर सकता और उसे खुद को कानून के दायरे में ही रखना होगा. यह बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांचे गए मामलों में दोषसिद्धि की कम दरों पर चिंता जताते हुए कही.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "हम प्रवर्तन निदेशालय की छवि को लेकर भी चिंतित हैं." सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के उस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखा गया था.

केंद्र और ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने समीक्षा याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया और कम दोषसिद्धि दर के लिए प्रभावशाली आरोपियों की टालमटोल की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया.

इंवेस्टिगेशन ऑफिसर अदालत के चक्कर लगाता है

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "इनफ्लुएंशल क्रूक के पास बहुत साधन होते हैं. वे कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए अलग-अलग चरणों में ऐप्लीकेशन पर आवेदन दायर करने के लिए वकीलों की फौज रखते हैं और इंवेस्टिगेशन ऑफिसर जांच में समय लगाने के बजाय किसी न किसी आवेदन के लिए अदालत के चक्कर लगाता रहता है."

10 प्रतिशत मामलो में दोषसिद्धि

जस्टिस भुयान ने अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में ईडी के दर्ज किए गए 5,000 मामलों में से 10 प्रतिशत में ही दोषसिद्धि हुई है और इस तथ्यात्मक बयान की पुष्टि मंत्री ने संसद में भी की थी.

जस्टिस भुयान ने कहा, "आप किसी अपराधी की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा. मैंने अपने एक फैसले में देखा कि ईडी ने पिछले पांच सालों में लगभग 5,000 ECIRs दर्ज की हैं, लेकिन दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत से भी कम है... इसीलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी जांच में सुधार करें क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है."

'हमें ईडी की छवि की चिंता है'

न्यायाधीश ने आगे कहा, "हमें ईडी की छवि की भी चिंता है. 5-6 साल की न्यायिक हिरासत के बाद, अगर लोग बरी हो जाते हैं, तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा?" जस्टिस कांत ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान टाडा और पोटा अदालतों जैसी समर्पित अदालतें हैं और समर्पित पीएमएलए अदालतें दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही कर सकती हैं, जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकता है.

समीक्षा याचिकाओं की प्रामाणिकता पर सवाल

राजू ने समीक्षा याचिकाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये 2022 के फैसले के खिलाफ समीक्षा के नाम पर 'अपील के अलावा कुछ नहीं'हैं. उन्होंने कहा, "समीक्षा के लिए आपको 2022 के फैसले में रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट त्रुटि का मामला बनाना होगा, लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं बताया है कि स्पष्ट त्रुटि क्या है. अगर इन समीक्षाओं को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह 2022 के फैसले को फिर से लिखने के समान होगा."

अगले हफ्ते सुनवाई

सुनवाई अगले सप्ताह जारी रहेगी. बता दें कि जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और पीएमएलए के तहत तलाशी और जब्ती करने की शक्तियों को बरकरार रखा था.

