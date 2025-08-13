नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक महिला को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक महिला का नाम संदीपा विर्क है, जो खुद को अभिनेत्री और कॉस्मेटोलॉजिस्ट होने का दावा करती है.
ईडी ने बुधवार को कहा कि पिछले दो दिनों में दिल्ली और मुंबई में संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ छापेमारी के बाद मंगलवार को पीएमएलए के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया. एक विशेष अदालत ने संदीपा को 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
महिला का दावा है कि वह hyboocare.com नामक एक त्वचा देखभाल उत्पाद बेचने वाली वेबसाइट की मालिक है. जबकि ईडी का दावा है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक "मुखौटा" है.
ईडी के मुताबिक, संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों पर कथित तौर पर "गलत बयानबाजी" के जरिये अनुचित प्रभाव डालने और झूठे बहाने से पैसे मांगकर लोगों को "धोखा" देने के आरोप में जांच की जा रही है.
विर्क की इंस्टाग्राम आईडी के अनुसार, वह एक अभिनेत्री और उद्यमी हैं और उक्त वेबसाइट की संस्थापक हैं. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है.
ईडी ने एक बयान में कहा कि महिला पूर्ववर्ती रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेतुरमन नाम के "संपर्क" में भी थी. ईडी ने दावा किया कि वह "अवैध संपर्क" के संबंध में सेतुरमन से संपर्क कर रही थी. ईडी ने आगे कहा कि सेतुरमन के आवास पर की गई तलाशी ने इन आरोपों की "पुष्टि" की है. इसके अलावा, तलाशी के दौरान निजी लाभ के लिए धन के दुरुपयोग का भी पता चला है.
ईडी के अनुसार, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से संबंधित लगभग 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन 2018 में विवेकपूर्ण ऋण मानदंडों का "उल्लंघन" करके सेतुरमन को वितरित किया गया था. ये धनराशि ऐसी शर्तों के तहत उधार दी गई थी जिनमें मूल राशि के साथ-साथ ब्याज को भी स्थगित करने की अनुमति थी, कई बार छूट दी गई थी और कोई उचित जांच-पड़ताल नहीं की गई थी.
ईडी ने दावा किया कि इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों का "उल्लंघन" करके 22 करोड़ रुपये का गृह ऋण प्रदान किया गया था. ईडी ने आरोप लगाया, "ऐसा लगताहै कि इस ऋण का बड़ा हिस्सा गबन कर लिया गया और चुकाया नहीं गया."
विर्क के वेब पोर्टल के बारे में ईडी ने कहा कि यह कथित तौर पर FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचता था. हालांकि, वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पाद मौजूद नहीं पाए गए और पोर्टल में उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प का अभाव है और भुगतान गेटवे की लगातार समस्याएं आ रही हैं.
ईडी ने कहा, "सीमित उत्पाद रेंज, बढ़ी हुई कीमतें, FDA अनुमोदन के झूठे दावे और तकनीकी विसंगतियां जैसे कारक इस बात का संकेत देते हैं कि वेबसाइट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक मुखौटा के रूप में काम करती है."
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान कई "अपराधी" दस्तावेज जब्त किए गए और विर्क के सहयोगी बताए गए फारुख अली नाम के एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया.
सेतुरमन ने एक बयान में आरोपों को "निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया. उन्होंने विर्क के साथ किसी भी तरह के संबंध या उनसे जुड़े किसी भी लेन-देन से दृढ़ता से इनकार किया. सेतुरमन ने स्पष्ट किया कि रिलायंस कैपिटल से उन्हें जो आवास ऋण मिला था, वह उचित प्रक्रिया के बाद दिया गया था और जमानत के तौर पर दी गई संपत्ति द्वारा सुरक्षित था.
