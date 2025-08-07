Essay Contest 2025

'अर्थव्यवस्था ICU में है', ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर अभिषेक बनर्जी का बयान - ABHISHEK BANERJEE

अभिषेक बनर्जी ने ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति की विफलताओं को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 2:24 PM IST

कोलकाता: अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है. गुरुवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति और कूटनीतिक विफलताओं का परिणाम है. बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, "यह सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें हैं, जो लोग टेक्सास गए, ट्रंप के लिए प्रचार किया और जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, उन्हें जवाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा, "भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है. इस शुल्क का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. इससे विशेष रूप से तीन क्षेत्रों सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कपड़ा और उनसे संबंधित समग्र वस्तुओं और सेवाओं पर असर पड़ेगा. साथ ही रोजगार पर भी इसका प्रभाव होगा."

'यह एक कूटनीतिक विफलता है'
टीएमसी महासचिव ने कहा,"यह एक कूटनीतिक विफलता है. सरकार को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. भारत को इससे सख़्ती से निपटना चाहिए, जो लोग भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, वे भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा, " अचानक 56 इंच के सीने का दावा करने वाली सरकार, सत्ता में होने के बावजूद, आज विभिन्न देशों के रक्तपात का सामना कर रही है."

'ट्रंप के लिए प्रचार किया'
पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए अभिषेक ने कहा, "मैं एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में पांच देशों में गया हूं, लेकिन अभी कई देशों में से किसी ने भी पहलगाम की घटना की निंदा नहीं की है. हालांकि, जिन्होंने ट्रंप के लिए प्रचार किया और जिनके साथ ट्रंप ने कोरोना से ठीक पहले निकटता दिखाई, वे लोग सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि अमेरिका ने यह टैरिफ क्यों लगाया."

'अर्थव्यवस्था अब ICU में है'
ट्रंप ने खुद कहा, "भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है. मैं इससे असहमत हूं, मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था अब ICU में है." अभिषेक बनर्जी का कटाक्ष, "जो लोग लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बहाल करने की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने आज तक क्या कदम उठाए हैं. कल मैंने सुना कि बिहार की मतदाता सूची में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है हो सकता है, अगले चुनाव में जब वह वोट देने आएं. बताएं अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया."

अभिषेक के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. विपक्षी दलों के एक वर्ग का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए. दूसरी ओर तृणमूल का कहना है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार अपनी अंतरराष्ट्रीय विफलताओं को छिपाने के लिए राजनीतिक नाटक कर रही है.

