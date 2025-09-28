ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती करेगा

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के साथ-साथ झारखंड और मिजोरम सहित कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए 470 अधिकारियों को सेंट्रल ओब्जर्वर के रूप में तैनात करने की घोषणा की.

एक रिलीज में ईसीआई ने कहा, "भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के आगामी आम चुनाव और जम्मू-कश्मीर (बड़गाम और नगरोटा विधानसभा), राजस्थान (अंतरा विधानसभा), झारखंड (घाटशिला विधानसभा), तेलंगाना (जुबली हिल्स विधानसभा), पंजाब (तरनतारन विधानसभा), मिजोरम (दम्पा विधानसभा) और ओडिशा (नुआपाड़ा विधानसभा) के उपचुनावों के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों (320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस आदि) को केंद्रीय पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया है."

चुनाव आयोग ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों के संचालन पर नजर रखने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात करता है.

'निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी'

आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं. चुनाव आयोग ने कहा, "पर्यवेक्षकों को चुनावों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण और गंभीर ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जो हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की नींव है. वे आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं और समय-समय पर और आवश्यकतानुसार आयोग को रिपोर्ट करते रहते हैं."

पर्यवेक्षक न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनावों में भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देते हैं. पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस एवं प्रभावी सिफारिशें तैयार करना है.