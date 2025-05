ETV Bharat / bharat

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में नहीं होगी परेशानी, चुनाव आयोग ने उठाये ये कदम - TRAINING TO ELECTION FUNCTIONARIES

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2025 at 7:19 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 8:11 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अगले कुछ वर्षों में एक लाख चुनाव कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. ईसीआई ने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से डीईओ, ईआरओ और बीएलओ सहित 3,000 से अधिक चुनाव पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया है. इस वर्ष ऐसे प्रतिभागियों की संख्या लगभग 10 हजार तक पहुंच जाएगी. पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा प्रशिक्षण जारी रहेगा. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के बारे में ईटीवी भारत को बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण का उद्देश्य जनता को बेहतर सेवा प्रदान करके चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना है. वरिष्ठ ईसीआई अधिकारी ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. इससे पहले यह विकेंद्रीकृत तरीके से राज्य स्तर और जिला स्तर पर आयोजित किए जाते थे. लेकिन इसे दिल्ली में करने का कदम उठाया, ताकि लोग अधिक प्रेरित हो सकें. राज्य स्तर और जिला स्तर पर मौजूदा प्रशिक्षण वहीं रहेगा, यह उसके अतिरिक्त है.

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अगले कुछ वर्षों में एक लाख चुनाव कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. ईसीआई ने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से डीईओ, ईआरओ और बीएलओ सहित 3,000 से अधिक चुनाव पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया है. इस वर्ष ऐसे प्रतिभागियों की संख्या लगभग 10 हजार तक पहुंच जाएगी. पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा प्रशिक्षण जारी रहेगा. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के बारे में ईटीवी भारत को बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण का उद्देश्य जनता को बेहतर सेवा प्रदान करके चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना है. वरिष्ठ ईसीआई अधिकारी ने कहा कि पहली बार इस तरह के प्रशिक्षण केंद्रीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. इससे पहले यह विकेंद्रीकृत तरीके से राज्य स्तर और जिला स्तर पर आयोजित किए जाते थे. लेकिन इसे दिल्ली में करने का कदम उठाया, ताकि लोग अधिक प्रेरित हो सकें. राज्य स्तर और जिला स्तर पर मौजूदा प्रशिक्षण वहीं रहेगा, यह उसके अतिरिक्त है. कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों, जो सही और अद्यतन मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव नियम, 1961 के संचालन और समय-समय पर चुनाव पैनल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है. क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताते हुए चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें से कुछ या कई लोग विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर मास्टर ट्रेनर बनेंगे और वे अपने साथी बीएलओ को प्रशिक्षित करेंगे. वे आगे जाकर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बीएलओ को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करेंगे. यह कार्यक्रम चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाएगा. लोकतंत्र को मजबूत करेगा. इसे भी पढ़ेंः चुनाव आयोग पहली बार देश भर में BLO को जारी करेगा मानक पहचान पत्र

Last Updated : May 21, 2025 at 8:11 PM IST