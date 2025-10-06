ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 24 अक्टूबर को होगा मतदान

श्रीनगर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जो फरवरी 2021 से रिक्त थीं. तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 है, जिसके बाद 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. उम्मीदवारों के पास 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस लेने का समय होगा. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा. चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं. राज्यसभा के 2 सदस्य - पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के फयाज मीर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शमशेर सिंह - 2 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हो गए. वहीं दो सदस्य गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवे 15 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हो गए. अधिसूचना के अनुसार, पहली और दूसरी सीटों के लिए दो अलग-अलग चुनाव होंगे, और शेष दो सीटों के लिए एक संयुक्त चुनाव होगा. नामांकन अधिसूचना जारी होने के साथ ही, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आपस में मिल-जुलकर काम करेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए "एक भी बैठक" नहीं की है. उन्होंने कहा कि हालांकि, पार्टी में हर कोई चाहेगा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा में हों क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और संसद में उनकी "आवाज़ सुनी जानी चाहिए." एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक के बयानों और अटकलों के बीच कि पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो विधानसभा में अपने सदस्यों के गणित को देखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के जीतने की संभावना है. हालांकि, मीर ने कहा कि चूंकि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए न तो उम्मीदवारों के बारे में और न ही पार्टी द्वारा चुनाव लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या के बारे में कुछ तय किया गया है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "ये सब अटकलें हैं."