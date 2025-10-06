ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी, 24 अक्टूबर को होगा मतदान

जम्मू-कश्मीर के चार राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन हेतु निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की

RAJYA SABHA ELECTIONS
जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों को लेकर अधिसूचना जारी. (ANI (File))
By Mir Farhat Maqbool

Published : October 6, 2025 at 2:02 PM IST

श्रीनगर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन के लिए तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं, जो फरवरी 2021 से रिक्त थीं.

तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2025 है, जिसके बाद 14 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. उम्मीदवारों के पास 16 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस लेने का समय होगा. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों द्वारा उम्मीदवारों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होगा.

चुनाव आयोग ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं. राज्यसभा के 2 सदस्य - पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के फयाज मीर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शमशेर सिंह - 2 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हो गए. वहीं दो सदस्य गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवे 15 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हो गए.

अधिसूचना के अनुसार, पहली और दूसरी सीटों के लिए दो अलग-अलग चुनाव होंगे, और शेष दो सीटों के लिए एक संयुक्त चुनाव होगा.

नामांकन अधिसूचना जारी होने के साथ ही, जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आपस में मिल-जुलकर काम करेंगे.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने अभी तक राज्यसभा चुनावों के उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए "एक भी बैठक" नहीं की है. उन्होंने कहा कि हालांकि, पार्टी में हर कोई चाहेगा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा में हों क्योंकि वह जम्मू-कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और संसद में उनकी "आवाज़ सुनी जानी चाहिए."

एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक के बयानों और अटकलों के बीच कि पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो विधानसभा में अपने सदस्यों के गणित को देखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के जीतने की संभावना है. हालांकि, मीर ने कहा कि चूंकि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए न तो उम्मीदवारों के बारे में और न ही पार्टी द्वारा चुनाव लड़ी जाने वाली सीटों की संख्या के बारे में कुछ तय किया गया है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "ये सब अटकलें हैं."

गौर करें तो जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने 41 विधायक हैं. इसके साथ ही 6 कांग्रेस विधायक और 5 निर्दलीय के साथ एक माकपा विधायक यूसुफ तारिगामी का समर्थन प्राप्त है. इससे इसके विधायकों की संख्या 53 हो जाती है.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 88 विधायक हैं, क्योंकि दो सीटें - कश्मीर में बडगाम और जम्मू में नगरोटा - मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम सीट खाली करने और गंदेरबल सीट बरकरार रखने तथा नवंबर में भाजपा विधायक देवेंद्र राणा के निधन के बाद खाली हो गई थीं.

छोटी विपक्षी पार्टियों, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन विधायक हैं, जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक विधायक सज्जाद लोन, आम आदमी पार्टी के एक विधायक मेहराज मलिक और एक निर्दलीय विधायक शेख खुशरशीद (इंजीनियर राशिद की एआईपी से संबद्ध) हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, जिसके सदन में 6 विधायक हैं, ने भी एक राज्यसभा सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सौदेबाजी के संकेत दिए हैं. लेकिन जम्मू-कश्मीर इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच "आधिकारिक" बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर "अनौपचारिक बातचीत" चल रही है.

कर्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "चुनावों के बारे में अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा। केंद्रीय स्तर के नेतृत्व और एनसी नेतृत्व के बीच बातचीत होगी, जिसे राज्य स्तर का नेतृत्व आगे बढ़ाएगा."

मुख्य विपक्षी दल भाजपा, जिसके 28 विधायक हैं, एक सीट जीतने की संभावना है, ने सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि पार्टी तीन उम्मीदवार उतारेगी. भाजपा की जम्मू-कश्मीर इकाई ने 4 अक्टूबर को जम्मू में चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में एक बैठक की. सेठी ने कहा कि नई दिल्ली में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के बारे में अंतिम फैसला करेगा.

