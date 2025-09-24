ETV Bharat / bharat

अब वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं होगा, जानें क्या है ई-वेरिफिकेशन सुविधा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 7:52 PM IST 3 Min Read

संतू दास नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 सहित फॉर्मों के ऑनलाइन जमा करने के दुरुपयोग को रोकने के लिए ई-वेरिफिकेशन सुविधा शुरू की है. ऐसा होने से केवल सही और वास्तविक लोग ही फॉर्म जमा कर पाएंगे. चुनाव आयोग ने यह नई पहल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले सप्ताह कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप के मद्देनजर की है. राहुल के आरोप को गलत और निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने तब कहा था कि, कर्नाटक के अलंद के मामले में, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 में 6,018 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे. वेरिफिकेशन में, केवल 24 आवेदन वास्तविक पाए गए, जबकि 5,994 गलत पाए गए. जिसके बाद 24 आवेदन स्वीकार किए गए, और 5,994 गलत आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया." चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता. आयोग ने कहा कि, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता. उसने कहा कि, 2023 में, अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए इसके प्राधिकारी द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.