अब वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं होगा, जानें क्या है ई-वेरिफिकेशन सुविधा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने फॉर्म 7 सहित फॉर्मों के ऑनलाइन जमा करने के दुरुपयोग को रोकने के लिए ई-वेरिफिकेशन सुविधा शुरू की है. ऐसा होने से केवल सही और वास्तविक लोग ही फॉर्म जमा कर पाएंगे.

चुनाव आयोग ने यह नई पहल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले सप्ताह कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 6,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप के मद्देनजर की है.

राहुल के आरोप को गलत और निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने तब कहा था कि, कर्नाटक के अलंद के मामले में, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 में 6,018 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे. वेरिफिकेशन में, केवल 24 आवेदन वास्तविक पाए गए, जबकि 5,994 गलत पाए गए. जिसके बाद 24 आवेदन स्वीकार किए गए, और 5,994 गलत आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया."

चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता. आयोग ने कहा कि, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी नाम को हटाया नहीं जा सकता. उसने कहा कि, 2023 में, अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामले की जांच के लिए इसके प्राधिकारी द्वारा स्वयं एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

अलंद मामले पर संज्ञान लेते हुए, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि, ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दुरुपयोग को रोकने के लिए, चुनाव आयोग ने अब यह सुनिश्चित किया है कि केवल वास्तविक व्यक्ति ही आपत्ति दर्ज करा सकेगा.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि, पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम और चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर प्राप्त करके उसके नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता था. किसी भी मोबाइल नंबर को भरकर, वह व्यक्ति ओटीपी प्राप्त करने के बाद आपत्ति का फॉर्म जमा कर देता था. आवेदन स्वचालित रूप से उस व्यक्ति के नाम पर जमा हो जाता था जिसका नाम और ईपीआईसी नंबर उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल किया जाता है.

चुनाव आयोग के सूत्रों ने आगे बताया कि, अब ई-वेरिफिकेशन की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 या 7 भरने की कोशिश करेगा, ई-सत्यापन के बाद ही फॉर्म भर सकेगा. अब केवल वास्तविक नाम पर ही ओटीपी आएगा.

सूत्रों ने आगे बताया कि, अगर कोई किसी के नाम से आवेदन कर रहा है, तो वह ओटीपी जनरेट नहीं कर पाएगा. ओटीपी केवल संबंधित व्यक्ति के पास ही आएगा. अब फॉर्म जमा करते समय व्यक्ति को अपना नंबर देना होगा.

E VERIFICATION MANDATORYELECTION COMMISSION OF INDIAONLINE SUBMISSION OF  FORMSKARNATAKAE VERIFICATION MANDATORY

