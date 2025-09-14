ETV Bharat / bharat

निर्वाचन आयोग भाजपा का एक 'विभाग' बन गया है: वेणुगोपाल

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं की बैठक में निर्वाचन आयोग को भाजपा का एक विभाग बताया.

Congress General Secretary KC Venugopal addressing the meeting of Congress leaders
कांग्रेस नेताओं की बैठक को संबोधित करते कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (@kcvenugopalmp)
author img

By PTI

Published : September 14, 2025 at 11:33 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 11:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर : कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने रविवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग (ECI) भारतीय जनता पार्टी का एक विभाग और ‘वोट चोरी’ के लिए एक सर्वोपरि संस्था बन गया है.

वेणुगोपाल ने राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) के सदस्यों और कांग्रेस की ओडिशा इकाई के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों के साथ बैठक करने के बाद मीडियाकर्मियों के साथ बातचीत करते हुए ऐसा कहा. इस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई.

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, ‘‘हम भारत के लोग, निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, जो आयोग का वास्तविक कर्तव्य है. हालांकि, आयोग भाजपा का एक विभाग बन गया है. यह अब एक तटस्थ निकाय नहीं रहा. वह निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है.’’

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी, निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में शामिल करने में अनिच्छुक है.

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘एसआईआर लोकतंत्र के लिए नहीं, ‘वोट चोरी’ के लिए बनाया जा रहा है. इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं.’’

वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हम केंद्र और ओडिशा की भाजपा सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं. हमारा कर्तव्य राज्य में असली विपक्षी दल के रूप में काम करना है. ओडिशा में कांग्रेस ही एकमात्र विपक्षी दल रह गई है क्योंकि कोई अन्य पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है.’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी हर दिन लोगों के पास जाते हैं और देश के सबसे बड़े मुद्दे ‘वोट चोरी’ की बात करते हैं.

उन्होंने कहा कि ओडिशा में ‘वोट चोरी’ और बेरोजगारी के अलावा कांग्रेस पार्टी महिलाओं, आदिवासियों और अन्य लोगों के मुद्दों को भी उठाएगी.

वेणुगोपाल ने कहा कि ओडिशा में पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए इस महीने के अंत तक जिला इकाई समितियों का गठन कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद, राज्य समिति प्रखंड, मंडल और बूथ समितियों का गठन करेगी.

वेणुगोपाल ने दुबई में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भाजपा की आलोचना की और आरोप लगाया कि इसके नेता देशभक्ति पर ‘‘फर्जी विमर्श’’ गढ़ रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘ये (भाजपा) लोग देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन अब वे ऐसा कर रहे हैं (भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की अनुमति दे रहे हैं).’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में चीन से संबंधित मुद्दे उठाए, तो भाजपा ने उन्हें चीनी एजेंट कहा. हालांकि, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं चीन गए, तो उन्हें कोई समस्या नहीं हुई. मुझे लगता है कि भाजपा नेता देशभक्ति पर एक फर्जी विमर्श गढ़ रहे हैं.’’

ये भी पढ़ें- प्रियंका गांधी का बिहार दौरा 28 को, आधी आबादी को साधने की तैयारी

Last Updated : September 14, 2025 at 11:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AICC GENERAL SECRETARYECI HAS BECOME A DEPARTMENT OF BJPPOLITICAL AFFAIRS COMMITTEEODISHA CONGRESSK C VENUGOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, मैच के बाद दोनों टीमों ने नहीं मिलाया हाथ

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.