ECI ने बनाया 'चक्रव्यूह'! बिहार असेंबली चुनाव में साढ़े 8 लाख चुनाव अधिकारियों की करेगा तैनाती

Published : October 9, 2025 at 5:34 PM IST

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए लगभग 8.5 लाख अधिकारियों को तैनात किया है. चुनाव आयोग ने कहा, "बिहार में विभिन्न चरणों के चुनावों को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है. तैनात किए गए कर्मियों में लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो-ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं भी तैनात की जा सकती हैं." 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-अ-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है. कॉल सेंटर नंबर +91 (एसटीडी कोड) 1950 पर जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी स्तर पर कोई भी शिकायत/प्रश्न दर्ज किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने कहा कि तैनात सभी कर्मियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28ए के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा. "पहली बार, बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक को आयोग की आंख और कान के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया गया है. आयोग ने कहा कि इसके अलावा, 38 पुलिस पर्यवेक्षक और 67 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं."