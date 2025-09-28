चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर
चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है.
Published : September 28, 2025 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से चुनावी राज्य बिहार के दो दिवसीय दौरे पर जाएगा. इस दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा.
गौरतलब है कि किसी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल संबंधित राज्य का दौरा करता है. अपने दौरे के दौरान, वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करते हैं. वे संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश भी देते हैं.
22 नवंबर बिहार विधानसभा का कार्यकाल होगा समाप्त
बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है. इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे."
विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा
उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) की एक संक्षिप्त बैठक भी 3 अक्टूबर को IIIDEM द्वारका में आयोजित होने वाली है. संभावना है कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी.
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी
वर्तमान में, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होना है. इससे पहले, चुनाव आयोग ने कहा था कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से असंतुष्ट मतदाता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है.
