चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से चुनावी राज्य बिहार के दो दिवसीय दौरे पर जाएगा. इस दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा.

गौरतलब है कि किसी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल संबंधित राज्य का दौरा करता है. अपने दौरे के दौरान, वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करते हैं. वे संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश भी देते हैं.

22 नवंबर बिहार विधानसभा का कार्यकाल होगा समाप्त

बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है. इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे."