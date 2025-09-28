ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर

चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है.

Gyanesh Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का एक प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से चुनावी राज्य बिहार के दो दिवसीय दौरे पर जाएगा. इस दौरे के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ, बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा.

गौरतलब है कि किसी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का एक प्रतिनिधिमंडल संबंधित राज्य का दौरा करता है. अपने दौरे के दौरान, वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करते हैं. वे संबंधित अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के निर्देश भी देते हैं.

22 नवंबर बिहार विधानसभा का कार्यकाल होगा समाप्त
बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "मुख्य चुनाव आयुक्त सहित चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 4 और 5 अक्टूबर, 2025 को बिहार का दौरा करने की योजना बना रहा है. इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे."

विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा
उन्होंने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों (सामान्य, पुलिस और व्यय) की एक संक्षिप्त बैठक भी 3 अक्टूबर को IIIDEM द्वारका में आयोजित होने वाली है. संभावना है कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी.

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी
वर्तमान में, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होना है. इससे पहले, चुनाव आयोग ने कहा था कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय से असंतुष्ट मतदाता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें- दशहरा स्पेशल: 16 दिनों के अनुष्ठानों के दौरान महिलाओं को बिमला मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोका जाता है?

For All Latest Updates

TAGGED:

ECIBIHARBIHAR ASSEMBLY ELECTIONSECI DELEGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.