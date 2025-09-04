ETV Bharat / bharat

जिनके पास दो वोटर आईडी हैं... एक जमा कर दें, चुनाव आयोग ने चेताया, लग सकता है जुर्माना - VOTER ID

चुनाव आयोग के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी दंडनीय अपराध है. इसमें अधिकतम सजा एक वर्ष या जुर्माना या दोनों है.

ECI cautions voters: Only one voter ID valid, others must be surrendered
वोटर आईडी (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 4:26 PM IST

संतु दास

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा सहित कई लोगों के खिलाफ कथित तौर पर दो मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) कार्ड रखने की शिकायतों के मद्देनजर, भारत चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के पास दो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने चाहिए क्योंकि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत अपराध है.

निर्वाचन आयोग ने एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने वालों से यह भी कहा कि वे केवल एक ही कार्ड रखें और दूसरा वापस कर दें.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को पवन खेड़ा को दिल्ली में नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों के तहत कथित तौर पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए नोटिस जारी किया था. इससे कुछ ही देर पहले भाजपा ने उन पर ऐसा आरोप लगाया था. चुनाव आयोग ने इस मामले में कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा से सोमवार सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है.

चुनाव आयोग के नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा ने कहा, "चुनाव आयोग मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने में विफल रहा है. यह तब है जब मैंने 2016 में घर बदलने के बाद नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 पर आवेदन किया था."

उन्होंने कहा, "2016 से अब तक चार चुनाव हो चुके हैं - 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा, 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा. इसलिए यह मान लेना सही होगा कि चार 'संशोधन' भी हुए होंगे. फिर भी, मेरा नाम अभी भी नई दिल्ली की सूची में है. चुनाव आयोग किस पत्थर के नीचे सोया हुआ है?"

चुनाव आयोग के अनुसार, खेड़ा ने अभी तक उन्हें जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया है.

बाद में भाजपा ने खेड़ा की पत्नी पर भी एक्टिव वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया.

इसी तरह, बुधवार को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा कथित तौर पर दो वोटर आईडी रखने के लिए कई लोगों को नोटिस जारी किए गए और इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "किसी के पास भी दो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने चाहिए. अगर किसी व्यक्ति के पास दो या उससे अधिक पहचान पत्र हैं, तो उसे उन्हें वापस कर देना चाहिए. वह केवल एक ही पहचान पत्र रख सकता है."

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खेड़ा सहित अब तक जारी किए गए सभी नोटिस फॉर्म 7 (किसी अन्य व्यक्ति का नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए आवेदन/अपना नाम हटाने की मांग/मृत्यु/स्थानांतरण के कारण मतदाता सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने की मांग) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जारी किए गए हैं.

क्या एक व्यक्ति के पास दो EPIC कार्ड हो सकते हैं?
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक EPIC कार्ड हो सकता है. एक व्यक्ति के पास दो पहचान पत्र नहीं हो सकते. यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है. अधिकतम सजा एक वर्ष या जुर्माना या दोनों है.

स्थान परिवर्तन/मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार के मामले में, फॉर्म 8 भरना होगा.

दो या अधिक वोटर आईडी रखने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए आवेदन) भरना होगा. वे इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं. यह आवश्यक है. केवल एक ही मतदाता पहचान पत्र रखा जा सकता है."

