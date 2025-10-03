ECI ने विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों को नियमों से परिचित होने को कहा
ज्ञानेश कुमार ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी.
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ मिजोरम और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी और उनसे सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने को कहा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी.
'चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के प्रतीक'
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के प्रतीक हैं." बैठक में कुल मिलाकर 425 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी और आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस के अलावा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारी थे.
शिकायतों के निवारण करने का निर्देश
चुनाव आयोग की आंख और कान के रूप में, केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करने और उनका कड़ाई से और निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. चुनाव आयोग के अनुसार पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया.
बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और वोटर्स की सुविधा के लिए आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए. निर्वाचन आयोग, संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20बी द्वारा प्रदत्त पूर्ण शक्तियों के अंतर्गत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की सहायता के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है. वे क्षेत्रीय स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं.
पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं. पर्यवेक्षक अपनी नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं.
वे न केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में चुनाव आयोग की मदद करते हैं, बल्कि मतदाताओं में जागरूकता और चुनावों में भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देते हैं.
पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य
पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और ठोस एवं प्रभावी सुझाव तैयार करना है. यह बैठक चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल के चुनावी राज्य बिहार दौरे से एक दिन पहले हो रही है. इस दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा.
संभवतः चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद, बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होने वाला है.
