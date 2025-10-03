ETV Bharat / bharat

ECI ने विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों को नियमों से परिचित होने को कहा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ मिजोरम और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को जानकारी दी और उनसे सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने को कहा. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने यहां इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी. 'चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के प्रतीक'

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के प्रतीक हैं." बैठक में कुल मिलाकर 425 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी और आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस के अलावा अन्य सेवाओं के 80 अधिकारी थे. शिकायतों के निवारण करने का निर्देश

चुनाव आयोग की आंख और कान के रूप में, केंद्रीय पर्यवेक्षकों को सभी चुनाव कानूनों, नियमों और दिशानिर्देशों से परिचित होने, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करने और उनका कड़ाई से और निष्पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. चुनाव आयोग के अनुसार पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया.