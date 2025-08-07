नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है. देश के दूसरे सबसे बड़े पद के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.

चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है. नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है. मतदान 9 सितंबर को होगा.

ईसीआई ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के तहत आवश्यक, रिटर्निंग ऑफिसर ने आज एक सार्वजनिक नोटिस द्वारा अधिसूचित किया है कि नामांकन पत्र किसी उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक या समर्थक द्वारा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उनके कार्यालय, कमरा नंबर आरएस-28, पहली मंजिल, संसद भवन, नई दिल्ली में या अगर वह अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित है, तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी, गरिमा जैन, संयुक्त सचिव या विजय कुमार, निदेशक, राज्यसभा सचिवालय, उक्त कार्यालय में किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाश के अलावा) लेकिन 21 अगस्त के बाद नहीं दिया जा सकता है."

मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम होना जरूरी

प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी, जिसमें उम्मीदवार मतदाता के रूप में पंजीकृत है. अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी या जमा करवानी होगी. यह राशि नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के पास नकद जमा की जा सकती है या पहले भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा की जा सकती है और बाद की स्थिति में, नामांकन पत्र के साथ एक रसीद संलग्न करनी होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है. नामांकन पत्र के प्रारूप उक्त कार्यालय से निर्धारित समय पर प्राप्त किए जा सकते हैं.

अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारी वापस लेने की सूचना उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक या समर्थक द्वारा, जिसे उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में इस संबंध में अधिकृत किया गया हो, 25 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से पहले दी जा सकती है.

इन अधिसूचनाओं और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस को सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक राजपत्रों में एक साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था भी की गई है.

इससे पहले, भारत निर्वाचन आयोग ने एक पुस्तिका जारी की थी जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है. "भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2025" शीर्षक वाली पुस्तिका आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है.

