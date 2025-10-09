ETV Bharat / bharat

Bihar Election: सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी निगरानी, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की निगरानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "सीईओ स्तर पर एक मीडिया सेल स्थापित किया जा रहा है. हर जिले में भी आयोग द्वारा मीडिया सेल स्थापित किया जा रहा है. स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल है. वे किसी भी फर्जी कहानी या भड़काऊ पोस्ट पर नजर रख रहे हैं. अगर ऐसी कोई पोस्ट सामने आती है, तो मीडिया सेल तुरंत उसका काउंटर करेगा."

चुनाव आयोग के सूत्रों ने गुरुवार को ईटीवी भारत को बताया कि, "आदर्श आचार संहिता बिहार और उन निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गई है, जहां इस सप्ताह के शुरू में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है. ये नियम उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया सहित इंटरनेट पर साझा की जा रही सामग्री पर भी लागू होते हैं."

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा, उससे पहले चुनाव कराया जाना चाहिए. विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु, इस्तीफे और अयोग्यता के कारण कराया जा रहा है.

243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, जबकि तेलंगाना, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

नई दिल्ली: बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) और विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग (ईसीआई) सोशल मीडिया पोस्ट की कड़ी निगरानी कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी माहौल खराब न हो और सभी दलों तथा उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध हों.

सूत्रों ने बताया कि अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट करता है तो उसकी विषय-वस्तु देखी जाएगी और अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो संबंधित दलों या उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया जाएगा.

विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए इसी तरह की व्यवस्था की गई है. सूत्रों ने बताया कि इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य समान अवसर और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.

इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक वीडियो के लिए एआई के उपयोग पर आदर्श आचार संहिता (MCC) और प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अन्य दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए. पार्टियों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना चाहिए जो सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े न हों.

एआई आधारित टूल्स के दुरुपयोग के खिलाफ हिदायत

चुनाव आयोग ने कहा कि गैर-सत्यापित आरोपों या तोड़-मरोड़ के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचा जाना चाहिए. ईसीआई ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए राजनीतिक दलों को एआई आधारित टूल्स के दुरुपयोग के खिलाफ सलाह दी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करने या गलत सूचना फैलाने वाले डीप फेक तैयार किए जा सकें.

निर्देश में कहा गया है, "सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये या विज्ञापनों के रूप में प्रचार के लिए साझा की जा रही एआई-जनरेटेड/कृत्रिम सामग्री, अगर कोई हो, को प्रमुखता से चिह्नित करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे. आयोग ने कहा कि उसने आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है. इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: NDA में फंसा पेंच, चिराग और मांझी ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें !