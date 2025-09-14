ETV Bharat / bharat

असम समेत पूर्वोत्तर भारत में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप, गुवाहाटी में घरों से बाहर भागते दिखे लोग

भूकंप का केंद्र असम के उदलगुरी जिले में था. असम के कई जिलों के निवासियों ने भूकंप के झटके महसूस किए.

Earthquake hits assam and other parts of north-east region
असम समेत पूर्वोत्तर भारत में आया 5.8 तीव्रता का भूकंप, गुवाहाटी में घरों से बाहर भागते दिखे लोग (@NCS_Earthquake)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
गुवाहाटी: असम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार को भूंकप के झटके महसूस किए गए. अधिकारियों ने बताया कि 5.8 तीव्रता का भूकंप आया. उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है.

अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम 4.41 बजे भूकंप के झटके लगे, जिसका केंद्र असम के उदलगुरी जिले में जमीन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई में था. उदलगुरी, सोनितपुर, तामुलपुर, नलबाड़ी और असम के कई अन्य ज़िलों के निवासियों ने भूकंप के झटके महसूस किए. गुवाहाटी में दहशत में लोग अपने घरों से बाहर निकलते देखे गए.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भूकंप का केंद्र उदलगुरी के पास था. अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं."

मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में लोग दहशत में अपने घरों और दुकानों से बाहर भागे.

राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सुलु के अनुसार, राज्य में अभी तक किसी भी तरह के संरचनात्मक नुकसान या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. उन्होंने कहा, "स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है."

पूर्वोत्तर राज्य उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं.

