वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आगाज, विदेश मंत्री एस जयशंकर सत्र को करेंगे संबोधित - GLOBAL TECHNOLOGY SUMMIT

विदेश मंत्री जयशंकर ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 11, 2025 at 8:11 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 8:28 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज शुक्रवार को तीन दिवसीय वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) के 9वें संस्करण को संबोधित करेंगे. जानकारी के मुताबिक यह भू-प्रौद्योगिकी पर भारत का प्रमुख संवाद है. विदेश मंत्रालय (एमईए) और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह-मेजबानी में आयोजित यह शिखर सम्मेलन 'तकनीक में संभावना' विषय पर केंद्रित होगा. उद्घाटन सत्र शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के साथ शुरू होगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल दिन में बाद में शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस. जयशंकर के संबोधन से होगा, जो नवाचार, लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित वैश्विक प्रौद्योगिकी नीति वार्तालापों को आकार देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा. एक बहुआयामी मंच

10 से 12 अप्रैल तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 40 से अधिक सत्र होंगे, जिसमें मुख्य भाषण, मंत्रिस्तरीय वार्ता, विशेषज्ञ पैनल और रणनीतिक बातचीत शामिल हैं. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्राजील, यूएई, नाइजीरिया, फिलीपींस और यूरोपीय संघ सहित 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता दुनिया के सामने सबसे अधिक दबाव वाली तकनीकी चुनौतियों और अवसरों पर अपने विचार साझा करेंगे.

जीटीएस 2025 में इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी एआई गवर्नेंस: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शासन तंत्र का विकास.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शासन तंत्र का विकास. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई): समावेशी और सुलभ डिजिटल सेवाओं के निर्माण के लिए डीपीआई की भूमिका.

समावेशी और सुलभ डिजिटल सेवाओं के निर्माण के लिए डीपीआई की भूमिका. डेटा सुरक्षा: डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रौद्योगिकियां.

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रौद्योगिकियां. साइबर सुरक्षा: बढ़ते साइबर खतरों से निपटने और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना.

बढ़ते साइबर खतरों से निपटने और डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना. अंतरिक्ष सुरक्षा: अंतरिक्ष में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना.

अंतरिक्ष में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना. वैश्विक दक्षिण में उभरते तकनीकी सहयोग: विकासशील देशों में तकनीकी प्रगति और सहयोग को बढ़ावा देना. युवा आवाजों को सशक्त बनाना: जीटीएस 2025 अगली पीढ़ी की आवाज़ को भी बुलंद करेगा. जीटीएस यंग एंबेसडर प्रोग्राम के माध्यम से, भारत भर के छात्र और युवा पेशेवर डिजिटल भविष्य, जिम्मेदार एआई और वैश्विक तकनीकी मानदंडों पर नीतिगत बातचीत में सीधे योगदान देंगे. यह भी पढ़ें- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को ओडिशा में PM-JAY का शुभारंभ करेंगे

Last Updated : April 11, 2025 at 8:28 AM IST