नई दिल्ली/मॉस्को: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा और साल के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए मुलाकात की. इस संबंध में जयशंकर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "आज की बैठक हमें न केवल अपने राजनीतिक संबंधों पर चर्चा करने का, बल्कि अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का भी अवसर प्रदान करती है. इसलिए, मैं राजनीति, व्यापार, आर्थिक निवेश, डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी और निश्चित रूप से लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान पर विचारों के आदान-प्रदान की आशा करता हूं."
उन्होंने आगे कहा, "हमारे नेता पिछले साल जुलाई में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए और उसके बाद कजान में मिले थे. अब हम साल के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमें अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया है."
क्या होगा बैठक का एजेंडा?
रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्ष बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के वर्तमान और भविष्य के अवसरों पर विशेष ध्यान देंगे. मंत्रालय ने कहा, "बैठक का एजेंडा परिवहन, रसद, बैंकिंग और वित्तीय संपर्कों को सुगम बनाने पर केंद्रित होगा, जो अमित्र देशों के किसी भी प्रतिकूल दबाव से मुक्त होंगे. साथ ही आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ाएंगे."
इसके अलावा परिवहन, ऊर्जा, कृषि, साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग का विस्तार भी एजेंडे में होगा. जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया है. इसमें रूसी कच्चा तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी शामिल है.
रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य
विदेश मंत्रालय (MEA) ने जयशंकर की मॉस्को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, "इस यात्रा का उद्देश्य लॉन्ग टर्म और टाइम-टेस्टेड भारत-रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है."
जयशंकर और लावरोव के यूक्रेन में शांति लाने के लिए ट्रंप प्रशासन की नई पहलों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है. गौरतलब है कि भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के जरिए रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करता रहा है.
