इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर मचा घमासान! वाहन मालिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे - E20 PETROL

विशेषज्ञों का कहना है कि, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से मौजूदा वाहनों को नुकसान होगा.

E20 petrol
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 6:22 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 6:29 PM IST

एर्नाकुलम: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब से भारत में केवल इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20 पेट्रोल) ही उपलब्ध होगा. वहीं, केरल के वाहन मालिकों ने केंद्र के इस फैसले का विरोध किया है. बता दें कि, पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को E20 कहा जाता है.

केरल में वाहन मालिक एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है. याचिका में कहा गया है कि यह एक ऐसा कदम है जो उपभोक्ताओं को धोखा दे रहा है. याचिका में कहा गया है कि, इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल वाहनों के लिए गंभीर समस्या पैदा करेगा.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा E20 पेट्रोल को लेकर एक जनहित याचिका खारिज करने के बाद एसोसिएशन ऑफ व्हीकल ओनर्स केरल (AVOK) ने कड़ा रुख अपनाया है. इसके साथ ही ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का भी कहना है कि E20 पेट्रोल वर्तमान में सड़क पर चल रहे अधिकांश वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है.

ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ विवेक वेणुगोपाल ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि वर्तमान में पंपों पर उपलब्ध सभी पेट्रोल में बीस प्रतिशत इथेनॉल है. इस बीच, दो तेल कंपनियां बिना इथेनॉल के पेट्रोल ऊंचे दामों पर बेच रही हैं.

यह कंज्यूमर के साथ धोखा है
एवीओके के अध्यक्ष मंगलास्सेरी नौफल ने कहा कि पेट्रोल की 100 प्रतिशत कीमत वसूलना और 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला हुआ ईंधन उपलब्ध कराना उपभोक्ताओं के साथ धोखा है. केंद्र सरकार द्वारा ईंधन दक्षता में कमी के अपने ही खुलासे की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने इस योजना की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस ईंधन से ईंधन रिसाव, आग लगने का खतरा और इंजन को नुकसान सहित कई समस्याएं पैदा होंगी.

केरल वाहन मालिक संघ ने इस मुद्दे पर एक वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का फैसला किया है. नौफल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से तैयार की जाएगी.

केंद्र सरकार का तर्क है कि यह नई ईंधन नीति कार्बन प्रदूषण कम करने और तेल आयात कम करने के लिए लागू की गई है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले कहा था कि ईंधन दक्षता से जुड़ी चिंताएं बेबुनियाद हैं. हालांकि, वाहन मालिकों के संघ के इस कदम ने सरकार और जनता के बीच विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है. यह मामला इस बात से और भी पेचीदा हो गया है कि कुछ कंपनियों ने यह रुख अपनाया है कि वे E20 पेट्रोल से होने वाली समस्याओं के लिए बीमा कवर नहीं देंगी. हालांकि केंद्र सरकार ने बीमा कवर सुनिश्चित करने की घोषणा की है, लेकिन इससे कानूनी लड़ाई का रास्ता खुल सकता है.

E20 पेट्रोल क्या है?
E20 ईंधन गन्ना और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से निकाला गया इथेनॉल है, जिसे पेट्रोल में 20 प्रतिशत मिलाया जाता है. केंद्र सरकार का मुख्य तर्क यह है कि विदेशों से कच्चे तेल के आयात को कम करके करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है. सरकार यह भी बताती है कि इससे कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा.

E20 पेट्रोल को लेकर उठे संदेह
चूंकि देश में चलने वाले वाहन E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, इसलिए इससे जुड़ी कई चिंताएं हैं. ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी बताते हैं कि 2023 के बाद बनने वाली कुछ कंपनियों की कारें ही E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए डिजाइन की गई हैं.

केंद्र सरकार ने खुद कहा था कि E20 पेट्रोल, जो बीस प्रतिशत इथेनॉल और अस्सी प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण है, के इस्तेमाल से वाहनों का माइलेज कम हो जाएगा. इस तरह माइलेज कम होने पर ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है. सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी कि पेट्रोल का आयात कम न हो या कार्बन उत्सर्जन कम न हो.

मौजूदा वाहनों पर इसका क्या असर होगा?
ज्यादातर मौजूदा वाहन ऐसे नहीं बने हैं जिनमें इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सके. इस विषय पर विवेक वेणुगोपाल ने कहा कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के लिए कई समस्याएं पैदा होंगी. इथेनॉल रसायन रबर को आसानी से नष्ट कर देता है. इससे पेट्रोल टैंक से निकलने वाला पाइप आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है. वाहन में इस्तेमाल होने वाली सभी रबर सील नष्ट हो जाएंगी और ईंधन रिसाव का कारण बनेंगी. ईंधन रिसाव से वाहनों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है.

इथेनॉल की संरचना ऐसी होती है कि यह नमी को आसानी से सोख लेता है. इसलिए, अगर E20 पेट्रोल में नमी पहुंचती है, तो इथेनॉल और पानी मिलकर एक और परत बना लेंगे. विवेक वेणुगोपाल ने बताया कि इससे वाहन के इंजन फिल्टर पर भी असर पड़ेगा. वहीं, ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने वाहनों को इथेनॉल-अनुकूल बनाने का समय नहीं मिल पाया है.

ब्राजील में इथेनॉल पेट्रोल लागू
ब्राजील वह देश है जो पेट्रोल में सबसे ज्यादा इथेनॉल मिलाता है. भारत के लिए यह एक आदर्श उदाहरण हो सकता है. ब्राजील में उपभोक्ताओं के पास अपनी जरूरत के हिसाब से इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने का विकल्प है. पर समस्या यह है कि भारत में उपभोक्ताओं के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है.

क्या इसका टू व्हीलर वाहनों पर असर पड़ेगा?
दोपहिया वाहनों के पेट्रोल टैंक में जंग लगने का खतरा रहता है. इससे कार्बोरेटर ब्लॉकेज और रबर सील खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. उपभोक्ताओं के लिए, यह घाटे का सौदा है. विवेक ने यह भी कहा कि अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम की जाती, तो कम से कम इतना तो मुनाफा होता.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्पष्टीकरण
माइलेज को लेकर अब जो चिंताएं उठ रही हैं. इसका अंदाजा सरकार को 2020 में ही था. नीति आयोग की एक अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC) ने इनकी विस्तार से जांच की थी. यह आलोचना कि इससे ईंधन दक्षता में भारी कमी आती है, गलत है. ईंधन के प्रकार के अलावा कई अन्य कारक भी वाहन के माइलेज को प्रभावित करते हैं.

ड्राइविंग की आदतें, तेल बदलना, एयर फिल्टर की सफाई, टायर का प्रेशर, अलाइनमेंट और एयर कंडीशनिंग का लोड माइलेज को प्रभावित कर सकते हैं. गौरतलब है कि ब्राजील सालों से बिना किसी समस्या के E27 का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है. टोयोटा, होंडा और हुंडई जैसी वाहन निर्माता कंपनियां भी वहां वाहन बनाती हैं.

E20 ईंधन के लिए सुरक्षा मानकों को BIS मानदंडों और ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के माध्यम से पहले ही लागू किया जा चुका है. कुछ पुराने वाहनों के मामले में, रबर के पुर्जों और उपकरणों को सामान्य अवधि से थोड़ा पहले बदलने की आवश्यकता हो सकती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी बताता है कि इन्हें बदलने की लागत बहुत सीमित है.

