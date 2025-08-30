ETV Bharat / bharat

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज कम हो जाएगी? सारी जरूरी बातें एक्सपर्ट से जानें - ETHANOL BLENDED PETROL

E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. एक्सपर्ट ने बताया...

E20 Petrol
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 3:18 PM IST

6 Min Read

एस. शिवकुमार

चेन्नई: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब से भारत में केवल इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20 पेट्रोल) ही उपलब्ध होगा. इसके साथ ही, यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को झटका दिया है.

भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ वाहनों का उपयोग भी बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीजल के बढ़ते उपयोग के कारण देश की अर्थव्यवस्था कई समस्याओं का सामना कर रही है. इसलिए, देश में सीएनजी, एलएनजी, बिजली, बायोडीज़ल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ईंधन सेल आदि जैसे कई वैकल्पिक ईंधन पेश किए गए हैं. अगले कदम के रूप में, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 5 प्रतिशत से 20 फीसदी इथेनॉल के उपयोग की एक नई रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है.

E20 Petrol
कार की तस्वीर (AFP)

E20 पेट्रोल क्या है?
E20 गैसोलीन में 'E' को इथेनॉल कहेंगे और '20' से तात्पर्य है पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल. जैव ईंधन एक अल्कोहल-आधारित ईंधन है जो गन्ना, मक्का, सफेद चावल और कृषि अपशिष्ट जैसे कृषि उत्पादों को फर्मेंटिंग करके बनाया जाता है.

भारत अपना 85 प्रतिशत कच्चा तेल रूस, ईरान और सऊदी अरब से आयात करता है. केंद्र सरकार ने कहा है कि, उसने इस आयात को कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 65 फीसदी तक कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल पेट्रोल की शुरुआत की है.

E20 Petrol
पेट्रोल पंप की तस्वीर (AFP)

ग्लोबल इथेनॉल उपयोग
दुनिया भर के अलग-अलग देशों में पेट्रोल के साथ इथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है. ब्राज़ील में E27, संयुक्त राज्य अमेरिका में E10 से E15, यूरोपीय देशों में E5 से E15, चीन में E10 और अन्य देशों में E10 से E27 का उपयोग किया जाता है. जहाँ तक डीजल का सवाल है, इसमें इथेनॉल का कोई मिश्रण नहीं है. केवल बायोडीजल में B10 - B20 का उपयोग किया जाता है.

E20 Petrol
कार की तस्वीर (AFP)

भारत में, इथेनॉल को 32 सालों से अधिक समय से पेट्रोल में मिलाया जा रहा है. पेट्रोल, जो 1990 में E0% था, 2003 में E5%, 2022 में E10% हो गया. वर्तमान में E20 के स्तर पर पहुंच गया है. हालांकि, केंद्र सरकार ने E20 को 2030 तक ही पूरी तरह से लागू करने की योजना बनाई थी. हालांकि, यह निर्धारित समय से 5 साल पहले ही लागू हो गया है. भारत में, डीज़ल का परीक्षण केवल ED-7 स्तर पर किया जा रहा है.

E20 Petrol
कार की तस्वीर (AFP)

E20 के लाभ
भारत कच्चे तेल के आयात पर सालाना 100 अरब डॉलर खर्च करता है. E20 लागू करने से सालाना 4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है. वहीं, गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग बढ़ने से किसानों को भी लाभ होगा. केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने E20 पेट्रोल के उत्पादन से किसानों को 1.2 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और 700 लाख टन उत्सर्जन कम किया है.

इस विषय पर ईटीवी भारत तमिलनाडु संवाददाता एस. शिवकुमार ने अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट डॉ. वलवन अमुथन से खास बातचीत की. उन्होंने E20 पेट्रोल के संबंध में उठाए गए अलग-अलग सवालों पर स्पष्टीकरण दिया.

E20 Petrol
फ्लाईओवर पर कार (AFP)

सवाल: सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष (2030) से पहले ही E20 पेट्रोल लागू करने का क्या कारण है?
जवाब: पेट्रोल की जगह स्थानीय इथेनॉल मिलाकर कच्चे तेल के आयात की लागत कम की जा सकती है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सकती है. इसके अलावा, E20 पेट्रोल, सामान्य पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करता है. विशेष रूप से, गन्ने से प्राप्त इथेनॉल वायु प्रदूषण को लगभग 65% और मक्का जैसी फसलों से प्राप्त इथेनॉल लगभग 50% तक कम कर सकता है. इससे किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा.

सवाल: E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?
जवाब: E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुराने वाहनों में समस्याएं आने की संभावना ज्यादा होती है. इथेनॉल हवा से बहुत ज्यादा नमी सोख लेता है, जिससे कार्बोरेटर, ईंधन टैंक, पाइप आदि जैसे स्टील के पुर्जों में जंग लग सकता है. साथ ही, रबर पाइप, सील और गास्केट जल्दी खराब हो जाते हैं. ईंधन दक्षता लगभग 6 से 7 प्रतिशत कम हो जाती है. लेकिन नवीनतम BS-VI वाहन E20 पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए ये कोई समस्या नहीं हैं. हालांकि, यह पुराने वाहनों को प्रभावित कर सकता है.

E20 Petrol
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)

सवाल: क्या भविष्य में पेट्रोल में 20% से ज़्यादा इथेनॉल मिलाने की संभावना है?
जवाब: भविष्य में पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिलाना संभव है. ब्राज़ील जैसे देश पहले से ही E85 (85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल) का इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, भारत में ज्यादातर BS-IV और BS-VI वाहन इसके लिए तैयार नहीं हैं. साथ ही, सरकार फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा दे रही है. टोयोटा, मारुति सुजुकी, बजाज जैसी कंपनियों ने पहले ही E85 के अनुकूल इंजनों का परीक्षण पूरा कर लिया है.

सवाल: BS-IV - BS-VI इंजन वाले वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल में क्या समस्या है?
जवाब: BS-IV और BS-VI वाहनों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. चूंकि ये मूल रूप से E10 के लिए डिजाइन किए गए थे, इसलिए E20 के इस्तेमाल से इंजन में खट-खट, कम प्रदर्शन आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ईंधन पाइप, रबर सील, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के पुर्जों को नुकसान पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है. साथ ही, माइलेज में 6 से 10 प्रतिशत की कमी भी आ सकती है. अप्रैल 2023 से, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां E20 के अनुकूल BS VI स्टेज 2 इंजन पेश कर रही हैं.

E20 Petrol
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)

सवाल: क्या यह सच है कि इथेनॉल के इस्तेमाल से पेट्रोल की कीमत 55 रुपये तक गिर जाएगी?
अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट डॉक्टर वलवन अमुथन ने कहा कि, यह एक राजनीतिक दृष्टिकोण है. वर्तमान में, 40 से 50 फीसदी टैक्स के कारण पेट्रोल की कीमत ज्यादा है. अगर केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स हटा दें, तो पेट्रोल की कीमत लगभग 45 से 50 रुपये तक कम होने की संभावना है. सिर्फ इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत 55 रुपये तक नहीं पहुंच जाएगी. इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता जरूर है, लेकिन ज्यादा सस्ता नहीं है.

एस. शिवकुमार

