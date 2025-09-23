ETV Bharat / bharat

चेन्नई हवाई अड्डे पर 1.33 करोड़ रुपये कीमत की ई-सिगरेट जब्त!

चेन्नई हवाई अड्डे पर 1.33 करोड़ रुपये कीमत की ई-सिगरेट जब्त! ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 3:37 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक कार्गो उड़ान में संयुक्त अरब अमीरात से चेन्नई तस्करी करके लाई गई 1.33 करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की.अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में आने वाली कुछ उड़ानों में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई आने वाली कार्गो उड़ानों की गहन जांच की. इस दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई पहुंची एक निजी कार्गो उड़ान से पार्सल उतारकर उनकी जांच की. जानकारी के मुताबिक कुछ पार्सल में कपड़े साफ करने वाला वाशिंग पाउडर मिला. पते और फोन नंबर की जांच

हालांकि, एक पार्सल पर संदेह होने पर अधिकारियों ने उक्त पार्सल को अलग कर लिया गया. बताया जा रहा है कि दो दिन बाद भी जब शख्स कोई पार्सल लेने नहीं आया तो कस्टम अधिकारियों ने संदिग्ध पार्सल पर दिए गए पते और फोन नंबर की जांच की, जो फर्जी निकले.