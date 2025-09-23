चेन्नई हवाई अड्डे पर 1.33 करोड़ रुपये कीमत की ई-सिगरेट जब्त!
सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई तस्करी करके लाई गई 1.33 करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की.
Published : September 23, 2025 at 3:37 PM IST
चेन्नई: सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक कार्गो उड़ान में संयुक्त अरब अमीरात से चेन्नई तस्करी करके लाई गई 1.33 करोड़ रुपये की सिगरेट जब्त की.अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो सेक्शन में आने वाली कुछ उड़ानों में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है.
सूचना के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई आने वाली कार्गो उड़ानों की गहन जांच की. इस दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेन्नई पहुंची एक निजी कार्गो उड़ान से पार्सल उतारकर उनकी जांच की. जानकारी के मुताबिक कुछ पार्सल में कपड़े साफ करने वाला वाशिंग पाउडर मिला.
पते और फोन नंबर की जांच
हालांकि, एक पार्सल पर संदेह होने पर अधिकारियों ने उक्त पार्सल को अलग कर लिया गया. बताया जा रहा है कि दो दिन बाद भी जब शख्स कोई पार्सल लेने नहीं आया तो कस्टम अधिकारियों ने संदिग्ध पार्सल पर दिए गए पते और फोन नंबर की जांच की, जो फर्जी निकले.
4 लाख 30 हजार विदेशी सिगरेट
इसके बाद पार्सल की जांच की गई, तो पता चला कि उनमें लगभग 4 लाख 30 हजार विदेशी सिगरेट और 1,130 ई-सिगरेट भारत में प्रतिबंधित थीं. इसके अलावा सिगरेट पर उचित विज्ञापन और दस्तावेज भी नहीं थे. इसके चलते अधिकारियों नेसिगरेट जब्त कर लीं.
एक करोड़ से ज्यादा कीमत
अधिकारियों ने इनकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 1.33 करोड़ रुपये बताई. इसके बाद, कस्टम अधिकारियों ने इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और सिगरेट की तस्करी करने वालों की गहन जांच कर रहे हैं. वाशिंग पाउडर की आड़ में संयुक्त अरब अमीरात से तस्करी करके लाई गई ई-सिगरेट सहित 4,31,130 विदेशी सिगरेट ज़ब्त करने की घटना से चेन्नई हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया है.
यह भी पढ़ें- CGHS को लेकर सरकार का नया ऐलान, केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनभोगियों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला