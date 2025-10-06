ETV Bharat / bharat

गुजरात: द्वारका में जुलूस के दौरान दिखा फिलिस्तीन का झंडा, FIR दर्ज

Published : October 6, 2025 at 11:38 AM IST

द्वारका: गुजरात के द्वारका शहर में एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया. इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया. हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जानकारी के मुताबिक देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया कस्बे में ग्यारहवीं शरीफ ईद के जुलूस के दौरान एक विवादास्पद घटना सामने आई. एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराते दिखे. इस घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया. द्वारका में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमद अब्दुल रुखदा नाम के एक व्यक्ति ने यह झंडा खुद तैयार किया था और अन्य छोटे बच्चों से उसे लहराने को कहा था. इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे भी लगाए गए. शहर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की हरकत से शांति और सौहार्द भंग होने का माहौल बन गया.