गुजरात: द्वारका में जुलूस के दौरान दिखा फिलिस्तीन का झंडा, FIR दर्ज
देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया कस्बे में ग्यारहवीं शरीफ ईद के जुलूस के दौरान एक विवादास्पद घटना सामने आई.
Published : October 6, 2025 at 11:38 AM IST
द्वारका: गुजरात के द्वारका शहर में एक जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया. इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया. हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
जानकारी के मुताबिक देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया कस्बे में ग्यारहवीं शरीफ ईद के जुलूस के दौरान एक विवादास्पद घटना सामने आई. एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराते दिखे. इस घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया.
द्वारका में फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमद अब्दुल रुखदा नाम के एक व्यक्ति ने यह झंडा खुद तैयार किया था और अन्य छोटे बच्चों से उसे लहराने को कहा था. इतना ही नहीं, जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे भी लगाए गए. शहर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की हरकत से शांति और सौहार्द भंग होने का माहौल बन गया.
जानबूझकर रची गई साजिश
पुलिस की प्रारंभिक जाँच से पता चला है कि अमद अब्दुल रुखदा ने जानबूझकर विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने की साजिश रची थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए खंभालिया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.
आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी
पुलिस ने अमद अब्दुल रुखदा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 196(2) और 351(सी) और किशोर न्याय अधिनियम, 2016 की धारा 83(2) के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई. पुलिस ने उसे आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया.
शांति बनाए रखने की अपील
पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त एहतियात बरते गए हैं. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.