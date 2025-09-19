ETV Bharat / bharat

DUSU चुनाव परिणाम 2025: ABVP को अध्यक्ष समेत तीन पदों पर मिली जीत, उपाध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा

आर्यन मान अध्यक्ष, राहुल झांसला उपाध्यक्ष, कुणाल चौधरी सचिव और दीपिका झा को संयुक्त सचिव पद पर मिली जीत.

DUSU चुनाव परिणाम 2025, जानिए कौन जीता कौन हारा ?
DUSU चुनाव परिणाम 2025, जानिए कौन जीता कौन हारा ?
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 4:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में आरएसएस और भाजपा समर्थित छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने शानदार प्रदर्शन करते हए तीन पदों पर जीत दर्ज की. जिसमें अध्यक्ष का प्रतिष्ठापूर्ण पद भी शामिल है. वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है. एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले आर्यन मान को 28841 वोट मिले. वहीं, एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी नंदिता चौधरी को 12645 वोट मिले. इसी तरह एबीवीपी प्रत्याशी आर्यन मान ने 16196 वोट से जीत दर्ज की है.

वहीं, उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के प्रत्याशी राहुल झांसला ने जीत दर्ज की है. राहुल झांसला को कुल 29,339 वोट मिले तो वहीं एबीवीपी के गोविन्द तंवर को 20,547 वोट मिले. सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी ने जीत दर्ज की है. कुणाल को 23,779 वोट मिले. उन्होंने एनएसयूआई के सचिव पद के प्रत्याशी कबीर को हराया. वहीं, संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी की दीपका झा ने जीत दर्ज की है. दीपिका ने एनएसयूआई के संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी लवकुश भड़ाना को शिकस्त दी है.

पिछले चुनाव से एबीवीपी को एक पद का फायदा, एनएसयूआई को एक पद का हुआ नुकसान

विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इस बार पिछली बार के चुनाव से एक पद अधिक जीता है. वहीं, एनएसयूआई को एक पद का नुकसान हुआ है. पिछले साल हुए डूसू चुनाव में विद्यार्थी परिषद और एबीवीपी ने चार में से दो दो पदों पर जीत दर्ज की थी. पिछले साल के चुनाव में अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी तो वहीं, उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी.

डूसू चुनाव फाइनल रिजल्ट

एबीवीपी प्रत्याशी:

  • अध्यक्ष: आर्यन मान, 28841
  • उपाध्यक्ष: गोविंद तंवर, 20547
  • सचिव: कुणाल चौधरी, 23779
  • संयुक्त सचिव: दीपिका झा, 21825

एनएसयूआई:

  • अध्यक्ष: जोसलिन नंदिता चौधरी, 12645
  • उपाध्यक्ष: राहुल झांसला, 29339
  • सचिव: कबीर, 16117
  • संयुक्त सचिव: लवकुश भड़ाना, 17380

आइसा -एसएफआई:

  • अध्यक्ष : अंजलि - 5385
  • उपाध्यक्ष सोहन - 4163
  • सचिव: अभिनंदना - 228
  • संयुक्त सचिव: अभिषेक - 8425

Last Updated : September 19, 2025 at 4:02 PM IST

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

