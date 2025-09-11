ETV Bharat / bharat

DUSU चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी, जानिए किसके-किसके बीच होगा टक्कर

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है.

DUSU चुनाव 2025
DUSU चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 8:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025-26 के लिए गुरुवार को नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा समाप्त होते ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई. चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राज किशोर ने बताया कि गुरुवार दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी का समय था, जिसके बाद शाम 5 बजे तक अंतिम सूची जारी की गई.

डूसू चुनाव में इस बार नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने 17 साल बाद महिला नेतृत्व को आगे लाते हुए अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को मैदान में उतारा है. 2008 के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिला अध्यक्ष चुने जाने की संभावना बन रही है. एनएसयूआई ने अपने पूरे पैनल की घोषणा करते हुए दावा किया कि यह चुनाव छात्र राजनीति में नए युग की शुरुआत करेगा और महिला नेतृत्व को सशक्त बनाएगा. पार्टी ने नारे के साथ स्पष्ट संदेश दिया है 'हम बदलेंगे DU'.

यदि NSUI की यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल महिला नेतृत्व के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा बल्कि DUSU चुनावों की दिशा भी तय करेगा. उम्मीदवारों के नाम वापसी का मौका भी मिलेगा.

NSUI का प्रत्याशी :

  • अध्यक्ष – जोसलीन नंदिता चौधरी
  • उपाध्यक्ष – राहुल झांसला
  • सचिव – कबीर
  • संयुक्त सचिव – लवकुश भड़ाना

एनएसयूआई का दावा है कि वह छात्रों को केवल नारे नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा की समस्याओं के स्थायी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है. संगठन का कहना है कि जोश्लिन चौधरी के नेतृत्व में यह चुनाव महिला आवाज़ों को सशक्त करेगा और छात्र राजनीति में एक नया लोकतांत्रिक अध्याय लिखेगा.

NSUI का प्रत्याशी
NSUI का प्रत्याशी (ETV Bharat)

एबीवीपी का पैनल और वादे

एबीवीपी ने भी अपने चारों पदों के प्रत्याशियों की घोषणा की है. अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान को मैदान में उतारा है. आर्यन मान हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हंसराज कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं. आर्यन मान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के फीस वृद्धि के विरोध, बुनियादी ढांचे के विकास आदि को लेकर हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है.

उपाध्यक्ष पद के लिए गोविंद तंवर

गोविंद तंवर मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज से बीए प्रोग्राम में स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में एमए प्रथम वर्ष के छात्र हैं. बीते चार वर्षों से एबीवीपी के विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी तथा नेतृत्व किया.

एबीवीपी के उम्मीदवार
एबीवीपी के उम्मीदवार (ETV Bharat)

सचिव पद के लिए - कुणाल चौधरी

कुणाल चौधरी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं. पीजीडीएवी कॉलेज से स्नातक किया है. 2023 में पीजीडीएवी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, अपने कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग में परास्नातक के छात्र है. कुणाल चौधरी गत वर्षों से स्टूडेंट एक्टिविज्म में सक्रिय भूमिका निभाते हुए छात्रों की आवाज को मुखरता दी है.

सह सचिव पद के लिए- दीपिका झा

दीपिका झा बिहार की रहने वाली है. दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया है. वर्तमान में बौद्ध अध्ययन विभाग की छात्रा हैं. दीपिका ने एबीवीपी के प्रकल्प स्टूडेंट्स फॉर सेवा में सक्रिय सहभागिता निभाई है तथा बस्ती की पाठशाला, ऋतुमति अभियान आदि के माध्यम से छात्रों के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की गतिविधियों में सक्रिय हैं.

एबीवीपी प्रत्याशियों का कहना है कि वे छात्रों के वास्तविक मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे. उनके प्रमुख एजेंडे में फीस वृद्धि का विरोध और बुनियादी सुविधाओं का विकास, नए हॉस्टल निर्माण और अंतिम वर्ष छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की शुरुआत जैसे प्रमुख मुद्दे है. एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि संगठन छात्रों के फीडबैक के आधार पर जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगा और उसे विश्वास है कि विद्यार्थियों से उन्हें इस बार चारों सीटों पर समर्थन मिलेगा.

वहीं, एसएफआई-आइसा के लिए उम्मीदवार

  • अध्यक्ष - अंजलि
  • उपाध्यक्ष - सोहन कुमार
  • सचिव - अभिनंदना प्रत्यशी
  • संयुक्त सचिव - अभिषेक कुमार

बता दें कि डूसू चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना शुक्रवार, 19 सितंबर को होगा.

