हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दशहरा, राष्ट्रपति मुर्मू बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर आतंक पर विजय का प्रतीक

पूरे देश में दशहरा धूमधान से बनाया गया. इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से अपने भीतर के रावण को खत्म करने को कहा.

Dussehra Vijayadashami Utsav Celebrated across the Country President Murmu PM Modi Uddhav Thackeray
राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल किले में "रावण दहन" कार्यक्र में शामिल हुईं (ANI)
नई दिल्ली: देश भर में दशहरा/विजयादशी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. विजयादशमी पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है. गुरुवार को भी जगह-जगह दशहरा रैली और रावण बध समारोह का आयोजन किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किले में बारिश के बीच दशहरा समारोह में भाग लिया. उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण पर निर्णायक विजय का प्रतीक है.

राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दशहरा और विजयादशी की बधाई और शुभकामनाएं दी और इस शुभ अवसर पर देश में सुख-समृद्धि की कामना की.

राष्ट्रपति मुर्मू ने लाल किले के माधवदास पार्क में धार्मिक रामलीला समिति के "रावण दहन" कार्यक्र में प्रतीकात्मक रूप से धनुष-बाण चलाए. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार हमेशा से बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर विनम्रता और घृणा पर प्रेम की विजय का प्रतीक रहा है. मुर्मू ने कहा, "जब आतंकवाद मानवता पर हमला करता है, तो उसका मुकाबला करना जरूरी हो जाता है. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रावण के खिलाफ जीत का प्रतीक है और हम इसके लिए अपने सैनिकों को सलाम करते हैं."

भगवान राम की लंका के रावण पर विजय से जुड़ी इस परंपरा को याद करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पुतला दहन का एक गहरा संदेश भी है. नागरिकों से अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाने का आग्रह करते हुए कहा उन्होंने कहा, "यह आयोजन केवल बाहरी रावण का नाश करने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के रावण को खत्म करने के लिए भी है. तभी समाज शांति और सद्भाव के साथ आगे बढ़ सकता है."

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
वहीं, देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर्व को बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की जीत का प्रतीक बताया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्त में लिखा, "विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की जीत का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर सभी को साहस, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर निरंतर प्रगति करने की प्रेरणा मिले. देश भर में मेरे परिवार के सदस्यों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं."

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दी बधाई
उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने विजयादशमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और हमें सत्य, धर्म और साहस के चिरस्थायी मूल्यों की याद दिलाता है. यह हम सभी को ईमानदारी से कार्य करने, न्याय को बनाए रखने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने कामना की कि विजयादशमी सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए और समर्पण भाव से राष्ट्र की सेवा करने के हमारे संकल्प को और मजबूत करे.

दशहरा रैली में उद्धव ने सरकार पर निशाना साधा
उधर, इस अवसर पर मुंबई के शिव तीर्थ में शिवसेना (यूबीटी) की दशहरा रैली में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को संबोधित किया. भारी बारिश के बीच भी लाखों शिवसैनिक मौजूद थे. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शस्त्र पूजन किया. सांसद संजय राउत, विधायक आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे सहित शिवसेना के वरिष्ठ नेता रैली में शामिल हुए.

अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा, "कई पार्टियां शिवसेना को तोड़ने लगी हुई हैं. जो चुराया गया वह पीतल था, लेकिन सोना मेरे पास है. गधे पर चाहे जितनी भी शॉल डाल दो, गधा गधा ही रहता है. जो लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, वे मेरे लिए सोना हैं."

पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने शिवसैनिकों से किसानों की मदद करने की अपील की और कहा कि किसानों का जीवन दयनीय हो गया है. किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ा है. मैं सभी शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि हम किसानों की मदद करना चाहते हैं. अगर हम कुछ लोगों के जीवन में खुशियां भर दें, तो उन्हें लगेगा कि उनका जीवन सार्थक है.

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, लोग मुश्किल में हैं. उन्हें मदद की जरूरत है. सभी मानदंडों को दरकिनार करके किसानों की 50,000 रुपये से मदद करें. हमने सभी मानदंडों को दरकिनार करके कर्ज माफ किया था."

उद्धव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बिहार में, चुनाव से ठीक पहले, प्रधानमंत्री वहां की महिलाओं के खातों में हजारों रुपये जमा करते हैं. आपके पास वोट खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन किसानों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं. आप महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं. आप बदला लेना चाहते हैं. आपने ही जीएसटी लगाया था. तो अब इसे कम क्यों किया? आपने पिछले आठ वर्षों में देश को लूटा है."

एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना की दशहरा रैली गोरेगांव स्थित नेस्को परिसर में आयोजित की गई. शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि दीपावली से पहले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों को मदद दी जाएगी. शिंदे ने उद्धव ठाकरे की भी आलोचना की और कहा, "कुछ लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए और छल-कपट किया. वे किसानों से कहते हैं, मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन, मुंबई नगर निगम 30 साल तक आपके हाथों में था, यह सारा धन कहां गया? लंदन?"

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर सावरकर की आलोचना करते हैं...क्या हिंदुत्व कोई टी-शर्ट है जिसे आप पहनते हैं और फिर छोड़ देते हैं? आपने (शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे) बहुत पहले ही हिंदुत्व त्याग दिया था. जब आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, तब आपने बालासाहेब के विचारों को त्याग दिया था."

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ हैं. हमें धन-संपत्ति का मोह नहीं है. बालासाहेब के विचार ही हमारी संपत्ति हैं. शिंदे ने कहा, "आज राज्य के किसान संकट में हैं. वे बाढ़ से तबाह हैं. ऐसे में मैंने कार्यकर्ताओं से उनकी मदद के लिए कहा है... जहां भी आपदा या संकट है, शिवसेना मदद के लिए मौजूद है. सरकार प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है... मैं किसान का बेटा हूं, किसानों का दर्द समझता हूं. दिवाली से पहले हम किसानों को मदद पहुंचाएंगे."

