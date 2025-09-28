ETV Bharat / bharat

दशहरा स्पेशल: 16 दिनों के अनुष्ठानों के दौरान महिलाओं को बिमला मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोका जाता है?

सोलह दिन पूजा के दौरान मां विमला अत्यधिक भयभीत अवस्था में रहती हैं. इस दौरान मां के लिए 11 अनुष्ठान किए जाते हैं.

bimala Temple
बिमला मंदिर (ETV Bharat)
भुवनेश्वर: देशभर में दुर्गा पूजा की धूम है. जगत जननी मां दुर्गा की आराधना की हर तरफ तैयारियां चल रही हैं. दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है और विभिन्न पूजा मंडपों में व्यापक व्यवस्था की जा रही है. मां प्रतिदिन अनेक भक्तों को दर्शन देती हैं.

देश के शक्तिपीठों में श्री मंदिर स्थित मां बिमला ठकुरानी का शक्तिपीठ भी एक शक्तिपीठ है. यहां शारदीय दुर्गा पूजा के अवसर पर देवी बिमला की उपचार पूजा की जा रही है. हालांकि, देवी बिमला की पीठ की परंपराएं और अनुष्ठान अलग हैं. देवी बिमला की सोलह दिन की पूजा के दौरान, महिला भक्तों के देवी बिमला के दर्शन करने पर प्रतिबंध है.

महिलाओं को देवी विमला के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं
मां विमला की षोडश उपचार पूजा के दौरान, किसी भी महिला को देवी विमला के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है. इतना ही नहीं, षोडश पूजा की सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को देवी विमला को प्रसाद के रूप में अमीश और मछली चढ़ाई जाती है. वर्ष के अन्य दिनों में देवी विमला को अमीश नहीं चढ़ाई जाती या अमीश को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती. यह परंपरा कब शुरू हुई, इसके बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है.

बिमला मंदिर (ETV Bharat)

श्री जगन्नाथ संस्कृत के शोधकर्ता नरेश चंद्र दाश अपनी प्रतिक्रिया में कहते हैं कि मां विमला के मंदिर में सोलहवीं दिन पूजा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है. इसे सोडा पूजा भी कहते हैं. ये सोलह पूजाएं पारंपरिक रूप से देवी विमला के मंदिर में की जाती हैं. इस पूजा के दौरान, मां की त्रिकाल पूजा की जाती है, चंडी पाठ किया जाता है और मां का विभिन्न रूपों में श्रृंगार किया जाता है.

इस समय विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं. आठ चंडियों में से मां विमला भी एक चंडी हैं. इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है. इसलिए, प्रथा के अनुसार मां की सोलहवीं उपचार पूजा के दौरान महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं. चूंकि चंडिका को मां माना जाता है. इस समय उनका रौद्र रूप विद्यमान होता है. इसलिए, इस समय मां के दर्शन से स्त्रियों के भयभीत होने का एक कारण यह भी है. इसी प्रकार, स्त्रियों का मासिक धर्म भी मनाया जाता है.

यदि वे इस समय प्रवेश करती हैं, तो पूजा अमान्य हो सकती है, इसलिए पूजा के दौरान महिलाओं को देवी विमला के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं देवी विमला के दर्शन से वंचित हैं. महिलाएं देवी विमला के मंदिर के सामने सिंह के पास खड़े होकर मां की पूजा कर सकती हैं. इतना ही नहीं, इस पूजा के दौरान सेवक भी मां के सामने नहीं जाते.

मां के लिए 11 अनुष्ठान
क्योंकि सोलह दिन पूजा के दौरान मां विमला अत्यधिक भयभीत अवस्था में रहती हैं. पूजा के इन सोलह दिनों में, मां के लिए 11 अनुष्ठान किए जाते हैं. सातवें, आठवें और नौवें दिन मां को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया जाता है. रात्रिकालीन पूजा के बाद रात में बलि की रस्म निभाई जाती है. इस दौरान मछली पकाकर मां को अर्पित की जाती है. चूंकि मां विमला आठ अष्टचंडियों में से एक हैं, इसलिए यह अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान प्राचीन काल से किया जाता रहा है.

शास्त्रों में कहा गया है कि मां विमला भैरवी हैं. भगवान जगन्नाथ भैरव हैं. इसलिए, मां विमला का मंदिर एक विशेष स्थान रखता है. इसलिए, यह अनुष्ठान प्राचीन काल से वामाचार पद्धति से किया जाता रहा है. मां विमला श्री मंदिर में विराजमान हैं. शास्त्रों में कहा गया है कि 51 शक्तिपीठों में से मां विमला का शक्तिपीठ उनमें से एक है. ऐसा कहा जाता है कि मां सती के चरण यहां गिरे थे.

दुर्गा माधव की एक साथ पूजा
अपनी प्रतिक्रिया में, मंदिर के चुनारा सेवायत, शरत मोहंती ने कहा, "सोलह दिन की पूजा के दौरान, मां विमला, जिन्हें भैरवी भी कहा जाता है, की गजपति महाराज द्वारा नियुक्त स्वतंत्र श्रोतिया ब्राह्मण द्वारा विशेष पूजा अनुष्ठान में पूजा की जाती है. इस पूजा में, दुर्गा माधव की एक साथ पूजा की जाती है. इस सोलहवीं पूजा के दौरान, महिलाओं का देवी विमला के मंदिर में प्रवेश वर्जित है."

क्योंकि इस समय मां की पूजा सदैव उग्ररूप में की जाती है. इस दौरान दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ किया जाता है. पूजा, यज्ञ आदि किए जाते हैं. इसलिए, यदि कोई गर्भवती महिला मां के सामने जाती है, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बीमार होने का डर रहता है. चूंकि सोलह दिन की पूजा के दौरान मां उग्ररूप में होती हैं, इसलिए सेवायत भी माँ के सामने जाने से डरते हैं.

चूंकि महिलाओं के मासिक अनुष्ठान होते हैं और यदि वे मां की पूजा के दौरान प्रवेश करती हैं, तो पूजा में कुछ बाधा उत्पन्न होगी जो पूरे संसार के लिए अशुभ होगी, इसलिए सोलह दिन पूजा के दौरान महिलाओं का मां बिमला के मंदिर में प्रवेश वर्जित है. यह नियम प्राचीन काल से चला आ रहा है. हालाँकि, यदि महिलाएं चाहें, तो वे माता के मंदिर के बाहर सिंह के पास खड़े होकर माता की पूजा कर सकती हैं.

