हिमाचल के इस शहर में नहीं मनाया जाता दशहरा, यहां रावण को लेकर है अद्भुत मान्यता

"रावण भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था. ऐसे में यहां दशहरे पर रावण का पुतला जलाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान अपने सामने अपने भक्त का जलता हुआ कैसे देख सकते हैं. इसलिए यहां पर दशहरा ही नहीं मनाया जाता है." - आचार्य सुरेंद्र कुमार, स्थानीय पुजारी, बैजनाथ मंदिर

बैजनाथ मंदिर के स्थानीय पुजारी आचार्य सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि बैजनाथ रावण की तपोस्थली है. पौराणिक धार्मिक मान्यता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था. जिसके चलते इस स्थान को रावण की तपोस्थली के रूप में मान्यता मिली है. ऐसे में यहां पर रावण को राक्षस के रूप में नहीं बल्कि भगवान शिव के परम भक्त के रूप में देखा जाता है.

हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी के बीच बसे बैजनाथ कस्बे में दशहरा नहीं मनाया जाता है. यहां दशहरे पर न ही कोई धूम होती है, न कोई मेला लगता है, आतिशबाजी नहीं होती है, पुतलों की तैयारी भी नहीं होती है और रावण दहन तो बिल्कुल भी नहीं होता है. कांगड़ा की हसीन वादियों के बीच बसा बैजनाथ कस्बा देशभर में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. मगर यहां की परंपरा इसे पूरे देश से अलग करती है, क्योंकि यहां दशहरा बिल्कुल नहीं मनाया जाता है. जहां पूरे भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन किया जाता है. वहीं, बैजनाथ का माहौल दशहरे के दिन बिल्कुल शांत रहता है.

धर्मशाला: देशभर में इस साल 2 अक्टूबर को दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. दशहरा को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है. मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था. ऐसे में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन कर दशहरा मनाया जाता है. दशहरे का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है, मेले की धूम, रामलीला मंच और रावण दहन. ऐसे में रावण दहन के बिना दशहरे की धूम फीकी सी लगती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान ऐसा भी है, जहां दशहरा नहीं मनाया जाता है, न ही तो यहां पर रावण दहन होता और न ही किसी तरह का मेला.

आचार्य सुरेंद्र कुमार बताते हैं स्थानीय लोगों की मान्यता है कि बैजनाथ में दशहरा मनाने की कोशिश कभी सफल नहीं हुई है. 70 के दशक में कुछ युवकों ने सोचा कि क्यों न बैजनाथ में भी रावण का पुतला जलाया जाए. मंदिर के सामने वाले मैदान को रावण दहन के लिए चुना गया. पहले साल जिस युवक ने दशहरा के दिन रावण को आग लगाई थी, अगले दशहरे तक वो जीवित नहीं रहा. इसके बाद रावण दहन की कोशिश दो से तीन बार की गई, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो रही थी. जिसके बाद यहां के लोगों ने कसम ही खा ली थी कि अब से इस धरती पर कभी भी दशहरा नहीं मनाएंगे. ये बात यहां के लोगों के दिलो-दिमाग में आज तक गहराई में दर्ज है. दशहरे के दिन कस्बा बिल्कुल शांत हो जाता है. यहां न तो कोई मंच सजता है और न ही कोई भीड़ उमड़ती है.

यहां नहीं है सुनार की दुकान

बैजनाथ के लोगों के बीच एक और मान्यता गहराई से जुड़ी है. यहां सोने-चांदी का व्यापार नहीं होता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर जो कोई भी सोने-चांदी के व्यापार की कोशिश करता है, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है. जिसके चलते यहां पर ये मान्यता बन गई है कि यहां पर सुनार की दुकान नहीं शुरू की जाएगी.

"हमारे कस्बे में एक भी सुनार की दुकान नहीं है. जो भी सुनार यहां दुकान खोलता है, उसका कारोबार चलता ही नहीं है. कभी दुकान पर आग लग जाती है, तो कभी नुकसान हो जाता है. यही वजह है कि सारी सुनार की दुकानें पपरोला में है, बैजनाथ में एक भी नहीं है." - रमेश कुमार चड्डा, स्थानीय निवासी

क्यों सुनार की दुकानें नहीं है?

पंडित सुरेंद्र आचार्य बताते हैं कि बैजनाथ में भगवान शिव शक्ति दोनों के रूप में मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि बैजनाथ में सोनार की दुकान न होने के पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है.

"रावण लंका की प्रतिष्ठा कर रहा था और भगवान शिव और पार्वती इस में एक यजमान के तौर पर बैठे थे. सबसे पहले विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, लेकिन किसी कारणवश इस पूजा में विश्वकर्मा समय पर नहीं पहुंच पाए थे और उनके स्थान पर सुनार आ गए थे. पूजा के बाद भगवान शिव ने सुनार को दक्षिणा दी थी और उसके बाद विश्वकर्मा भी वहां आ पहुंचे थे. इसके बाद उन्हें भी दक्षिणा दी गई. भगवान शिव ने हवन करते समय लंका को दशानन रावण को दान कर दिया था. जिससे पार्वती जी क्रोधित हो गई थी. माता पार्वती ने इससे क्रोधित होकर विश्वकर्मा और सुनार को श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप सभी के घरों का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा अपने घर का निर्माण नहीं कर सकते थे और सुनार सोने के मामले में अपनी मां तक को भी नहीं छोड़ेंगे. इसी श्राप के चलते जहां पर भगवान शिव शक्ति दोनों एक साथ मौजूद होंगे, वहां पर भी सुनार की दुकान कभी नहीं चल पाएगी." - आचार्य सुरेंद्र कुमार, स्थानीय पुजारी, बैजनाथ मंदिर

सुरेंद्र आचार्य ने बताया कि बैजनाथ में भगवान शिव शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है और इसी श्राप के चलते आज बैजनाथ में कोई भी सुनार की दुकान नहीं है. जबकि आसपास के क्षेत्र में सुनार की दुकान में मौजूद है.

स्वयंभू रूप में विराजमान भगवान शिव

बैजनाथ मंदिर के पुजारी सुरेंद्र कुमार आचार्य बताते हैं कि यहां पर भगवान स्वयंभू रूप में मौजूद है इस भूमि को चिता भूमि बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने बताया कि आज से करीब दो ढाई सौ से तीन सौ वर्ष पूर्व यहां पर चिताओं को जलाया जाता था, जिसकी भस्मी से भगवान शिव का स्नान होता था. अर्थात भगवान शिव को भस्म लगाई जाती थी. बाद में यह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो गई ,लेकिन बाद में इसे नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे गणपति तीर्थ के नाम से जाना जाता है. आजकल वह बैजनाथ की सिद्ध तीर्थ स्थली बन गई. उन्होंने बताया कि यह स्थान जालंधर पीठ से भी संबंधित है और भगवान शिव ने भी जालंधर राक्षस का वध करने के बाद इसी स्थान पर प्रायश्चित किया था.

आस्था बन गई पहचान

स्थानीय लोग बताते हैं कि आज के समय में बैजनाथ में बच्चे-बूढ़े सभी इस परंपरा को निभाते हैं. लोग इस परंपरा को किसी सवाल की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान की तरह मानते हैं. उनका कहना है कि उनके लिए यहां रावण किसी राक्षस की तरह नहीं है, बल्कि भोलेनाथ का परम भक्त है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बैजनाथ की धरती पर दशहरा न मनाना सिर्फ अंधविश्वास मात्र नहीं है, बल्कि भोलेनाथ और उनके भक्त के प्रति ये उनका सम्मान है. ये ही कारण है कि दशहरे के दिन जब देशभर में जश्न और आतिशबाजी होती है, तो बैजनाथ का माहौल बिल्कुल शांत और भक्तिमय रहता है.