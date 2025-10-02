इन जगहों पर नहीं है रावण दहन की परंपरा, कहीं जन्मभूमि, कहीं शिवभक्ति तो कहीं दामाद का सम्मान
देशभर में आज दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है. वहीं, कुछ जगह ऐसी भी हैं, जहां रावण दहन नहीं होता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 1:28 PM IST
शिमला: देशभर में दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों के जलते ही हर तरफ पटाखों की आवाज गूंजती है और लोग ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के साथ सत्य की विजय का उत्सव मनाते हैं, लेकिन भारत की विविधता यही है कि एक ही पर्व अलग-अलग जगहों पर अलग रंगों में मनाया जाता है. कुछ स्थानों पर आज भी रावण दहन नहीं किया जाता. वजहें भी बेहद दिलचस्प हैं, कहीं लोग उसकी जन्मभूमि के कारण, कहीं लोग उसे पूर्वज मानते हैं, तो कहीं दामाद और कहीं शिवभक्त. आइए जानते हैं देशभर के वे स्थान जहां दशहरे का स्वरूप बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है.
बिसरख (उत्तर प्रदेश): रावण की जन्मस्थली
गौतमबुद्ध नगर जिले का बिसरख गांव रावण की जन्मभूमि माना जाता है. मान्यता है कि यहां ऋषि विश्रवा और कैकसी के घर रावण का जन्म हुआ था. इस कारण दशहरे पर यहां पुतला दहन नहीं होता. स्थानीय लोग उसे महान ब्राह्मण और शिवभक्त मानते हैं. दशहरे पर गांव में विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन होता है. यहां के लोग कहते हैं कि रावण को जलाना उनकी संस्कृति के विपरीत है, क्योंकि वह विद्या, ज्योतिष और संगीत का भी आचार्य था.
मंदसौर (मध्य प्रदेश): दामाद का सम्मान
मंदसौर को रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है. यहां के लोग दशहरे पर रावण दहन नहीं करते, क्योंकि वह उनका आदरणीय दामाद है. इस दिन घर-घर में पूजा और भोग लगता है. मान्यता है कि दामाद का अपमान करना अशुभ होता है, इसलिए यहां दशहरे पर रावण का सम्मान किया जाता है.
जोधपुर (राजस्थान): मंदोदरी का पीहर
राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में भी मंदोदरी के पीहर की परंपरा जुड़ी है. यहां कुछ समुदाय दशहरे पर रावण दहन नहीं करते. वे उसे दामाद मानकर सम्मान देते हैं. कई परिवार इस दिन शोक भी मनाते हैं और केवल भगवान राम की विजय का स्मरण करते हैं, मगर रावण को अपमानित नहीं करते.
बैजनाथ (हिमाचल प्रदेश): शिवभक्त रावण और मृत्यु का भय
कांगड़ा जिले के प्राचीन बैजनाथ शिव मंदिर से रावण की तपस्या जुड़ी है. मान्यता है कि रावण ने यहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और शिवलिंग की स्थापना की थी. स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी रावण दहन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए दशहरे पर यहां पुतला दहन नहीं होता. इसके बजाय शिव पूजन, रुद्राभिषेक होता है.
देवघर (झारखंड): रावणेश्वर धाम की आस्था
झारखंड का देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है. यहां की मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी भुजाओं का बलिदान करने का प्रयास किया था और शिवलिंग की स्थापना कराई थी. इसी कारण इसे रावणेश्वर धाम भी कहा जाता है. यहां दशहरे पर रावण दहन की जगह शिव भक्ति और रावण की तपस्या को याद किया जाता है.
कानपुर (उत्तर प्रदेश): रावण मंदिर की अनोखी परंपरा
कानपुर के शिवाला क्षेत्र में स्थित रावण मंदिर देश के अनोखे मंदिरों में से है. यह मंदिर पूरे साल बंद रहता है और केवल दशहरे के दिन खुलता है. इस दिन लोग रावण की मूर्ति की पूजा करते हैं. यहां की परंपरा इस बात का प्रतीक है कि रावण को केवल राक्षस नहीं, बल्कि शिवभक्त और विद्वान भी माना जाता है.
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश): देवताओं का अनोखा उत्सव
कुल्लू का दशहरा देशभर में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते. इसके बजाय स्थानीय देवी-देवताओं की भव्य रथयात्रा और देव परिक्रमा होती है. सात दिन तक चलने वाले इस मेले का केंद्र भगवान रघुनाथ जी की पूजा होती है. यहां दशहरे की पहचान रावण दहन नहीं, बल्कि देव संस्कृति का उत्सव है.
बस्तर (छत्तीसगढ़): पूर्वज के रूप में रावण
बस्तर के आदिवासी रावण को अपना पूर्वज और नायक मानते हैं. यहां दशहरा करीब 75 दिनों तक चलता है, जो देश का सबसे लंबा दशहरा आयोजन है. रावण दहन की जगह यहां “रैनी” नामक विशेष रस्म निभाई जाती है. स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि रावण ने अपने लोगों की रक्षा की थी और इसलिए वह उनके लिए सम्माननीय है.
अमरावती (महाराष्ट्र): रावण को आदर्श मानने वाले समुदाय
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कुछ समुदाय रावण को आदर्श और समर्थक मानते हैं. दशहरे पर यहां पुतला दहन नहीं होता. इसके बजाय घर-घर में दीप जलाए जाते हैं और उसकी विद्वता का स्मरण किया जाता है.
"रामायण में मेघनाथ को ‘इंद्रजीत’ कहा गया, क्योंकि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया था. उसका चरित्र वीरता और तपस्या का प्रतीक है. आदिवासी समाज द्वारा उसकी पूजा करना भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है." - मस्त राम शर्मा, संस्कृत के विद्वान
मेलघाट (महाराष्ट्र): मेघनाथ की पूजा और आदिवासी आस्था
अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में दशहरे पर रावण दहन नहीं होता. यहां के गोंड और कोरकू जनजातीय समुदाय रावण के पुत्र मेघनाथ (इंद्रजीत) की पूजा करते हैं. गांवों में सागवान की लकड़ी से बनाए गए विशेष खंभों को मेघनाथ का प्रतीक मानकर सजाया जाता है. होली के समय यहां मेघनाथ पूजा का बड़ा उत्सव होता है. मेलघाट में दिवाली और दशहरा नहीं, बल्कि होली और नागपंचमी प्रमुख पर्व माने जाते हैं.
"रावण को लोग खलनायक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसका पुत्र मेघनाथ शौर्य और भक्ति का आदर्श था. मेलघाट की परंपरा यह साबित करती है कि भारतीय समाज हर पात्र को अलग-अलग दृष्टि से देखता है." - आचार्य परम स्वरूप शर्मा