दुर्गापुर मेडिकल छात्रा गैंगरेप मामला : क्राइम सीन रीक्रिएट कर 'राज' खोलेगी पुलिस

दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ. बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है. अबतक पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पुलिस जांच तेज कर दी. पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन कराने का फैसला किया.

मंगलवार 14 अक्टूबर को ओडिशा की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के पांचों आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर ले गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को परंगंज कालीबाड़ी श्मशान घाट से सटे जंगल में ले जाया गया. यह इलाका दुर्गापुर के आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेट के पास स्थित है.

इसके अलावा, आज सुबह दो आरोपियों शेख रियाजुद्दीन और शेख नसीरुद्दीन को पूछताछ के लिए बिजरा गांव स्थित उनके घर ले जाया गया. पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से अपराध से जुड़े सबूत मिल सकते हैं. इसके अलावा, उस इलाके में घटना से जुड़े कई सुराग छिपे हो सकते हैं. पूरे अभियान के दौरान दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम मौजूद थी. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से एक निजी कॉलेज का पूर्व सुरक्षा गार्ड है. दूसरा वर्तमान में दूसरे अस्पताल में कार्यरत कर्मी है. एक अन्य आरोपी स्थानीय नगरपालिका का अस्थायी कर्मचारी है और एक अन्य बेरोजगार है. पुलिस को अभी तक अरेजकॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि इस अभियान के जरिए जांच आगे बढ़ेगी और घटना के पीछे का असली रहस्य जल्द ही सामने आएगा.

क्या है घटनाः