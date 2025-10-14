दुर्गापुर मेडिकल छात्रा गैंगरेप मामला : क्राइम सीन रीक्रिएट कर 'राज' खोलेगी पुलिस
दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच में तेजी लाने के लिए पुलिस ने एक अहम कदम उठाया है.
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ. बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है. अबतक पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में पुलिस जांच तेज कर दी. पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए क्राइम सीन रीक्रिएशन कराने का फैसला किया.
मंगलवार 14 अक्टूबर को ओडिशा की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के पांचों आरोपियों को पुलिस घटनास्थल पर ले गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को परंगंज कालीबाड़ी श्मशान घाट से सटे जंगल में ले जाया गया. यह इलाका दुर्गापुर के आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गेट के पास स्थित है.
इसके अलावा, आज सुबह दो आरोपियों शेख रियाजुद्दीन और शेख नसीरुद्दीन को पूछताछ के लिए बिजरा गांव स्थित उनके घर ले जाया गया. पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के घर से अपराध से जुड़े सबूत मिल सकते हैं. इसके अलावा, उस इलाके में घटना से जुड़े कई सुराग छिपे हो सकते हैं. पूरे अभियान के दौरान दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन और दुर्गापुर पुलिस स्टेशन की एक संयुक्त टीम मौजूद थी. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से एक निजी कॉलेज का पूर्व सुरक्षा गार्ड है. दूसरा वर्तमान में दूसरे अस्पताल में कार्यरत कर्मी है. एक अन्य आरोपी स्थानीय नगरपालिका का अस्थायी कर्मचारी है और एक अन्य बेरोजगार है. पुलिस को अभी तक अरेजकॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि इस अभियान के जरिए जांच आगे बढ़ेगी और घटना के पीछे का असली रहस्य जल्द ही सामने आएगा.
क्या है घटनाः
ओडिशा की मेडिकल छात्रा पिछले शुक्रवार रात दुर्गापुर में अपने सहपाठी के साथ खाना खाने हॉस्टल परिसर से बाहर गई थी. आरोप है कि उसी दौरान दूसरे वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस घटना में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
क्या होता है क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शनः
क्राइम सीन रीक्रिएशन किसी घटना की जांच की अहम प्रक्रिया होती है. इसका उद्देश्य घटना के बारे में सही सूचना जुटानी होता है. घटना कैसे, कहां और किसने की जैसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन पर काम होता है. इस प्रक्रिया में अपराध स्थल की वैज्ञानिक जांच की जाती है, घटनास्थल के साक्ष्यों की व्याख्या की जाती है, भौतिक साक्ष्य की लैब में जांच की जाती है.
