दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म: ममता के बाद उनके सांसद ने भी लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलने की दी सलाह

कोलकाता: दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में ओडिशा की एक छात्रा के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर रात पीड़िता के बाहर रहने पर सवाल उठाये थे. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी कुछ इसी तरही की टिप्पणी की. सौगत रॉय ने भी लड़कियों को रात में सावधान रहने की सलाह दी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने सोमवार को कहा, "बंगाल में ऐसे मामले देखने को नहीं मिलते हैं. बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा किसी भी अन्य जगह से बेहतर है. लेकिन, लड़कियों को इतनी देर रात अपने कॉलेज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पुलिस हर जगह गश्त नहीं कर सकती. पुलिस हर सड़क पर मौजूद नहीं हो सकती. घटना होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसलिए महिलाओं को भी सतर्क रहना चाहिए."

सौगत रॉय की टिप्पणी से राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है. विपक्षी दलों का कहना है कि दोषियों को सज़ा देने के बजाय, लड़कियों के कपड़ों या समय पर टिप्पणी करना बिल्कुल अस्वीकार्य है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक वर्ग यह भी मानता है कि इस तरह के बयानों से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और पीड़ित और ज़्यादा डर जाते हैं. सत्ताधारी दल के कुछ लोग सांसद के पक्ष में खड़े हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही थी.

गौरतलब है कि दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया है. पीड़िता ओडिशा की रहने वाली है. वह अपनी एक सहपाठी के साथ कॉलेज परिसर के बाहर खाना खाने गई थी. लौटते समय कुछ युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया. उसके सहपाठी को धक्का देकर मोबाइल फोन छीन लिया. आरोप है कि इसके बाद उसे जबरन एक सुनसान जगह पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया गया.