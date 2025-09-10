दुर्गोत्सव की तैयारी: किताबों से सजे दरबार में विराजमान होंगी मां दुर्गा, अरगोड़ा पूजा समिति तैयार कर रही 21 हजार किताबों का पूजा पंडाल

ETV Bharat / bharat

रांची के अरगोड़ा में इस बार 21 हज़ार किताबों से दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा. इसका उद्देश्य युवाओं को किताबों की ओर आकर्षित करना है.

Published : September 10, 2025

रांची: दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर है. राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बन रहे हैं. अलग-अलग थीम पर बन रहे पूजा पंडाल इस बार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होंगे. थीम के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही पूजा समिति इस बार पूजा पंडाल को खास अंदाज में बना रही है. ऐसा ही एक पूजा पंडाल आपको किताबों से सजा हुआ दिखाई देगा जिसमें मां भवानी विराजमान होंगी. अरगोड़ा पूजा समिति इस बार 21 हजार किताबों से सजे मां के दरबार की तैयारी में जुटी है.

समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार की मानें तो इसके जरिए लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर के इस युग में किताबों का महत्व बताया जाएगा. इस पूजा पंडाल में रामायण, महाभारत जैसी आध्यात्मिक किताबें, भारत का संविधान और दर्शनशास्त्र की किताबें देखने को मिलेंगी.

जानकारी देते संवाददाता भुवन किशोर झा (Etv Bharat)

पंकज कुमार की मानें तो आपको पंडाल के अंदर और बाहर सिर्फ किताबें ही किताबें दिखाई देंगी. पंडाल के अंदर दोनों तरफ किताबों की लाइब्रेरी होगी जिसमें संविधान निर्माता की तस्वीर वाला कटआउट देखने को मिलेगा. पंडाल के बाहर एक युवक कान में मोबाइल लगाए किताब पर पैर रखे खड़ा दिखाई देगा, जबकि एक साधु पेड़ के नीचे मां भवानी को निहारते हुए किताब लिखते नजर आएंगे.

लाइव बुक शॉप भी लगेगी

अरगोड़ा पूजा समिति द्वारा तैयार किए जा रहे पूजा पंडाल में आपको लाइव बुक शॉप भी लगेगी. इसके अलावा पंडाल के अंदर ऊपरी गुंबद में रामायण और महाभारत का वर्णन करती एक किताब देखने को मिलेगी. पूजा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार बताते हैं कि यहां 59 वर्षों से पूजा होती आ रही है. यहां रावण दहन खास होता है. किताबों से सजे इस पूजा पंडाल में मां की 16 फीट ऊंची प्रतिमा होगी. इस पूजा पंडाल पर करीब 35-40 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

मानव जीवन में पुस्तकों के महत्व को दर्शाने वाले इस पूजा पंडाल का निर्माण बंगाल की भारती मैती के नेतृत्व में 25 कारीगर पिछले दो महीने से कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए भारती मैती ने कहा कि यह पूजा पंडाल अपने आप में अनोखा होगा. यह पंडाल दुर्गा पूजा के तीसरे दिन बनकर तैयार हो जाएगा. वैसे भी दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, इसीलिए राजधानी में एक के बाद एक पूजा पंडाल बन रहे हैं.

