'महिषासुर के बदले डोनाल्ड ट्रंप का वध', बिहार के दुर्गा पूजा पंडाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बने आकर्षण का केंद्र

"अमेरिका में बिकने वाले भारतीय सामानों पर टैक्स लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अत्याचार किया है. वीजा पर भी टैक्स बढ़ा दिया है. इसलिए हमलोगों ने इस बार महिषासुर की जगह डोनाल्ड ट्रंप का वध मां दुर्दा के हाथों करवा रहे हैं."- राजकिशोर प्रसाद, अध्यक्ष, दुर्गा पूजा समिति, बेगूसराय

ट्रंप को महिषासुर क्यों बताया?: इस बारे में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद कहते हैं कि जब-जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब-तब किसी न किसी रूप में माता का अवतार होता है और अत्याचारियों का वध करती हैं. जहां तक महिषासुर की जगह डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिमा का सवाल है तो वह भी एक तरीके से अत्याचार ही कर रहे हैं. वीजा पर टैक्स बढ़ा दिया और भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया.

महिषासुर के बदले डोनाल्ड ट्रंप का वध: शहर के विष्णुपुर चांदनी चौक स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में लगी डोनाल्ड ट्रंप की ये प्रतिमा लोगों को खूब पसंद आ रही है. शेर पर सवार मां दुर्गा को 'महिषासुर रूपी डोनाल्ड ट्रंप' पर भाला से वार करते हुए दिखाया गया है. ट्रंप के एक हाथ में विषधर सांप लटका हुआ है और उनका चेहरा दर्द से चीखता नजर आ रहा है. वहीं शेर भी उन पर गु्र्रा रहा है.

बेगूसराय: हर वर्ष दुर्गा पूजा में अलग-अलग थीम पर पूजा पंडाल तैयार कराए जाते हैं. जहां माता की सुंदर प्रतिमा के साथ-साथ लाइटिंग और उसकी सजावट लोगों को आकर्षित करते हैं लेकिन इस बार बिहार के बेगूसराय का एक पंडाल काफी चर्चा में है. उसकी वजह ये है कि वहां महिषासुर की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनाई गई है. मां दुर्गा अपने भाले से ट्रंप का वध करती दिख रही हैं.

ट्रंप को लेकर नाराजगी: दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ और वीजा पर टैक्स ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने हमारी सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाने की कोशिश की. मुकेश कुमार कहते हैं कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था. जिस वजह से पाकिस्तान को सीजफायर के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ गया लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के शौर्य को कम करने की नीयत से झूठा दावा किया कि उनकी वजह से 'युद्ध विराम' हुआ.

"दुर्गा पूजा का उद्देश्य होता है बुराइयों पर अच्छाइयों को दर्शाना है. उसी तरह जो विदेशी ताकतें हमारे देश पर कुठाराघात करने का काम रही है. जो हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठवाया. हमारे प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ लगाकर हमारी इकॉनोमी को कमजोर करने की कोशिश की है, इसलिए ऐसी थीम पर प्रतिमा लगाई गई है."- मुकेश कुमार, सदस्य, पूजा समिति

पहले भी ऐसी प्रतिमा लगी थी: मंदिर समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सिर्फ लोगों की भावना है, जिसे कलाकार ने मूर्ति बनाकर दर्शाया है. इसे किसी भी तरह से राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए. मंदिर समिति से जुड़े मुकेश कुमार बताते हैं कि इससे पहले भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की भी इसी तरह की प्रतिमा लगाई गई थी.

क्या कहते हैं श्रद्धालु?: पूजा पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं को भी ये थीम बहुत पसंद आ रही है. लोगों का कहना है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के दिनों में भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं, वैसे में महिषासुर के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने में कुछ भी लगत नहीं है. समीक्षा कहती हैं कि दुर्गा पूजा समिति ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि ट्रंप ने जिस तरह से हाल के दिनों में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की है, वैसे में उनका भी वध जरूर होगा.

"इंडिया वालों ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया लेकिन उन लोगों ने हम पर ही अत्याचार करने की कोशिश की, इसलिए महिषासुर की जगह इस पर मां दुर्गा उसी का वध कर रही हैं."- उत्सव आनंद, श्रद्धालु

'ट्रंप ने विश्वासघात किया': वहीं, हिमांशु कुमार कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ मित्रता की आड़ में विश्वासघात किया है. टैरिफ के नाम पर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की, इसलिए इस बार महिषासुर की जगह ट्रंप को प्रतिमा लगाई है. हमलोग इससे खुश हैं.

