पटना में कर्नाटक विधानसभा भवन, यहां रौद्र रूप में विराजेंगी मां दुर्गा
पटना के गोला रोड में नवरात्रि पर कर्नाटक विधानसभा भवन जैसा भव्य पंडाल बन रहा है, जहां मां दुर्गा अपने रौद्र रूप में विराजेंगी.
Published : September 22, 2025 at 11:31 AM IST
पटना: राजधानी पटना में इस बार नवरात्रि के मौके पर गोला रोड दुर्गा पूजा समिति ने भक्तों के लिए खास आकर्षक पंडाल तैयार किया है. इस पंडाल में कर्नाटक विधानसभा भवन की भव्य आकृति बनाई जा रही है. इस भव्य पंडाल में मां दुर्गा का रौद्र रूप विराजमान होगा, जो श्रद्धालुओं को अद्भुत और दिव्य अनुभव प्रदान करेगा.
कर्नाटक विधानसभा भवन की झलक: गोला रोड में बन रहे इस पंडाल की खासियत है कि इसे कर्नाटक विधानसभा भवन की हूबहू आकृति में तैयार किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मधुपुर के कारीगरों की टीम द्वारा दिन-रात मेहनत कर अत्याधुनिक लाइटिंग व सजावट से पंडाल को एक अलग आभा प्रदान की जा रही है. आयोजकों का कहना है कि इस बार भक्तों को दक्षिण भारत की झलक पटना में ही देखने को मिलेगी.
रौद्र रूप में मां दुर्गा: गोला रोड के श्री श्री दुर्गापूजा समिति के सचिव सुबोध यादव ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा इस बार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होगी. यहां देवी को रौद्र रूप में शेर पर सवार दिखाया जाएगा. महिषासुर का वध करती मां दुर्गा की यह प्रतिमा न केवल भक्ति का अद्वितीय उदाहरण होगी बल्कि यह संदेश भी देगी कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है.
"कोलकाता के कारीगर मां दुर्गा के मूर्ति को दिव्य रूप देने में लगे हुए हैं. गोला रोड में बन रहे इस पंडाल की खासियत है कि इसे कर्नाटक विधानसभा भवन की हूबहू आकृति में तैयार किया जा रहा है."-सुबोध यादव, सचिव, श्री श्री दुर्गापूजा समिति
श्रद्धालुओं की भीड़ का अनुमान: सुबोध यादव ने बताया कि गोला रोड का यह पंडाल पटना के प्रमुख पूजा स्थलों में से एक है. हर साल यहां लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इस बार कर्नाटक विधानसभा भवन जैसे भव्य पंडाल और मां दुर्गा के रौद्र स्वरूप के कारण और भी भारी भीड़ जुटने की संभावना है.
नवमी के दिन मिलता है खास प्रसाद: पिछले 13 वर्षों से यहां भव्य तरीके से पूजा का आयोजन होते रहा है और सप्तमी के दिन यहां सभी श्रद्धालुओं के लिए हलुवा का प्रसाद वितरित किया जाता है. अष्टमी के दिन खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है और नवमी के दिन सभी के लिए खिचड़ी प्रसाद वितरित किया जाता है.
सुरक्षा और व्यवस्था: समिति ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. सीसीटीवी कैमरे, वॉलिंटियर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी रूट डायवर्जन की तैयारी में है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.
ये भी पढ़ें-
शुभ मुहूर्त के साथ घर-घर विराजेंगी मां दुर्गा, प्रस्थान यात्रा भी लाएंगे सुख-शांति