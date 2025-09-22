ETV Bharat / bharat

पटना में कर्नाटक विधानसभा भवन, यहां रौद्र रूप में विराजेंगी मां दुर्गा

नवरात्रि 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 22, 2025 at 11:31 AM IST 3 Min Read

पटना: राजधानी पटना में इस बार नवरात्रि के मौके पर गोला रोड दुर्गा पूजा समिति ने भक्तों के लिए खास आकर्षक पंडाल तैयार किया है. इस पंडाल में कर्नाटक विधानसभा भवन की भव्य आकृति बनाई जा रही है. इस भव्य पंडाल में मां दुर्गा का रौद्र रूप विराजमान होगा, जो श्रद्धालुओं को अद्भुत और दिव्य अनुभव प्रदान करेगा. कर्नाटक विधानसभा भवन की झलक: गोला रोड में बन रहे इस पंडाल की खासियत है कि इसे कर्नाटक विधानसभा भवन की हूबहू आकृति में तैयार किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मधुपुर के कारीगरों की टीम द्वारा दिन-रात मेहनत कर अत्याधुनिक लाइटिंग व सजावट से पंडाल को एक अलग आभा प्रदान की जा रही है. आयोजकों का कहना है कि इस बार भक्तों को दक्षिण भारत की झलक पटना में ही देखने को मिलेगी. कर्नाटक विधानसभा भवन की हूबहू आकृति (ETV Bharat) रौद्र रूप में मां दुर्गा: गोला रोड के श्री श्री दुर्गापूजा समिति के सचिव सुबोध यादव ने बताया कि मां दुर्गा की प्रतिमा इस बार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होगी. यहां देवी को रौद्र रूप में शेर पर सवार दिखाया जाएगा. महिषासुर का वध करती मां दुर्गा की यह प्रतिमा न केवल भक्ति का अद्वितीय उदाहरण होगी बल्कि यह संदेश भी देगी कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है. पटना गोला रोड दुर्गा पूजा समिति (ETV Bharat)