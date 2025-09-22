ETV Bharat / bharat

रांची में गोरखा जवानों की अनूठी शक्ति पूजा, हथियारों संग मां दुर्गा की साधना, फायरिंग कर देवी को दी गई सलामी

Published : September 22, 2025 at 2:08 PM IST

महानवमी का दिन गोरखा जवानों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन वे अपने हथियार मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं. आस्था यह है कि दुश्मन से मुकाबले के समय उनके हथियार कभी धोखा न दें और हमेशा सटीक चलें. नवमी पर 101 बलि देने की परंपरा भी यहां अब तक जारी है. पूजा के बाद फिर से फायरिंग कर मां शक्ति को सलामी दी जाती है.

रांची के जैप परिसर में नवरात्र का शुभारंभ कलश स्थापना से होता है. परंपरा के अनुसार इस मौके पर मां शक्ति को फायरिंग कर सलामी दी जाती है. गोरखा जवान मानते हैं कि यह सलामी शक्ति की आराधना और उनकी वीर परंपरा का प्रतीक है. नौ दिनों तक गोरखा जवानों की पत्नियां लगातार कलश की परिक्रमा मुद्रा में बैठती है और पूजन करती हैं. इस दौरान वातावरण में मां शक्ति के जयकारे और मंत्रोच्चार गूंजते रहते हैं.

यहां प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करने की परंपरा नहीं है, बल्कि कलश स्थापना के साथ ही मां शक्ति की आराधना शुरू होती है. विशेष बात यह है कि इस पूजा के साथ शस्त्रों की पूजा और फायरिंग सलामी की परंपरा भी जुड़ी हुई है.

रांची: शारदीय नवरात्र के आरंभ होते ही राजधानी रांची का माहौल धार्मिक आस्था से सराबोर हो गया है. इस अवसर पर जहां आम भक्त देवी दुर्गा के नौ रूपों की भक्ति में लीन हैं, वहीं झारखंड आर्म्ड फोर्स वन (जैप-1) के गोरखा जवानों की पूजा परंपरा पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है.

रांची के इस शक्ति पूजन का इतिहास भी बेहद पुराना है. सन 1880 में गोरखा ब्रिगेड ने यहां पहली बार नवरात्रि के अवसर पर इस पूजा की शुरुआत की थी. बाद में जब यह बल बिहार मिलिट्री पुलिस (बीएमपी) के नाम से जानी जाने लगी तब भी यह परंपरा कायम रही.

झारखंड राज्य बनने के बाद बीएमपी का नाम बदलकर झारखंड आर्म्ड फोर्स (जैप) रखा गया, लेकिन पूजा की परंपरा आज भी उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है.

जैप परिसर में की गई कलश की स्थापना (ETV BHARAT)

फूल पाती शोभायात्रा और पर्यावरण पूजा

महासप्तमी पर यहां फूल पाती शोभायात्रा का आयोजन किया जाता है. इसमें नौ प्रकार के पेड़ों की शाखाओं को एकत्र कर पूजा की जाती है. इस अवसर पर गोरखा जवान और उनके परिजन प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की कामना करते हैं. परंपरा के अनुसार इस दिन भी बंदूकों से सलामी दी जाती है.

मां शक्ति के कृपापात्र गोरखा

गोरखा जवानों की बहादुरी किसी से छिपी नहीं है. चाहे नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान चलाना हो या फिर वीआईपी सुरक्षा का जिम्मा, हर मौके पर गोरखा जवानों ने अपने साहस और ईमानदारी से मिशाल कायम की है. लोगों का मानना है कि मां शक्ति की विशेष कृपा इन जवानों पर बनी रहती है, इसलिए ये हमेशा सबसे विश्वसनीय रक्षक साबित होते हैं.

पूजा में शामिल महिला (ETV BHARAT)

कलश स्थापना के मौके पर पहुंचे कमांडेंट

इस वर्ष भी नवरात्रि की शुरुआत पर जैप-1 के कमांडेंट राकेश रंजन ने पूजा स्थल पर पहुंचकर जवानों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गोरखा जवानों की यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसमें अनुशासन, शौर्य और संस्कृति की गहराई भी झलकती है.

पूजा के दौरान वाद्य यंत्र बजाते जवान (ETV BHARAT)

पूजा के दौरान संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने गोरखा महिला श्रद्धालुओं से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि मां दुर्गा की पूजा और शस्त्रों की आराधना से उन्हें आत्मबल और साहस मिलता है. वहीं, श्रद्धालुओं ने कहा कि जैप परिसर में होने वाली यह पूजा रांची की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे हर साल देखने और शामिल होने का इंतजार रहता है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स की शक्ति पूजा, कलश स्थापना के साथ मां शक्ति को फायरिंग कर दी गई सलामी

रांची में गोरखा जवानों ने मां दुर्गा को अर्पित किए अपने हथियार, शस्त्रों की पूजाकर माता से मांगा आशीर्वाद

गोरखा जवानों ने धूमधाम से निकाली फूलपाती यात्रा, फायरिंग कर मां दुर्गा को दी सलामी