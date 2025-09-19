ETV Bharat / bharat

नो मैन्स लैंड में माता का मंदिर: भारत-बांग्लादेश बार्डर पर 158 साल से मनाई जा रही भव्य दुर्गा पूजा

इस मंदिर में सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, बल्कि बीएसएफ के जवान भी यहां देवी के सामने झुककर पूजा-अर्चना करते हैं

Durga Puja in No-Man's Land
नो-मैन्स लैंड में भव्य दुर्गा पूजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read
श्रीभूमि: असम में भारत और बांग्लादेश बार्डर पर गांवों के बीच कंटीली तारें फैली हैं. यहां आस्था का अपना एक अलग ही रूप नजर आया. कुशियारा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव, मानिकपुर में, 158 सालों से एक मंदिर में दुर्गा पूजा मनाई जाती रही है, जो आज नो-मैन्स लैंड के अंदर बाड़ से घिरा हुआ है.

लगभग डेढ़ सदी पहले बना यह मंदिर बंटवारे के बाद भारत की मुख्य भूमि से कट गया था. तब से, यह दो देशों के बीच फंसा हुआ है और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की निरंतर निगरानी में रहता है. वहां पूजा करने के लिए, ग्रामीणों को सीमा पर लगी बाड़ के द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें केवल कुछ निश्चित समय पर ही जवानों द्वारा खोला जाता है जो प्रवेश को नियंत्रित करते हैं.

Durga Puja in No-Man's Land
नो-मैन्स लैंड में भव्य दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

तारों के पार देवी मां की पूजा
हर साल, जब नवरात्रि आती है, तो बंद द्वार भोर में खुल जाते हैं. सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, बीएसएफ भक्तों को प्रतिबंधित क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति देती है. लोग मानिकपुर, बकरशाल, जबैनपुर, सरीशा, चरकुरी, शीतलपारा और यहां तक कि करीमगंज शहर से भी आते हैं, और शांत प्रांगण को मंत्रोच्चार और भक्ति से भर देते हैं.

सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, बल्कि बीएसएफ के जवान भी यहां देवी के सामने झुककर पूजा-अर्चना करते हैं. कई लोगों के लिए यह साझा पूजा कर्तव्य और भक्ति का एक दुर्लभ मिश्रण है, जो याद दिलाता है कि आस्था अक्सर मनुष्यों द्वारा खींची गई सीमाओं से परे होती है.

Durga Puja in No-Man's Land
नो-मैन्स लैंड में भव्य दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

भव्यता पर सादगी
मानिकपुर दुर्गा बाड़ी शहरों की चकाचौंध भरी सामुदायिक पूजाओं से अलग है. यहां न तो विशाल पंडाल हैं, न ही कोई विशेष मूर्तियां, न ही कोई भव्य प्रकाश व्यवस्था. इसके बजाय, यह उत्सव सादगी और सात्विकता, आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है. भक्तों का मानना ​​है कि यहां देवी जागृत (सदा जागृत) हैं, और प्रतिबंधों के बावजूद हर साल सैकड़ों लोग इस आस्था के साथ आते हैं.

पूजा समिति ग्रामीणों के दान से चलती है. इसका कोई निश्चित बजट नहीं है, और आर्थिक तंगी अक्सर उन्हें खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर करती है. फिर भी, आनंद कभी कम नहीं होता. मूर्ति जिला मुख्यालय से लाई जाती है, मंदिर के ठीक बगल में पंडाल लगाया जाता है, और विसर्जन मानिकपुर के कांटेदार परिसर में ही होता है.

Durga Puja in No-Man's Land
नो-मैन्स लैंड में भव्य दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

समिति के अध्यक्ष परिमल मालाकार ने कहा कि, "हमारे पास भव्यता भले ही न हो, लेकिन हमारे पास भक्ति है. सीमित साधनों में भी, पूरा समुदाय माता का सम्मान करने के लिए एक साथ आता है."

चौकस निगाहों के बीच होती है भक्ति
हर साल की तरह इस साल भी नो मैन्स लैंड में उत्सव आयोजित करने का मतलब है नियमों का सख्ती से पालन करना. समिति के एक अन्य नेता, अपू मालाकार बताते हैं कि, उन्हें बीएसएफ द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होता है. शाम की आरती से लेकर विसर्जन तक, सभी अनुष्ठान दिन के उजाले में ही पूरे होने चाहिए.

बीएसएफ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उत्सव के सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित करती है. उत्सव के दौरान अतिरिक्त बल तैनात किए जाते हैं और भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव सावधानी बरती जाती है. बदले में, समुदाय प्रतिबंधों का सम्मान करता है और हर अनुष्ठान को अनुशासन और आस्था के साथ पूरा करता है.

निरंतरता का एक जीवंत प्रतीक
मानिकपुर के ग्रामीणों के लिए, यह दुर्गा पूजा एक धार्मिक उत्सव से कहीं बढ़कर है. यह दृढ़ता का प्रतीक है. विभाजन, बाड़ और सीमा प्रोटोकॉल के बावजूद, यह परंपरा कभी नहीं टूटी.

जैसे-जैसे शाम ढलती है और सीमावर्ती इलाकों में शंखों की ध्वनि गूंजती है, यह दृश्य शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे. नो मैन्स लैंड में पूजी जाने वाली एक देवी, उनके भक्त कंटीली तारों के बीच से गुजरकर आस्था में सिर झुकाते हैं. 158 वर्षों से मानिकपुर दुर्गा बाड़ी एक जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ी है कि भक्ति को भूगोल द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है, और विश्वास - शांत, दृढ़ और शुद्ध कोई सीमा नहीं जानता है.

ETV Bharat Logo

