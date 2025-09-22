बिहार के मंगला गौरी मंदिर के गर्भगृह में युगों-युगों से जल रही अखंड ज्योत, कृत्रिम लाइट पर रोक
बिहार के गयाजी स्थित मां मंगला गौरी की महिला अपरंमपार है. यहां गर्भगृह में वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है.
गयाजी: देश में धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रही है. इस मौके पर बिहार के ऐसा ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके गर्भगृह में लाइट नहीं जलती है. किसी भी तरह के कृत्रिम रोशनी पर रोक लगाया गया है. सवाल है तो फिर गर्भगृह में रोशनी कहां से आती है?, दरअसल, इस मंदिर के गर्भगृह में युगों-युगों से अखंड ज्योत जल रहा है.
51 शक्तिपीठों में एक: बिहार के गयाजी में मंगलागौरी पहाड़ी की चोटी पर मां मंगला गौरी का मंदिर स्थित है. इस पहाड़ को भस्मकूट पर्वत भी कहा जाता है. मां मंगला गौरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है. मंदिर के पुजारी अमरनाथ गिरी बताते हैं कि अखंड ज्योत कब से जल रही है, इसका कोई स्पष्ट समय नहीं है. माना जाता है कि कई सालों से अखंड ज्योत जल रही है.
"देश की इस महाशक्ति पीठ में कभी बिजली वाली लाइट नहीं जलती. यहां सिर्फ ज्योत जलती है. अग्नि की ज्योत अखंड ज्योति के रूप में आज तक जल रही है.यह युगों युगों से जारी है." -अमरनाथ गिरी, पुजारी
क्या है सती की कथा?: अमरनाथ गिरी ने कहा कि इस शक्तिपीठ के बारे में वायु पुराण, पद्यम पुराण, अग्नि पुराण आदि में जिक्र है. पुराणों के अनुसार एक-एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ किया था. इसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ और पुत्री सती को आमंत्रण नहीं दिया था. दरअसल, सती ने पिता के विरुद्ध शिव से शादी की थी. माता सती ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि मेरे पिता राजा दक्ष भूल गए होंगे, इसी कारण आमंत्रण नहीं मिला. वह अपने पिता के यहां हो रहे यज्ञ में शामिल होने जा रही है.
सती ने भगवान शिव से कहा कि आप भी चलिए. किंतु भगवान भोलेनाथ ने बिना आमंत्रण जाने से इनकार कर दिया. माता सती जब वहां गई तो उनका मान मर्यादा नहीं हुआ. इसके बाद माता सती ने खुद को अपमानित महसूस किया. उन्हें प्रतीत हुआ कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मना किया था और फिर भी वह यहां आई.
अग्निकुंड में कूद गयीं सती: अपमान के कारण सती क्रोधित हो गयीं और यज्ञ कुंड में कूद गयी. जैसे ही इसकी जानकारी भगवान शिव को हुई, वे क्रोधित हो गए. माता सती का शरीर लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे. अगर उन्हें नहीं रोका जाता हो सृष्टि का विनाश हो जाता. भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिसे सती के शरीर के टूकड़े-टूकड़े हुए. यह टूकड़ा जहां, जहां गिरा शक्तिपीठ बना.
गयाजी में मां का वक्ष: अमरनाथ गिरी बताते हैं कि गयाजी में भस्मकूट पर्वत पर माता का वक्ष गिरा था. इस कारण माता पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई. मां मंगला गौरी माता के गर्भगृह में वक्ष स्थल को सदैव ढक कर रखा जाता है, जिसे गुप्त शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है. गर्भगृह में श्रीलक्ष्मी नारायण की मूर्ति है. शंकर पार्वती की भी प्रतिमा है.
"यहां मां मंगला गौरी अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है. माता पालनहार पालन पीठ के रूप में अपना आशीर्वाद भक्तों को देती है. जिससे भक्तों के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं. माता हर भक्तों के हर दुखों को दूर करती है. यहां देश के सभी राज्यों से भक्तों का आना होता है." -अमरनाथ गिरी, पुजारी
यहां अग्निदेव का होता है आह्वान: पुजारी बताते हैं कि मंगला गौरी माता का मंदिर देश के चमत्कारी मंदिरों में से एक है. यहां माता भक्तों को चमत्कार दिखाती हैं. उनका मंगल करती है. इस शक्तिपीठ पर जो भी हाजिरी लगा दे वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता. यहां अग्नि देव का विशेष आह्वान किया जाता है. इसके फल स्वरुप यहां ज्योत जलती रहती है.
विदेशों से पहुंचते हैं श्रद्दालु: बोधगया से पूजा-अर्चना करने आयी प्रीति हर साल नवरात्र के मौके पर मंगला गौरी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए आती है. उन्होंने कहा कि यहां पूजा करने से मां मंगला गौरी सारी मुरादे पूरी करती हैं. यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है. बिहार के अलावे अन्य राज्य और विदेशों से श्रद्दालु मां मंगला गौरी का दर्शन करने के लिए आते हैं.
