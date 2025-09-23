ETV Bharat / bharat

देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति की स्थापना करेगी हिंदू महासभा, CM ममता को किया आमंत्रित

कोलकाता: कुछ साल पहले, अखिल भारत हिंदू महासभा (ABHM) ने दुर्गा पूजा के दौरान महात्मा गांधी की विवादास्पद छवि से हंगामा खड़ा कर दिया था. उस विवाद को पीछे छोड़ते हुए, हिंदू महासभा ने इस साल दुर्गा पूजा के दौरान कुछ आकर्षक करने की योजना बनाई है. इस बार हिंदू महासभा ने देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया है. इसके साथ ही पूजा मंडप में बंगाली भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी. संस्था ने बताया है कि उनकी पूजा दक्षिण कोलकाता के रूबी मोड़ पर आयोजित की जाएगी. उनके मंडप में एक प्राचीन मूर्ति होगी. उसके साथ दुनिया की सबसे छोटी दुर्गा प्रतिमा भी रखी जाएगी. यह मूर्ति कलाकार माणिक देबनाथ बना रहे हैं. इस बार मंडप की सजावट का विषय 'मातृभाषा मातृ दूध समा' है. राज्य की राजनीति इन दिनों बंगाली और बंगाली मुद्दों पर उलझी हुई है. ऐसे में, उनका विषय काफी महत्वपूर्ण है. इस विषय का एक आकर्षण बंगाली भाषा शिक्षण सत्र है. इस बारे में, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा, "गैर-बंगालियों को हमारे पूजा मंडप में बंगाली टोल के माध्यम से पूजा के दिनों में एक निश्चित समय पर 'बोली जाने वाली बंगाली' सिखाई जाएगी. बंगाल की सनातन भाषा और सांस्कृतिक विरासत निश्चित रूप से हमारे हिंदू महासभा के पूजा विषय में प्रमुखता से दिखाई देगी." चंद्रचूड़ गोस्वामी के अनुसार बंगालियों के आदर्श रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरूल इस्लाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, बाघाजतिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनय-बादल-दिनेश और भारत माता के अन्य वीर सपूत हैं.