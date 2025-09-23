ETV Bharat / bharat

देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति की स्थापना करेगी हिंदू महासभा, CM ममता को किया आमंत्रित

हिंदू महासभा का पूजा मंडप दक्षिण कोलकाता के रूबी मोड़ पर स्थापित किया जाएगा. इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूजा में आमंत्रित किया है.

Durga Puja 2025 Hindu Mahasabha creating smallest idol of Goddess Durga to gain attention in Kolkata
देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति की स्थापना करेगी हिंदू महासभा, CM ममता को किया आमंत्रित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 8:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: कुछ साल पहले, अखिल भारत हिंदू महासभा (ABHM) ने दुर्गा पूजा के दौरान महात्मा गांधी की विवादास्पद छवि से हंगामा खड़ा कर दिया था. उस विवाद को पीछे छोड़ते हुए, हिंदू महासभा ने इस साल दुर्गा पूजा के दौरान कुछ आकर्षक करने की योजना बनाई है. इस बार हिंदू महासभा ने देवी दुर्गा की सबसे छोटी मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया है. इसके साथ ही पूजा मंडप में बंगाली भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी.

संस्था ने बताया है कि उनकी पूजा दक्षिण कोलकाता के रूबी मोड़ पर आयोजित की जाएगी. उनके मंडप में एक प्राचीन मूर्ति होगी. उसके साथ दुनिया की सबसे छोटी दुर्गा प्रतिमा भी रखी जाएगी. यह मूर्ति कलाकार माणिक देबनाथ बना रहे हैं. इस बार मंडप की सजावट का विषय 'मातृभाषा मातृ दूध समा' है.

राज्य की राजनीति इन दिनों बंगाली और बंगाली मुद्दों पर उलझी हुई है. ऐसे में, उनका विषय काफी महत्वपूर्ण है. इस विषय का एक आकर्षण बंगाली भाषा शिक्षण सत्र है. इस बारे में, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा, "गैर-बंगालियों को हमारे पूजा मंडप में बंगाली टोल के माध्यम से पूजा के दिनों में एक निश्चित समय पर 'बोली जाने वाली बंगाली' सिखाई जाएगी. बंगाल की सनातन भाषा और सांस्कृतिक विरासत निश्चित रूप से हमारे हिंदू महासभा के पूजा विषय में प्रमुखता से दिखाई देगी."

चंद्रचूड़ गोस्वामी के अनुसार बंगालियों के आदर्श रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरूल इस्लाम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, बाघाजतिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनय-बादल-दिनेश और भारत माता के अन्य वीर सपूत हैं.

इसके अलावा, हिंदू महासभा हर साल पूजा की थीम में एक सामाजिक संदेश देती है. इस बार वे बंगाली और बंगाली मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक संदेश दिया जाएगा. चंद्रचूड़ गोस्वामी ने कहा कि जिस तरह अखिल भारत हिंदू महासभा दुनिया की सभी संस्कृतियों और भाषाओं का सम्मान करती है, उसी तरह हम कभी नहीं चाहते कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या कोई अन्य भाषा और संस्कृति बंगाली भाषा और संस्कृति पर प्रभुत्व स्थापित करे.

बंगाल सरकार अब दुर्गा पूजा के लिए अनुदान देती है. इस साल राज्य सरकार पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपये का अनुदान दे रही है. चंद्रचूड़ गोस्वामी ने बताया कि उन्हें पहले कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला था. उन्हें कोई निजी अनुदान भी नहीं मिलता. इस बार भी स्थिति वही है.

हालांकि, इस बार हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है. इस बारे में अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्य अनामिका मंडल ने कहा, "इस बार बंगाल की प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्य अतिथि और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल सीवी आनंद बोस को दुर्गा पूजा के मुख्य सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया है." उन्होंने जाति, धर्म, वर्ण और राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना सभी का अपनी पूजा में स्वागत किया.

यह भी पढ़ें- ओडिशा: मुस्लिम कारीगर तीन दशक से दुर्गा पूजा के लिए नायाब कलाकृतियां तैयार कर रहे

For All Latest Updates

TAGGED:

HINDU MAHASABHA DURGA PUJASMALLEST IDOL OF GODDESS DURGADURGA PUJA IN KOLKATADURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.