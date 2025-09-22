ETV Bharat / bharat

बिहार के आर्टिस्ट ने पीपल के पत्ते पर बनाई मां दुर्गा की कलाकृति, 'GST बचत उत्सव' मनाने का संदेश

मशहूर आर्टिस्ट मधुरेंद्र द्वारा बनायी गयी कलाकृति ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 22, 2025 at 2:13 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 2:31 PM IST 3 Min Read

भागलपुर: बिहार के आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अनोखे तरीके से दुर्गा पूजा की शुभकामना दी. इसके साथ ही जीएसटी बचत उत्सव मनाने का संदेश भी दिया. अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्ते पर मां दुर्गा की कलाकृति बनाकर 'हैप्पी दुर्गा पूजा' लिखकर 'जीएसटी बचत उत्सव' का संदेश दिया. कलाकृति बनाने में 5 घंटे लगे: पीपल के पत्ते पर शेर की सवारी करते मां दुर्गा की बेहद सूक्ष्म और बारीक तस्वीर बनाई है. इस दिव्य तस्वीर को बनाने में मधुरेंद्र को पांच घंटे का समय लगा है. उन्होंने इस कलाकृति को 3 सेमी वाले पीपल का एक हरा पत्ता का प्रयोग किया है, जिसमें भारत के सभी लोगों से स्वदेशी समानों की खरीदारी करने का संदेश दिया गया है. मशहूर आर्टिस्ट मधुरेंद्र (ETV Bharat) "पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है. सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं. इस मौके पर विश्व शांति की कामना करते हैं. देशभर के लोगों से जीएसटी बचत उत्सव का लाभ लेने के लिए अपील करते हैं." -मधुरेंद्र, आर्टिस्ट

