बिहार के आर्टिस्ट ने पीपल के पत्ते पर बनाई मां दुर्गा की कलाकृति, 'GST बचत उत्सव' मनाने का संदेश
मशहूर आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने दुर्गा पूजा और जीएसटी बचत उत्सव को अनोखे तरीके से मनाया. देखें, पीपल के पत्ते पर दुर्गा मां की आकृति.
Published : September 22, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 2:31 PM IST
भागलपुर: बिहार के आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अनोखे तरीके से दुर्गा पूजा की शुभकामना दी. इसके साथ ही जीएसटी बचत उत्सव मनाने का संदेश भी दिया. अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्ते पर मां दुर्गा की कलाकृति बनाकर 'हैप्पी दुर्गा पूजा' लिखकर 'जीएसटी बचत उत्सव' का संदेश दिया.
कलाकृति बनाने में 5 घंटे लगे: पीपल के पत्ते पर शेर की सवारी करते मां दुर्गा की बेहद सूक्ष्म और बारीक तस्वीर बनाई है. इस दिव्य तस्वीर को बनाने में मधुरेंद्र को पांच घंटे का समय लगा है. उन्होंने इस कलाकृति को 3 सेमी वाले पीपल का एक हरा पत्ता का प्रयोग किया है, जिसमें भारत के सभी लोगों से स्वदेशी समानों की खरीदारी करने का संदेश दिया गया है.
"पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है. सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं. इस मौके पर विश्व शांति की कामना करते हैं. देशभर के लोगों से जीएसटी बचत उत्सव का लाभ लेने के लिए अपील करते हैं." -मधुरेंद्र, आर्टिस्ट
कौन हैं मधुरेंद्र?: बिहार के रहने वाले भागलपुर निवासी मधुरेंद्र एक सैंड आर्टिस्ट है, जिनका पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर है. सैंड आर्टिस्ट के अलावे पीपल के पत्ते पर भी कलाकृति बनाते हैं. हाल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर पीपल के पत्ते पर कलाकृति बनाकर बधाई दी थी. बीते महीने झारखंड के वरिष्ठ नेता, जेएमएम के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी थी.
लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज: मधुरेंद्र दुनिया के पहले सैंड आर्टिस्ट हैं. इनका नाम लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है. देश दुनियां के कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी कला दिखा चुके हैं. निर्वाचन आयोग और स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रैंड एंबेस्डर रह चुके हैं.
राष्ट्रपति से लेकर फिल्म हस्ती ने की प्रशंसा: पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने 2012 में मधुरेंद्र की कला की सराहना की थी. इसके साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर समेत राजनैतिक, प्रशासनिक और फिल्मी हस्ती भी मधुरेंद्र की प्रशंसा कर चुके हैं.
कई अवार्ड अपने नाम किए: मधुरेंद्र अपनी कला की पहचान से कई अवार्ड अपने नाम किए. इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल अवार्ड, मग्ध रत्न, युथ आईकॉन अवार्ड, बिहार गौरव, चंपारण रत्न, वैशाली, गणराज्य, अम्रपाली पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं.
ये भी पढ़ें: