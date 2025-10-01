ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश और जर्मनी में दुर्गा पूजा की धूम, तस्वीरों में देखें विदेश में प्रमुख बंगाली उत्सव की झलक

गौरतलब है कि बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में भाषण देते हुए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा था, "एक व्यक्ति अमीर और गरीब हो सकता है. हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है. हालांकि, उससे पहले हम सभी नागरिक हैं. संविधान ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है."

हालांकि, पश्चिम बंगाल में बेरहामपुर के खागड़ा में मोहम्मद यूनुस की शैली में महिषासुर की मूर्ति बनाई गई है. इससे विवाद खड़ा हो गया है. इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ा है. हालांकि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और बीएनपी ने दावा किया है कि उन्होंने स्थिति को तुरंत संभाल लिया है.

ढाका के बाहर, पद्मा नदी के किनारे बसे लोग बांग्लादेश के चटगांव, खुलना, राजशाही और नाटोर में भी दुर्गा पूजा मना रहे हैं. बांग्लादेश भी बंगालियों के इस सबसे बड़े त्योहार की खुशियों में शामिल हो गया है. लोग मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं.

बांग्लादेश की प्रमुख दुर्गा पूजा में से एक ढाका की ढाकेश्वरी दुर्गा पूजा है. इस साल भी वहां लोगों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ रही है. इसके अलावा, पुराने ढाका के शंखरी बाजार, तांती बाजार यूनिवर्सल दुर्गा पूजा, गुलशन-बनानी यूनिवर्सल, सूत्रपुर यूनिवर्सल, वारी यूनिवर्सल, चौकबाजार यूनिवर्सल और लालबाग स्थित श्री श्री गिरि गोवर्धन धारी जीउ पंचायत मंदिर की मूर्तियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं.

बोलपुर: बांग्लादेश में बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा बिना किसी बाधा के मनाया जा रहा है. ईटीवी भारत ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के आयजनों के बीच लोगों के उत्साह को कैमरे में कैद किया है. पद्मा नदी के तट पर भी इस त्योहार की धूम है.

बांग्लादेश में दुर्गा पूजा की धूम (Photo Credit / Florida Rosario)

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के अंतिम दिनों से ही, दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश में सांप्रदायिक अशांति के आरोप लगते रहे हैं. हसीना सरकार के पतन के बाद, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार यूनुस पर भी कई आरोप लगे हैं. खास तौर पर, यूनुस पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों में मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया गया. इसके अलावा, पूजा से पहले उन्होंने घोषणा की कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के मनाई जाएगी.

जर्मनी के डसेलडोर्फ में दुर्गा पूजा

जर्मनी के डसेलडोर्फ में प्रवासी बंगाली समुदाय के लोग धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं. वे बंगाली संस्कृति को पुरानी यादों के साथ संजोए रखना चाहते हैं. यह तस्वीर जर्मनी के डसेलडोर्फ में प्रवासी बंगालियों द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा की है. यहां रवींद्रनाथ टैगोर, बंगाली गीत और बंगाली भोजन दुर्गा पूजा के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं. जर्मनी के डसेलडोर्फ में दुर्गा पूजा का आयोजन डसेलडोर्फ सोसाइटी ऑफ इंडियन ओरिजिन (आईजीडी) द्वारा किया जाता है. जर्मन सरकार द्वारा अनुमोदित यह संस्था हर साल बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन करती है.

जर्मनी में दुर्गा पूजा (Photo Credit/ IGD)

डसेलडोर्फ में होने वाली इस दुर्गा पूजा में भाग लेने के लिए जर्मनी के अन्य शहरों से भी बंगाली आते हैं. पूजा आयोजकों का कहना है कि दूर-दूर से लोग पुरानी यादों को ताजा करने और बंगाली संस्कृति से जुड़ने के लिए इस दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. यहां दुर्गा पूजा सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित की जाती है. यहां नृत्य नाटिका, बंगाली गीत, लोकगीत और बंगाली बैंड द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती हैं, साथ ही स्वादिष्ट बंगाली व्यंजनों का भी प्रबंध होता है.

जर्मनी में दुर्गा पूजा (Photo Credit/ IGD)

डसेलडोर्फ की प्रवासी बंगाली शालिनी मूलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "हम डसेलडोर्फ में 13 वर्षों से दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं. हममें से कई लोग इस पूजा के लिए दूर-दूर से आते हैं. यहां इतनी ईमानदारी है कि हर कोई दूर-दूर से आता है. मैं खुद दूसरे शहर से यहां आई हूं. जहां तक हो सके, दुर्गा पूजा के नियमों का पालन करते हुए पूजा की जाती है. हम यहां षष्ठी से दशमी तक सब कुछ व्यवस्थित करते हैं. इस साल, दशमी उत्सव पर प्रस्तुति देने के लिए कोलकाता से बंगाली बैंड 'क्रॉस विंड्स' आ रहा है."

जर्मनी में दुर्गा पूजा (Photo Credit/ IGD)

डसेलडोर्फ में पूजा आयोजकों में से एक सुज्योति रॉय घोषाल ने कहा, "हर साल, दुर्गा पूजा के आसपास यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. हम हर साल रवींद्रनाथ की नृत्य नाटिका करते हैं. इस साल भी चित्रांगदा का मंचन किया गया है. बॉलीवुड धमाका, लोकगीत, नाटक और बच्चों के कार्यक्रम भी होते हैं."

एक अन्य प्रवासी बंगाली, पियाली भट्टाचार्य कहती हैं, "क्या इसका मतलब यह है कि हम बंगाली संस्कृति को भूल जाएंगे क्योंकि हम कोलकाता से इतनी दूर रहते हैं? आईजीडी द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा हमें कभी यह एहसास नहीं कराती कि हम घर से इतनी दूर हैं."

विदेश में दुर्गा पूजा (Photo Credit/ IGD)

डसेलडोर्फ में रहने वालीं श्रद्धा दत्ता कहती हैं, "हम पूजा के दौरान बंगाली संस्कृति को यथासंभव उजागर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इसे अपनी अगली पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं. हम जर्मनी में जन्मे और पले-बढ़े अपने बच्चों को बंगाली संस्कृति से परिचित कराना चाहते हैं. हमारा उद्देश्य उन्हें रवींद्रनाथ के गीत सिखाना, उन्हें गाना सिखाना और बंगाल की विशाल संस्कृति से उनका पालन-पोषण करना है. वे ही चित्रांगदा कर रहे हैं."

वह कहती हैं, "न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम, बल्कि हमारा खान-पान भी पूरी तरह से बंगाली है. हममें से कई लोग अष्टमी पर उपवास रखते हैं और अंजलि अर्पित करते हैं. फिर, हमारे मेनू में लूची छोले की दाल शामिल होती है. इसके अलावा, नवमी पर मटन काशा परोसा जाता है. दशमी पर सिंदूर खेला जाता है. कुल मिलाकर, पूजा के चार दिन बहुत व्यस्त रहते हैं."

