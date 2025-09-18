ETV Bharat / bharat

बिहार में यहां 10 नहीं 18 दिनों तक होती है दुर्गा पूजा, अनोखी परंपरा आज भी जीवित

भागलपुर के नाथनगर महाशय ड्योढ़ी मंदिर में 18 दिवसीय दुर्गा पूजा पारंपरिक बांग्ला विधि से होती है. जिसकी शुरुआत अकबर काल में हुई थी.

भागलपुर के महाशय ड्योढ़ी मंदिर
भागलपुर के महाशय ड्योढ़ी मंदिर (ETV Bharat)
September 18, 2025

भागलपुर: आपने अक्सर 10 दिनों की दुर्गा पूजा के बारे में सुना होगा, लेकिन बिहार के भागलपुर में एक ऐसा मंदिर है, जहां मां दुर्गा की पूजा 18 दिनों तक बड़े विधि-विधान और भव्यता से होती है. यह परंपरा सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही श्रद्धा, भक्ति और पौराणिक विधियों के साथ निभाई जाती है, जितनी कभी अकबर के समय में महाशय श्रीराम घोष द्वारा शुरू की गई थी.

18 दिनों तक होती है दुर्गा पूजा: भागलपुर जिले में दुर्गा पूजा सिर्फ महाशय ड्योढ़ी तक सीमित नहीं है. जिले के सूजापुर-नाथनगर और सन्हौला के पाठकडीह दुर्गा स्थान में भी जिउतिया पारण के साथ सोमवार से 18 दिवसीय पूजा का शुभारंभ हो गया. खास बात यह है कि इन इलाकों में यह पूजा पारंपरिक बांग्ला विधि से होती है, जो इनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.

महाशय ड्योढ़ी मंदिर में दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

जितिया से ही शुरू हो जाती है पूजा: यह अद्भुत पूजा नाथनगर स्थित महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर में होती है. यहां नवरात्र के प्रारंभ से भी एक सप्ताह पहले, यानी जितिया व्रत के दिन से ही पूजा की शुरुआत हो जाती है. उस दिन बोधन घट भरने और कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा का विधिपूर्वक आवाहन किया जाता है.

सिंदूर लगाकर मां का आह्वान: सोमवार को पूजा की शुरुआत कलश स्थापना से हुई. बांग्ला बहुल मोहल्लों में हर घर में कलश स्थापित किया गया. साथ ही महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर मां दुर्गा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. इस दृश्य में गहरी आस्था और आपसी सौहार्द की भावना साफ झलकती है.

कौड़ी लूटते भक्त
कौड़ी लूटते भक्त (ETV Bharat)

महाशय ड्योढ़ी और सूजापूर से निकाली गई बोधन यात्रा: पूर्व पार्षद देवाशीष बनर्जी ने बताया कि जिउतिया पर्व के साथ ही दुर्गापूजा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. पूजा की शुरुआत बोधन नामक अनुष्ठान से होती है, जिसमें श्रद्धालु गंगा नदी से जल भरकर कलश में लाते हैं और उसे पूजा स्थल पर स्थापित करते हैं. यह प्रक्रिया चतुर्थी और सप्तमी को भी की जाती है.

नवरात्र से पहले शुरू होती है पूजा की प्रक्रिया: इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां दुर्गा पूजा नवरात्र से भी एक सप्ताह पहले शुरू हो जाती है. पूजा की शुरुआत बोधन घट भरने और कलश स्थापना से होती है, जिसके माध्यम से मां दुर्गा का विधिवत आह्वान किया जाता है.

मंदिर में कौड़ी लूटते लोग
मंदिर में कौड़ी लूटते लोग (ETV Bharat)

केला बहू और पुष्पांजलि की खास परंपरा: चतुर्थी और सप्तमी के दिन नौ पत्तों वाली 'केला बहू' को देवी के रूप में गंगा स्नान कराकर स्थापित किया जाता है. सप्तमी को महिलाएं विशेष रूप से एकत्र होकर पुष्पांजलि अर्पित करती हैं और मां से परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करती हैं. यह परंपरा स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है.

कंधे पर उठाकर होता है विसर्जन : महाशय ड्योढ़ी की पूजा की एक और खास बात यह है कि यहां मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन ट्रक या वाहन से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा कंधे पर उठाकर किया जाता है. दशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा को गंगा नदी में नाव पर चढ़ाकर सात बार चक्कर लगवाया जाता है, जो एक अनोखी परंपरा है. इसके बाद श्रद्धालु प्रतिमा का विसर्जन करते हैं. 50 हजार से अधिक लोग नदी तट पर जुटते हैं. विसर्जन के बाद महिलाएं यहां सिंदुर खेला करती हैं.

गंगा नदी से जल भरकर कलश लेकर जाते भक्त
गंगा नदी से जल भरकर कलश लेकर जाते भक्त (ETV Bharat)

अकबर काल से हो रही दुर्गा पूजा: भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर की दुर्गा पूजा की परंपरा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से चली आ रही है. मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, श्रीराम घोष, जो उस समय अकबर के शासन में कानून गो थे, उन्होंने ही इस मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की शुरुआत की थी.

22वीं पीढ़ी कर रही है पूजा की अगुवाई: राजेश मोहन घोष बताते हैं कि श्रीराम घोष की 22वीं पीढ़ी अब इस मंदिर में पूजा की परंपरा को आगे बढ़ा रही है. पहले यहां सुबह और शाम शहनाई वादन की परंपरा थी, जो अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन पूजा की विधि आज भी पौराणिक रीति-रिवाजों के अनुसार ही होती है, जिससे इसकी गरिमा बनी हुई है.

बोधन यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ मां दुर्गा के भक्त
बोधन यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ मां दुर्गा के भक्त (ETV Bharat)

भैरवनाथ और बासुकीनाथ की भी होती है पूजा: मंदिर परिसर में देवी दुर्गा के साथ-साथ बाबा भैरव नाथ और बाबा बासुकीनाथ की भी पूजा होती है. इन देवताओं की उपस्थिति मंदिर को शक्ति और भक्ति का अद्वितीय संगम बनाती है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं.

दूर-दूर से लोग आते हैं मन्नतें मांगने: इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां मन्नतें मांगने आते हैं. स्थानीय लोग मानते हैं कि यहां मां दुर्गा साक्षात शक्ति स्वरूपा के रूप में विराजती हैं, और उनकी पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

मां का आह्वाहन करते पुजारी
मां का आह्वाहन करते पुजारी (ETV Bharat)

"जीवित्पुत्रिका व्रत के दिन कलश स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत होती है. यहां की प्रसिद्धि को लेकर कहावत भी है 'काली मां कलकत्ते की और दुर्गा मां महाशय ड्योढ़ी की'. मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त मां के दर से खाली हाथ नहीं लौटते." -भास्कर झा, पंडित

कोड़ी लूटने की प्रथा: पप्पू यादव बताते हैं कि इस मंदिर में सात दिन पहले बोधन कलश की स्थापना होती है. चार एवं सात पूजा को कौड़ी उछाला जाता है. इस बार भी सोमवार को लुटाया गया. इस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. जो भक्त यहां कोड़ी पाते हैं, वे अपने को धन्य समझते हैं. महाशय ड्योढ़ी के मैदान में यहां एक माह तक मेला लगता है.

सूजापुर में कुछ इस तरह कौड़ी लूटते भक्त
सूजापुर में कुछ इस तरह कौड़ी लूटते भक्त (ETV Bharat)

"महाशय ड्योढ़ी में मां दुर्गा की पूजा बंगाली रीति-रिवाजों से की जाती है, क्योंकि इस परंपरा की शुरुआत करने वाले श्रीराम घोष बंगाली समुदाय से आते थे. यही वजह है कि आज भी मंदिर परिसर में पूजा की हर विधि पारंपरिक बंगाली पद्धति के अनुसार होती है, जो इसे अन्य दुर्गा पूजा स्थलों से अलग बनाती है."-पप्पू यादव, अध्यक्ष, पूजा समिति

महाशय ड्योढ़ी का इतिहास: स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रीराम घोष के बाद उनके परिवार की पीढ़ियां मां दुर्गा की विधिवत पूजा करती आ रही हैं. महाशय महेश नाथ घोष के समय पूजा में खास बात यह थी कि चौकी पर शहनाई वादन कराया जाता था, जो अब धीरे-धीरे इतिहास बनता जा रहा है.

जल लेकर मंदिर जाते पुजारी व अन्य
जल लेकर मंदिर जाते पुजारी व अन्य (ETV Bharat)

कृष्णा सुंदरी को हुआ था मां दुर्गा से साक्षात्कार: किंवदंतियों के अनुसार, महाशय द्वारका नाथ घोष की पत्नी कृष्णा सुंदरी मां दुर्गा की परम भक्त थीं। कहा जाता है कि उन्हें देवी के साथ साक्षात संवाद का अनुभव होता था. धर्म और भक्ति के प्रति उनके गहरे समर्पण के कारण उन्होंने सुख-वैभव से भरा जीवन त्याग दिया और खुद को पूरी तरह देवी आराधना में समर्पित कर दिया.

अकबर के दरबार में कार्यरत थे श्रीराम घोष: सन 1603 में भागलपुर निवासी थाक दत्ता, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में कार्यरत थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महाशय परिवार के श्रीराम घोष से किया. विवाह के बाद वे श्रीराम घोष को अपने साथ दिल्ली ले गए.

मां दुर्गा का आह्वान
मां दुर्गा का आह्वान (ETV Bharat)

अकबर ने बनाया कानून गो-ए-सदर: दिल्ली में श्रीराम घोष की प्रतिभा और कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें कानून गो-ए-सदर की उपाधि से सम्मानित किया. इसके बाद श्रीराम घोष ने भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित टिल्हा कोठी को अपने निवास स्थान के रूप में चुना.

महाशय घोष का कार्यक्षेत्र और प्रभाव: श्रीराम घोष को उस समय जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई, वह सुल्तानगंज से कहलगांव, रजौन, जगदीशपुर से डुमरामां तक फैला हुआ था. उनके प्रभाव और सामाजिक योगदान के कारण ही नाथनगर स्थित महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर की परंपरा की नींव पड़ी, जो आज भी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है.

