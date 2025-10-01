ETV Bharat / bharat

बिहार में देवी-देवताओं को बनाया गया प्रत्याशी, 35% महिला आरक्षण का भी संदेश

सीतामढ़ी में 12 लाख की लागत से ईवीएम की तरह पंडाल बनाया गया है. इस पंडाल का उद्देश्य नये वोटरों को जागरूक करना है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2025 at 9:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी: बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इसी बीच सीतामढ़ी में नवरात्रि के मौके पर पूजा पंडाल में भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है. एक ऐसे दुर्गा पंडाल का ऐसा निर्माण कराया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह पंडाल आस्था के साथ-साथ मतदान का संदेश दे रहा है.

ईवीएम मशीन जैसा बनाया पंडाल: ईवीएम मशीन की तरह पंडाल को बनाया गया है और पंडाल में ईवीएम मशीन के स्वरूप को दर्शाया गया है. जिसमें 17 देवी-देवताओं के नाम और उनके चुनाव चिह्न प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि 18वें स्थान पर नोटा है.

NAVRATRI 2025
पूजा पंडाल में वज्रवाहन भी बनाया गया (ETV Bharat)

देवी-देवताओं को ईवीएम के माध्यम से दर्शाया: पंडाल में पर भगवान गणेश के नाम के सामने फरसा का निशान, भगवान शंकर के सामने दीपक, भगवान विष्णु के सामने चक्र, भगवान ब्रह्मा के सामने कमंडल, भगवान श्रीकृष्ण के सामने बांसुरी, भगवान श्रीराम के सामने धनुष-बाण, भगवान कार्तिकेय के सामने मोतियों की माला, मां सरस्वती के सामने वीणा, मां दुर्गा के सामने त्रिशूल, मां काली के सामने हंसुआ, भगवान विश्वकर्मा के कामने रींच हथौड़ी, मां लक्ष्मी के सामने कलश, भगवान इन्द्र के सामने वज्र, भगवान हनुमान के सामने गदा, मां गायत्री के सामने रुद्राक्ष की माला, मां वैष्णो के सामने त्रिशूल और सूर्यदेव के सामने आरी का चित्र दर्शाया गया है.

35 प्रतिशत आरक्षण का संदेश: देवताओं की उम्मीदवारी में आरक्षण का भी ध्यान रखा गया है. कुल 17 देवी-देवताओं में छह नाम देवियों के हैं, जबकि 11 नाम देवताओं के हैं. इस तरह से लगभग 35 प्रतिशत आरक्षण का संदेश भी इस पंडाल से झलकता है.

श्रद्धालु ले रहे सेल्फी: पंडाल में केवल ईवीएम ही नहीं, बल्कि वीवीपैट मशीन का भी प्रदर्शन किया गया है. जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई मतदाता वोट डालता है तो वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची पर दर्ज हो जाता है कि किस उम्मीदवार को वोट दिया गया है. कई श्रद्धालु पंडाल में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं.

हर साल बनते हैं नये पूजा पंडाल: मां सरस्वती पूजा समिति पुनौरा धाम हर वर्ष देश से संबंधित नए-नए पूजा पंडाल बनवाने को लेकर जानी जाता है. कभी मिसाइल बनाने को लेकर तो कभी चंद्रयान जैसा पंडाल बनाने को लेकर यह चर्चा में रहती है. इसके अलावा माता सीता के मंदिर से कुछ ही दूर पर अवस्थित विद्यालय में इस पंडाल को बनाया गया है.

नये वोटरों को जागरूक करना है उद्देश्य: मां शक्ति पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील हाथी ने कहा कि 12 लाख की लागत से पूजा पंडाल का निर्माण करवाया गया है. पूजा समिति की मंशा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है, जोकि मतदान से अनभिज्ञ है, उन्हें जागरूक किया जाए.

वज्रवाहन भी बनाया गया: साथ ही उन्हें जानकारी दी जाए कि मतदान किस तरीके से किया जाता है. साथ ही वज्रवाहन भी बनाया गया है, ताकि युवाओं को यह दिखाया जा सके कि किस तरह मतदान केन्द्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल भी सुरक्षा को लेकर तैनात रहती है.

''लोकतंत्र का महापर्व होने वाला है और इसको देखते हुए पूजा समिति ने निर्णय लिया था कि इस बार जो भी नए मतदाता मतदाता सूची में जुड़े हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए पंडाल को ईवीएम की आकृति दी जाएगी''. - सुनील हाथी,पूर्व अध्यक्ष, मां शक्ति पूजा समिति

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ईवीएम दुर्गा पंडालEVM DURGA PANDALSITAMARHI NEWSBIHAR ELECTIONS 2025BIHAR ELECTION 2025NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 में बागी बढ़ाएंगे सियासी दलों की टेंशन, 2020 में इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

25 साल से नहीं मिली जीत, फिर से मैदान में उतरेंगे 'लालू प्रसाद यादव', इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.