अयोध्या में जमींदार घराने की दुर्गा पूजा, यहां आदिशक्ति शेर की बजाय बाघ की करती हैं सवारी

1805 में, राममोहन बनर्जी ने उस बड़ी रकम से एक मौजा ख़रीदा और अयोध्या गांव में ही जमींदारी शुरू की. कहा जाता है कि बाद में, बांकुड़ा के अलावा, बनर्जी परिवार हुगली, अविभाजित बर्दवान और अविभाजित मिदनापुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में फैले लगभग 85 मौजों के जमींदार बन गए.

अयोध्या की जमींदारी का इतिहास इस पूजा के इतिहास से जुड़ा हुआ है. अयोध्या एस्टेट के संस्थापक राममोहन बनर्जी की मुलाकात एक नीलकर साहब से हुई. जब नीलकर साहब अपनी मृत्युशय्या पर थे, तो उन्होंने अपनी आधी संपत्ति राममोहन बनर्जी को दान कर दी.

जमींदारी काल से ही बनर्जी की नवपत्रिका या कलबाऊ को स्नान कराने के बाद चांदी की पालकी में मंडप तक लाया जाता था. वह परंपरा आज भी कायम है. विसर्जन के दिन भी कलबाऊ को इसी तरह चांदी की पालकी में बिठाकर भैसघाट तक ले जाया जाता है.

अयोध्या के जमींदार के घर की पूजा और जमींदार के घर की पूजा में अंतर यह है कि यहां देवी दुर्गा की मूर्ति शेर पर नहीं, बल्कि बाघ पर विराजमान हैं. इतना ही नहीं, इसकी प्राचीनता भी अद्भुत है. 200 से अधिक वर्षों की इस दुर्गा पूजा की भव्यता भले ही पहले की तुलना में कम हो गई हो, लेकिन बनर्जी पूजा की परंपरा और रीति-रिवाज आज भी कायम हैं.

19वीं सदी में बंगाल में दुर्गा पूजा का मतलब जमींदार या राजघराने की पूजा होती थी. इनमें से कुछ पूजाएं काफी प्रसिद्ध थीं. ऐसी ही एक पूजा बांकुड़ा जिले के अयोध्या के जमींदार के घराने की थी. जमींदार राममोहन बनर्जी ने उस दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. 200 साल बाद भी चली आ रही यह पूजा आज भी वर्तमान पीढ़ी की पहल से जारी है.

अयोध्या (बांकुड़ा): शारदीय नवरात्रि के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है. ये ऐसा समय होता है जब माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है. ऐेसे में पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले के अयोध्या के जमींदार के घराने की दुर्गा पूजा के बारे में जानना जरूरी हो जाता है.

बांकुड़ा जिले के अयोध्या के जमींदार का घराने (ETV Bharat)

राममोहन बनर्जी ने काशी, बनारस और तत्कालीन बिहार के विभिन्न स्थानों में भी संपत्तियां बनवाईं. जमींदारी के खजाने से भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था. जमींदारी की भारी आय से, अयोध्या गांव में धीरे-धीरे बड़े जमींदारी घर और देबत्तर जागीरें स्थापित हुईं. जागीर में बारहवां शिव मंदिर, गिरि गोवर्धन मंदिर, रासमंदिर, झूलन मंदिर और दुर्गा मंदिर स्थापित किए गए.

वे पुराने मंदिर आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब नियमित पूजा नहीं होती. हालांकि, मनोहर बनर्जी और उनका परिवार अभी भी दुर्गा पूजा करते हैं. श्री श्री चंडीमंगल काव्य में वर्णित देवी दुर्गा की पूजा बाघ सेना के रूप में की जाती है. इसीलिए बनर्जी जमींदार के घर में देवी दुर्गा को चंडीधारी कहा जाता है. यहां भी, देवी दुर्गा का चेहरा गढ़ने के बजाय हाथ से बनाया जाता है. राममोहन बनर्जी के समय से, वही मूर्तिकार और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ मूर्तियां बनाती आ रही हैं.

बनर्जी परिवार के सदस्य और अयोध्या देवोत्तर एस्टेट के वर्तमान प्रभारी मनोहर बनर्जी ने ईटीवी भारत को बताया, "जब राममोहन बनर्जी ने पूजा शुरू की, तो वे देवी की मूर्ति में कुछ खास चाहते थे. इसलिए चंडीमंगल में वर्णन के अनुसार, देवी दुर्गा सिंह सेना नहीं, बल्कि बाघ सेना हैं. यहां मूर्ति का चेहरा गढ़कर नहीं बनाया जाता है. पुश्तैनी मूर्ति कलाकार अपने हाथों से देवी का चेहरा बनाते हैं. बांकुड़ा जिले में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति नहीं है."

बांकुड़ा जिले के अयोध्या के जमींदार के घराने की दुर्गा पूजा (ETV Bharat)

बनर्जी परिवार के सबसे छोटे सदस्य सुमंत बनर्जी ने कहा, "मैं बचपन से ही इस पूजा की भव्यता देखता आ रहा हूं. मेरे दादाजी इसे करते थे, फिर मेरे पिताजी करते हैं. हम आज भी उन सभी रीति-रिवाजों का पालन करने की कोशिश करते हैं जो शुरुआती दिनों में किए जाते थे. दरअसल, हम आने वाले दिनों में भी इस पूजा की परंपरा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे."

हालांकि, आर्थिक कारणों से, सुमंत बनर्जी ने कहा कि इस पूजा में अब वो पुरानी भव्यता नहीं रही. उन्होंने कहा आर्थिक कारणों से पहले जो भव्यता थी, वो अब नहीं रही. अब पहले जैसा बाज़ार नहीं रहा. ऐसे में भव्य आयोजन संभव नहीं है. फिर भी, पूजा की भव्यता में कोई कमी नहीं आती. हम सभी नियमों का पालन करते हैं."

परिवार के ज़्यादातर सदस्य फिलहाल दूसरे राज्यों या विदेश में रहते हैं. हालांकि, दुर्गा पूजा के दौरान सभी छुट्टी पर घर लौट आते हैं. सभी लोग पूजा के कुछ दिन एक साथ बिताते हैं और उसका आनंद लेते हैं. वैसे देखा जाए तो इतिहास बदलता नहीं, स्थिर रहता है. अयोध्या, बांकुड़ा स्थित देवोत्तर एस्टेट हर पल यही दिखा रहा है.

