श्रीलंका की प्रधानमंत्री को DU देगा मानद डॉक्टरेट उपाधि, दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल
श्रीलंका की प्रधानमंत्री को अपनी संभावित भारत यात्रा के दौरान विशेष दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टरेट उपाधी प्रदान किया जाएगा.
Published : September 12, 2025 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की 1278वीं कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक शुक्रवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में श्रीलंका की प्रधानमंत्री और डीयू की पूर्व छात्रा डॉ. हरिनी अमरसूर्या को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया. यह प्रस्ताव 11 सितंबर को शैक्षणिक परिषद की आपात बैठक में भी पारित हुआ था.
डॉ. हरिनी अमरसूर्या 1991-94 में हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में स्नातक रह चुकी हैं. 17-18 अक्टूबर 2025 को अपनी संभावित भारत यात्रा के दौरान विशेष दीक्षांत समारोह में यह उपाधि ग्रहण करेंगी. बैठक की शुरुआत में कुलपति ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति और डीयू के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और उनके स्वागत में ईसी की ओर से प्रस्ताव पारित किया.
खाली सीटों के लिए फिजिकल एडमिशन:
बैठक में स्नातक पाठ्यक्रमों में बची खाली सीटों को भरने के लिए ओपन मॉप-अप राउंड आयोजित करने का फैसला किया गया. इसके तहत विद्यार्थी फिजिकल स्पॉट एडमिशन के माध्यम से कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे. इस नीति को अंतिम रूप देने का अधिकार कुलपति को सौंपा गया. साथ ही ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के तहत 5 प्रतिशत संयुक्त सीटों को 3:2 के अनुपात में कॉलेज अपनी सुविधानुसार विभाजित कर सकेंगे.
एनईपी 2020 और शोध गतिविधियों को बढ़ावा:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातक के चौथे वर्ष को शोधपरक बनाने के लिए सभी कॉलेजों में रिसर्च डिस्कशन रूम और शिक्षकों के लिए कार्य-कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ.
पीएचडी पाठ्यक्रमों में एकरूपता के लिए नए दिशानिर्देश:
विश्वविद्यालय ने पीएचडी पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए नए दिशानिर्देश स्वीकृत किए, जो 2025-26 से लागू होंगे. इन प्रावधानों के तहत पीएचडी का स्तर स्नातकोत्तर से उच्चतर होगा और शिक्षण घंटे संकाय के कार्यभार में शामिल होंगे.
