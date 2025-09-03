ETV Bharat / bharat

56 करोड़ की ड्रग बरामद, चेन्नई एयरपोर्ट पर नाइजीरियन नागरिक समेत 4 गिरफ्तार - DRUG SEIZED AT CHENNAI AIRPORT

बरामद ड्रग 5.618 किलोग्राम कोकीन है. इस मामले में नाइजीरियाई युवक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

DRUG SEIZED AT CHENNAI AIRPORT
चेन्नई हवाई अड्डे पर 56 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 4:58 PM IST

चेन्नई: हवाई अड्डे के अधिकारियों ने इथियोपिया से तस्करी करके लाई गई 56 करोड़ रुपए का ड्रग बरामद किया. बरामद ड्रग 5.618 किलोग्राम की कोकीन है. इस मामले में एक नाइजीरियाई युवक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि अफ्रीका में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से इथियोपियन एयरलाइंस का एक विमान चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा. एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस उड़ान में भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है. इसके बाद, हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारी और केंद्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण इकाई के अधिकारी गहन निगरानी में लग गए.

उस समय, उत्तरी राज्यों के दो लोग एक अफ्रीकी देश गए थे और चेन्नई लौट आए थे. सीमा शुल्क अधिकारियों को शक हुआ, क्योंकि वे दिल्ली या मुंबई गए बिना सीधे चेन्नई आ गए थे.

इसके बाद, दोनों यात्रियों को रोककर पूछताछ की गई. उस समय, दोनों ने विरोधाभासी बातें कहीं. इसके बाद, उन्हें हवाई अड्डे के सीमा शुल्क कार्यालय ले जाया गया और गहन पूछताछ की गई. साथ ही उनके सामान की भी जांच की गई. उस समय, उनके बैग में 'पेरेरा रोशर' चॉकलेट के ढेरों डिब्बे थे.

जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने उन्हें खोला, तो उनमें चॉकलेट की जगह बड़े कैप्सूल थे. बाद में, जब कैप्सूल को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, तो पता चला कि वे कोकीन थे. इस प्रकार, उन्होंने 5 किलो 618 ग्राम कोकीन की तस्करी की थी.

दोनों से आगे की जांच के बाद, पता चला कि वे एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के लिए वितरण का काम करते थे और अफ्रीकी देशों से भारत में मादक पदार्थों से भरी चॉकलेट की तस्करी कर रहे थे. इसके अलावा, यह भी पता चला कि वे विदेश से जो मादक पदार्थ ला रहे थे, वे चेन्नई हवाई अड्डे पर उतर रहे थे. इतना ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह के सदस्य उन्हें खरीद कर पैसे के बदले भेज रहे थे.

इसके बाद, उन्होंने केंद्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण इकाई के अधिकारियों के साथ जांच की. उन्होंने दोनों के पास से 56 करोड़ रुपये मूल्य का कोकीन जब्त किया. यह पता लगाने के लिए गहन जांच चल रही है कि उन्हें ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह के सदस्य कौन हैं और इस तस्करी में कितने अन्य लोग शामिल हैं.

