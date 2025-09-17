ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर और पूर्वोत्तर राज्य बने अवैध ड्रग्स निर्माण के हॉटस्पॉट: एनसीबी

Published : September 17, 2025 at 5:35 PM IST

2024 में, डीएलईए ने देश भर में कुल 96,930 मादक पदार्थ संबंधी मामले दर्ज किए. इन अभियानों के तहत 660 विदेशी नागरिकों सहित 1,22,224 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. 2024 में, एनसीबी ने 417 मामले दर्ज किए और 588 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 2023 में 375 मामले दर्ज किए गए और 574 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.

इसके अलावा, 18% दवाएं जैसे कोडीन आधारित कफ सिरप और 2% हिस्सा सिंथेटिक ड्रग्स जैसे ATS और कोकेन का था. NCB ने 17,420 किलो गांजा, 3,391 किलो हशीश, 170 किलो हेरोइन और 11,376 किलो एसिटिक एनहाइड्राइड (हेरोइन बनाने का कच्चा माल) जब्त किया.

2024 में, DLEAs ने 13,306 क्विंटल नशीली दवाएं जब्त कीं. इनमें सबसे ज्यादा 41% हिस्सा भांग (गांजा, हशीश, हशीश तेल) का था, जो 5,40,810 किलो था. 39% हिस्सा हेरोइन, अफीम और मॉर्फिन जैसे ओपिएट्स का था.

2024 में, DLEAs ने मेथमफेटामाइन और मेफेड्रोन बनाने वाली नौ अवैध प्रयोगशालाओं को नष्ट किया. ये प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई गईं.

पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी होती है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से ड्रग्स आते हैं. मुंबई, गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे तटीय क्षेत्रों का उपयोग अब सिंथेटिक ड्रग्स और उनके कच्चे माल की तस्करी के लिए हो रहा है.

भारत की भौगोलिक स्थिति इसे नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र बनाती है. यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान ('डेथ क्रिसेंट') और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस ('डेथ ट्राएंगल') जैसे प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्रों के बीच स्थित है.

ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि 2019 से सिंथेटिक ड्रग्स की ज़ब्ती में लगभग छह गुना वृद्धि हुई है. 2024 में, लगभग 11,994 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स ज़ब्त किए गए, जबकि 2019 में यह संख्या केवल 1,890 किलोग्राम थी.

नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और कुछ पूर्वोत्तर राज्य मेथामफेटामाइन, मेफेड्रोन जैसी नशीली दवाओं के अवैध निर्माण गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वृद्धि मुख्य रूप से इन पदार्थों की बढ़ती बाज़ार मांग के कारण हैं.

डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसीः

डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल ने ड्रग तस्करी को और जटिल बना दिया है. ये तस्करों को गुमनाम रहने और वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद करते हैं. 2020 से 2024 तक, NCB ने डार्कनेट से जुड़े 96 मामले दर्ज किए.

समुद्री मादक पदार्थों की तस्करीः

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति इसे दक्षिणी मार्ग से अफ़ग़ानिस्तान में होने वाली हेरोइन की तस्करी के लिए एक प्रमुख पारगमन केंद्र बनाती है. 'डेथ क्रिसेंट' पश्चिमी तट के ज़रिए देश में आने वाली हेरोइन, एटीएस और हशीश का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है, जबकि 'डेथ ट्रायंगल' भारत के पूर्वी तट से तस्करी की जाने वाली सिंथेटिक दवाओं, विशेष रूप से मेथाम्फेटामाइन, का मुख्य आपूर्तिकर्ता है.

तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख बंदरगाहों में चाबहार (ईरान), ग्वादर और कराची (पाकिस्तान) शामिल हैं. 2020 के बाद से समुद्री मामलों में ज़ब्त की गई नशीली दवाओं की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है. 2024 में, समुद्री ज़ब्ती 10,564 किलोग्राम (94,19,000 एनआरएक्स टैबलेट और 1000 इंजेक्शन को छोड़कर) थी, जो 2019 की तुलना में लगभग 500 गुना वृद्धि दर्शाती है.

ड्रोन से तस्करीः

पंजाब में भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से ड्रग्स की तस्करी बढ़ रही है. अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और गुरदासपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में ड्रोन देखे जाने और नशीले पदार्थों की बरामदगी में तेज़ी से वृद्धि हुई है. 2024 में, ऐसी बरामदगी की संख्या कई गुना बढ़कर 179 मामलों तक पहुंच गई, जबकि 2021 में यह संख्या केवल 3 थी. बरामद की गई खेपों में अक्सर हेरोइन, अफीम आदि शामिल होते हैं.

मादक पदार्थः

भांगः 2024 में सबसे ज़्यादा ज़ब्त किया गया मादक पदार्थ भांग था, जिसमें गांजा, हशीश और हशीश का तेल शामिल है. 2,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य (सड़क पर) 5,40,810 किलोग्राम भांग ज़ब्त की गई थी. 2021 से ज़ब्त की गई भांग की मात्रा में लगातार गिरावट आ रही है, और 2024 तक यह 2021 में ज़ब्त की गई मात्रा का केवल 65% रह गई थी. भांग के प्रमुख स्रोत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड हैं.

एम्फ़ैटेमिनः 2024 में, डीएलईए ने 8,406 किलोग्राम एटीएस ज़ब्त किया, जो 2020 की तुलना में लगभग पांच गुना वृद्धि दर्शाता है, जब 1,704 किलोग्राम एटीएस ज़ब्त किया गया था. 2020 से एटीएस ज़ब्त की मात्रा में लगातार वृद्धि देखी गई है.

कोकीनः 2024 में, 1,483 किलोग्राम कोकीन ज़ब्त किया गया. 2020 में ज़ब्त की गई मात्रा से लगभग 78 गुना और 2023 की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है. दर्ज मामलों की संख्या 2020 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई, लेकिन 2023 के साथ अपेक्षाकृत स्थिर रही. नई दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बरामद होने की सूचना है. कोकीन की तस्करी भांग की तुलना में कम मात्रा में जारी है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत काफी ज़्यादा है.

अफीमः 2024 में, विभिन्न डीएलईए द्वारा भारत भर में 5,21,366 किलोग्राम अफ़ीम जब्त किए गए. जिसमें अफ़ीम, हेरोइन, मॉर्फिन और पोस्त शामिल हैं. अफ़ीम का उत्पादन और तस्करी पारंपरिक खेती वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रित रही, जबकि अन्य क्षेत्रों में सीमित गतिविधि की सूचना मिली.

अफ़ीम की अवैध खेतीः

2024 में, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में अफ़ीम की अवैध खेती का पता चला. विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कुल 22,512 एकड़ अवैध अफ़ीम की खेती नष्ट की गई.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाईः

NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि राज्य पुलिस के साथ सहयोग बढ़ाया गया है. खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभियानों के जरिए ड्रग तस्करी पर लगाम लगाई जा रही है. NCB ने UNODC, INTERPOL और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई की है.

एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा, "यूएनओडीसी, इंटरपोल और क्षेत्रीय प्रवर्तन निकायों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करों को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है."

