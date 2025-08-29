बलौदाबाजार : नशा नाश का कारण है,ये बात हर किसी को पता है.क्योंकि नशा जिस घर के दहलीज से अंदर आता है उस घर की शांति भंग हो जाती है.परिवार में सिर्फ एक नशेड़ी शख्स का होना पूरे परिवार के लिए किसी कलंक के धब्बे के सामान है.ऐसे में यदि समाज में एक से ज्यादा नशेड़ी खुलेआम घूम रहे हो तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज की मनोदशा क्या होगी. शहरों में नशेड़ियों के आहते बने हैं,लेकिन गांवों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती.ग्रामीण समाज काफी सीमित होता है, ऐसे में यदि किसी गांव में नशा व्यापक रुप से समाज को खोखला कर रहा हो तो फिर किसी ना किसी को तो आवाज उठानी होगी. ऐसी ही आवाज उठाई है बलौदाबाजार के धौराभाठा गांव के ग्रामीणों ने. इस गांव ने नशे के खिलाफ ऐसी मिसाल पेश की है कि अब धौराभाठा की राह पर दूसरे गांव भी चलने को तैयार है.आईए जानते हैं धौराभाठा गांव के नशामुक्त होने की कहानी.

शराब भट्टी आधा किलोमीटर दूर,लेकिन गांव में नो एंट्री : शराब की भट्टी यदि गांव की नजदीक हो तो आप सहसा अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में शराबियों की तादाद कितनी होगी. शराब के कारण गांव का माहौल भी कुछ अच्छा नहीं होगा.लेकिन इस सोच से बिल्कुल उलट है धौराभाठा गांव की कहानी.जिसे लोग सिद्धबाबा के नाम से जाना जाता है. आपको जानकार हैरानी होगी कि इस गांव से सरकारी शराब दुकान महज आधा किलोमीटर दूर है,लेकिन इस गांव ने शराब के ही खिलाफ अभियान छेड़ा है. जो बलौदाबाजार जिले के लिए एक मिसाल है. इस गांव में नशा रोकने के लिए 24×7 महिला कमांडो गश्त करती हैं,जो हाथों में लाठी लिए शराबियों की क्लास लेती हैं.शराबियों पर महिला कमांडो 10 हजार तक का तगड़ा जुर्माना लगाता ही,ताकि शराबी होश में आ जाए. साथ ही साथ एक ही नारा पूरे गांव में गूंजता है कि नशा बर्दाश्त नहीं.

छत्तीसगढ़ में नशामुक्त धौराभाठा गांव (ETV BHARAT)

धौराभाठा गांव का नशामुक्त अभियान : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का छोटा सा गांव धौराभाठा (सिद्धबाबा) आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां आसपास के कई इलाकों में नशाखोरी और अवैध शराब तस्करी एक आम समस्या है. लेकिन धौराभाठा ने खुद को नशा मुक्त क्षेत्र घोषित कर साहसिक उदाहरण पेश किया है. धौराभाठा गांव के इस साहसिक कदम को करीब से जानने के लिए ईटीवी भारत ने मौके पर जाकर पड़ताल की. मौके पर जाकर ईटीवी भारत ने जाना कि गांव में शराब,गांजा और दूसरी नशीली चीजें पूरी तरह से बैन हैं. इस पर नजर रखने के लिए गांव में महिला कमांडो तैनात हैं. जो गांव के हर कोने से अब एक ही आवाज उठ रही है- ‘नशा छोड़ो, स्वस्थ समाज बनाओ’.

नशामुक्त करने के लिए गांव में लगाए बोर्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धौराभाठा गांव के हर चौराहे पर चेतावनी बोर्ड : गांव के चारों ओर हर चौराहे पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर नशे के खिलाफ नियम और कायदे लिखे हैं. ग्राम पंचायत धौराभाठा सिद्धबाबा, नशा मुक्त क्षेत्र घोषित- गांजा शराब सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है. पकड़े जाने पर महिला कमांडो की टीम द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी. सभी ग्रामवासी सावधान रहे एवं सहयोग करे. स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनें. महिला कमांडो एवं समस्त ग्रामवासी धौराभाठा एस विशेष टीम एवं पुलिस अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा. आपको बता दें कि गांव से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर ही एक शराब भट्ठी (डिस्टिलरी) मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद गांव ने नशे को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया.

एसपी भावना गुप्ता से मिली प्रेरणा : ग्रामीणों की माने तो एसपी भावना गुप्ता से उन्हें प्रेरणा मिली है. एसपी के निर्देश के बाद गांव में महिला कमांडो टीम बनाई गई है. ये महिला कमांडो 24×7 गांव और उसके आसपास लाठी लेकर गश्त कर निगरानी रखती हैं. बाहरी व्यक्तियों के शराब या गांजे की बिक्री/तस्करी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करती हैं.

कैमरे के सामने शराबी पर कार्रवाई : जब हमारी ETV BHARAT की टीम गांव के चौक पर पहुंची, तो एक दिलचस्प दृश्य सामने आया. कुछ युवक चुपके से शराब पी रहे थे. तभी महिला कमांडो टीम वहां पहुंची. महिला कमांडो ने मौके पर ही शराबियों को घेर लिया. शराब की बोतलें और पाउच जब्त कर नष्ट किए. महिला कमांडो ने मौके पर ही शराबियों को कड़ी फटकार लगाई. शराबियों की मोटरसाइकिल जब्त की और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने को कहा. महिला कमांडो ने कहा कि जुर्माना भरने पर ही बाइक मिलेगी. ये घटना दिखाती है कि गांव सिर्फ बोर्ड पर नशा मुक्त नहीं, बल्कि वास्तव में इसे लागू कर रहा है.

सख्त नियम और जुर्माना व्यवस्था: ग्राम पंचायत ने नशा रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए हैं. शराब पीते या गांजा सेवन करते पकड़े जाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाता है. जो लोग महिला कमांडो के साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया जाता है. वहीं जो लोग बार- बार नियम तोड़ते हैं,उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है.

ETV भारत ने की महिला कमांडो टीम से खास बातचीत : ETV भारत ने महिला कमांडो सदस्य से पूछा कि धौराभाठा में शराब-गांजा नशीली चीजें क्या सच में बैन हैं?

सवाल के जवाब में राधिका कुलदीप ने बताया कि बैन तो कर ही रहे हैं भैया लेकिन पूरा बैन नहीं हुआ है लेकिन बहुत हद तक कम हो गया हैं. हमने दारू पीते हुए एक को पकड़ा है और बाइक जब्ती की हैं. ETV भारत ने दूसरी महिला से पूछा सिर्फ धौराभाठा का कमान लेकर रखे हैं या कही और का भी. महिला कमांडो कैसे काम करती हैं? इस पर बाघमति नायक ने बताया कि सिर्फ धौराभाठा का कमान लिए हैं और नशा को बंद कर रहे हैं. हमने कई बार पुलिस को शिकायत दी, पर स्थायी हल नहीं हुआ. जब खुद कमांडो टीम बनी, तभी असली बदलाव आया.

छोटे छोटे बाल-बच्चे लोग गांजा-दारू लेकर आते जाते और पीते खाते थे, नशे में डूबे रहते थे. फिर एसपी भावना गुप्ता से प्रशिक्षण लेकर हम लोग कमांडो टीम में शामिल हुए, अभी हम लोग शराबी को घेराबंदी कर पकड़े हुए हैं ये लोग यहां दारू पी रहे हैं. इधर दारू पीकर घर जाकर अपने बीवी-बच्चों को मारते हैं. जुर्माने का पैसा देने के लिए पैसा नही हैं बोल रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक जो नशा करते हैं, नशे के बाद मारपीट-उपद्रव को रोकने के लिए हम ये काम कर रहे है- बाघमति नायक, महिला कमांडो

गांव की बेटियों के लिए उठाया बड़ा कदम : महिला कमांडो ने बताया कि दो महीने पहले से ही काम शुरु किए हैं. पहले यहां लोग दारू-गांजा लेकर आते जाते थे और यहां पूरा बैठकर पीते खाते और फिर हंगामा कर गाली-गलौज करते थे.इसीलिए ऐसे लोगों को भगा रहे हैं. छोटे बच्चे-लड़की लोग इस रास्ते से रोजाना भाटापारा शहर पढ़ने जाते थे. क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल हैं.

शराबियों की वजह से रास्ते में चलना मुश्किल हो गया था. गांव के रास्ते में शराबी बैठे रहते थे,जिससे बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी.हमें बच्चियों की चिंता होती थी कि आगे कैसे पढ़ेंगी.लिहाजा हम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि नशे को ही गांव के बाहर भगाएंगे. इसके लिए एसपी मैडम के सहयोग से हमें मार्गदर्शन मिला. जिसके बाद हमारे गांव में सुधार आ गया है. एसपी मैडम के साथ पूरी पुलिस टीम आई थी.टीम ने आकर ट्रेनिंग भी दिया. जैसे बताए हैं वैसा हम लोग काम कर रहे हैं.नशे को पूर्ण बैन कर दिए हैं- लीडर, महिला कमांडो

नशे के खिलाफ महिलाओं को दी खास ट्रेनिंग : ETV भारत को महिला कमांडो ट्रेनर अजय किरण गोश्वामी ने बताया सभी महिलाएं गांव में एक दिन बैठक रखते हैं. महिला कमांडो रोजाना फील्ड पर जाते हैं, शराब पी-खाकर आना गली-मोहल्ले में गाली-गलौज करने पर महिला कमांडो तुरंत कार्रवाई करती है. पहले तो गलती मनवाया जाता है. कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, कसम खिलाकर की आगे अभी नहीं होगा बोलेने पर छोड़ देते है.

अगर कोई दारू पीकर गाली-गलौज-मारपीट करता हैं तो पंचायत के तरफ से 10 हजार का जुर्माना लिया जाता हैं. इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसे गांव से हुक्का-पानी बंद कर गांव से बहिष्कृत किया जाता है- अजय किरण गोश्वामी,महिला कमांडो ट्रेनर

कठोर नियम और सख्त कार्रवाई : ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन ने मिलकर एक सख्त नियमावली बनाई है.पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी और जुर्माना.दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना, पुलिस कार्यवाही, गांव में हुक्का-पानी बंद. तीसरी बार पकड़े जाने पर FIR और जेल. इसके अलावा बाहरी तस्करों के लिए सीधा पुलिस में केस दर्ज किया जाता है. गांव के महिलाओं का साफ कहना है कि पहले शराब और नशे की वजह से यहां घरेलू हिंसा और झगड़े आम थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लोग नाश करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है. हमारा लक्ष्य सिर्फ रोकथाम नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को नशे से दूर रखना है.

शराब भट्ठी के साए में जीत की कहानी : गांव से आधा किलोमीटर दूर स्थित शासकीय शराब भट्ठी अब भी काम कर रही है. वहां से निकलने वाली शराब कई इलाकों में जाती है, लेकिन धौराभाठा की सीमाओं में इसे जगह नहीं मिलती. महिला कमांडो टीम की गश्त और गांववालों की जागरूकता ने इसे संभव बनाया. IPS भावना गुप्ता ने ETV भारत से धौराभाठा गांव के अभियान की बात की है.

धौराभाठा ने जो कदम उठाया है, वह बाकी गांवों के लिए प्रेरणा है. पुलिस प्रशासन हर संभव सहयोग दे रहा है.हमारी कोशिश है कि इस मॉडल को जिले के अन्य प्रभावित गांवों में भी लागू किया जाए - भावना गुप्ता,एसपी

धौराभाठा गांव में महिला शक्ति ने ये साबित किया है नशासुर के खिलाफ आज के दौर में भी दुर्गा की तरह महिला कमांडो किसी दैवीय अवतार की तरह पूरे गांव की रक्षा कर रही हैं.महिलाओं को पता है कि नशे के क्या नुकसान है.नशा ही समाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है.वो नशा ही था जिसने गांव की बेटियों की शिक्षा का रास्ता रोक रखा था.वो नशा ही था जिसने गांव के कई परिवारों को तोड़ा.वो नशा ही था जिसके कारण कई मासूम बच्चों को घर में लोरियों के बजाय लड़ाई झगड़े की आवाज सुननी पड़ती थी. लेकिन वक्त बदला और नारी शक्ति को पुलिस प्रशासन ने राह दिखाई.जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव से नशे का नामोनिशान मिट गया. आज धौराभाठा ने नशे के खिलाफ वो लकीर खींच दी है,जिस पर चलने के लिए आज कई गांव तैयार हैं.